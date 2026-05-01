GWは法華嶽公園でピクニック！「ほけだけマルシェ」でモルック体験＆絶品グルメやトキメクものに出会おう！

宮崎県 国富町

宮崎県国富町の人気スポット「法華嶽公園（ほけだけ公園）」で、2026年5月5日（火・祝）に「ほけだけマルシェPICNIC」が開催されます！ 今回