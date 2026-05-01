初開催！初夏を彩る、いちご・抹茶・マンゴースイーツフェア開幕。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ

『いちご・抹茶・マンゴースイーツフェア』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/ichigo-matcha-mango/

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）では、甘酸っぱい“いちご”、香り高い“抹茶”、甘さあふれる“マンゴー”を使用したスイーツを館内レストランで堪能する『いちご・抹茶・マンゴースイーツフェア』を2026年5月7日（木）～6月30日（火）の期間開催します。

“いちご・抹茶・マンゴー”がテーマのスイーツフェアを初開催！

ホテルニューオータニ（東京・幕張）『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご・抹茶・マンゴー～』

ホテルニューオータニでは、1年を通して旬のフルーツをさまざまなメニューでお愉しみいただくスイーツフェアを開催しています。現在開催中の『あまおうスイーツフェア』は、3月末までの期間であったところ、多くの方々から反響をいただき5月6日（水・休）まで延長になるほど。そんなホテルニューオータニ人気グルメフェアのひとつ「スイーツフェア」より、“いちご・抹茶・マンゴー”がテーマのスイーツフェアを初開催します。ホテルニューオータニ（東京・幕張）で開催するのは、“いちご・抹茶・マンゴー”スイーツを一挙に味わえる『スーパースイーツビュッフェ2026 ～いちご・抹茶・マンゴー～』。いちご、抹茶、マンゴー3種のショートケーキ食べ比べや、口当たり爽やかなシャーベット、さらに和・洋・中のホットミールやサンドウィッチなど豊富なグルメもご用意して、初夏のひとときを優雅に愉しむひとときをお届けします。

世界的にも注目の抹茶は、ひんやりスイーツや和×洋の融合スイーツで堪能！

ホテルニューオータニ（東京） :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo-matcha-mango/ホテルニューオータニ幕張 :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/satsuki/ichigo-matcha-mango/

山あいの氷地に湧水を引き、自然の寒さでゆっくりと凍らせた氷を切り出し、氷室でおがくずとともに大切に保存する伝統製法で生まれる「日光天然氷」。職人が丹精込めて仕上げたその氷は、綿菓子のようにふわりとした口どけが魅力です。中には小粒大福とあんこジュレを忍ばせ、仕上げに抹茶葛ソースを重ねました。香り豊かな抹茶とあんこの調和を愉しむ、和食ダイニングならではの一品です。

※ホテルニューオータニ大阪は「南アルプス・八ヶ岳の天然氷」を使用しています。

『新江戸かき氷 抹茶』

[料金]\2,800 ※サービス料別

[店舗]

ホテルニューオータニ（東京）日本料理「KATO'S DINING & BAR」

ホテルニューオータニ大阪 割烹「季処 一心」、「麺処 NAKAJIMA」

『新edo抹茶ショートケーキ』\1,674 ※テイクアウト料金『新江戸抹茶カステラショートケーキ』\1,836 ※テイクアウト料金

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、和と洋が融合した抹茶スイーツが登場。『新edo抹茶ショートケーキ』は、抹茶と和三盆糖を玄米卵に混ぜあわせた2種類のふんわりとしたスポンジ生地で、青ヶ島産「ひんぎゃの塩」の利いた黒蜜あんこや黒蜜ゼリー、優しい甘みの豆乳ホワイトガナッシュ、濃厚な抹茶カスタードクリーム、そして歯ごたえのアクセントに白玉、みずみずしいライチを挟み、迫力のある美しい断面を作り出しました。奥深く香る抹茶マカロンとホワイトチョコレートのデコレーションで上品かつ大胆な仕上がりに。『新江戸抹茶カスタードケーキ』は、長崎県産の太陽卵を贅沢に使用し、和三盆とみかん蜂蜜のやさしい甘みでふんわりと焼き上げたカステラに、抹茶カスタードクリーム、黒蜜あんこ、おしるこジュレを重ねました。シンプル、かつ究極の抹茶スイーツをご堪能ください。

『新edo抹茶ショートケーキ』

[料金]\1,674

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・幕張）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『新江戸抹茶カステラショートケーキ』

[料金]\1,836

※いずれもテイクアウト料金

※ホテルニューオータニ幕張は5月7日（木）より販売

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『ホテルニューオータニ特製 抹茶パンケーキ』\3,630 ※サービス料別

リコッタ、クリームチーズとマスカルポーネの3種類をブレンドし、極上のふわふわ食感を実現したホテルニューオータニ特製パンケーキ。ホテルオリジナルの雑穀「ホワイトシリアル」を採用し軽やかな仕上がりに。一つは表面を香ばしくキャラメリゼし、食感の違いもお愉しみいただけます。抹茶わらび餅や白玉、粒あん入りのおしるこジュレを添え、仕上げに抹茶ソースをかけた、和の素材を贅沢に味わえるパンケーキです。3種類のメープルシロップをお好みであわせてお召し上がりください。

『ホテルニューオータニ特製抹茶パンケーキ』

[料金]\3,630 ※サービス料別

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）オールデイダイニング「SATSUKI」

初夏限定！マンゴーのとろける甘みと爽やかな余韻を愉しむ、極上スイーツが登場。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆マンゴー）』\5,940 ※テイクアウト料金

静岡県産のみずみずしいマスクメロンと、上品な香りと高い糖度を誇る国産マンゴーを贅沢に使用した究極のショートケーキ。コクがありながらも軽やかな口どけの生クリームと、ふんわりとした生地が調和し、上質なハーモニーが愉しめる一品。生地には、無農薬の玄米を食べて育った鶏の卵「玄米卵」を使用。ふんわりと柔らかく、コクのある味わいを実現し、フルーツ本来の風味を最大限に引き立てます。生クリームには、九州大牟田産の生クリームを採用し、和三盆糖とバニラビーンズを加えることで、上品な甘さと軽やかな口当たりに仕上げ、メロンとマンゴーの魅力をより一層際立たせます。隠し味としてみずみずしいライチの層を忍ばせ、後味はすっきりと爽やかに。仕上げには、ほのかに甘く華やかな香りを放つエルダーフラワー葛をまとわせ、フルーツの濃厚な甘みを引き立てます。

『スーパーマンゴーショートケーキ』 \2,700 ※テイクアウト料金

『スーパーマンゴーショートケーキ』は、国産マンゴー、九州大牟田産の生クリーム、最高級カステラにも使用される太陽卵と、和三盆糖ときび砂糖をブレンドし、しっとり、ふんわりとした食感、奥行きのある味わいを実現したホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」の新作です。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆マンゴー）』

[料金]\5,940

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『スーパーマンゴーショートケーキ』

[料金]\2,700

※いずれもテイクアウト料金

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・大阪）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『マンゴーパフェ』 \3,190 ※サービス料別

食べ進めるごとに新しい味に出会う夏の新作パフェが登場。とろけるようなマンゴー、キャラメルアイスクリームの濃厚な風味とほのかに香るココナッツゼリー、ライチがアクセントに。トッピングには、トロピカルなチョコレートグラノラと、見た目も華やかなマンゴーのマカロンを乗せた、さまざまな食感と味わいを愉しむ一品です。

『マンゴーパフェ』

[料金]\3,190 ※サービス料別

[店舗]

ホテルニューオータニ（東京）ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」、

ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」

本来の旬はこれから。いちごスイーツは王道のスタイルで。

『ストロベリーショートケーキ』 \1,015 ※テイクアウト料金『ナポレオンパイ』 \1,674 ※テイクアウト料金

スイーツで扱われる王道のフルーツ、いちご本来の旬は4～5月。近年では技術の進歩で“夏いちご”も登場するなど、1年を通して愉しめるいちご。定番スイーツとして知られるショートケーキは、ふわふわのスポンジにはグラン・マルニエ、滑らかな生クリームにははキルシュヴァッサーを隠し味に、どちらも風味豊かに仕上げました。ホテルニューオータニでは、長年愛され続けている『ナポレオンパイ』は、サクサクと軽やかな食感のパイ生地に、バニラが香るコク深いカスタードクリームをたっぷりとサンドしました。カスタードのやさしい甘みと、いちごの果肉が持つみずみずしい甘さとほどよい酸味が重なり、素材それぞれの魅力が引き立つ、上品で華やかな味わいをお愉しみください。

『ストロベリーショートケーキ』

[料金]\1,015

『ナポレオンパイ』

[料金]\1,674

※いずれもテイクアウト料金

[店舗]ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

販売概要

ホテルニューオータニ

『いちご・抹茶・マンゴースイーツフェア』

[期間]2026年5月7日（木）～6月30日（火）

※入荷状況次第で開催期間が予告なく変更となる場合がございます。

※フェア商品の販売期間や内容はホテルごとに異なる場合がございます。

最新情報はウェブサイトにてご確認ください。

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/ichigo-matcha-mango/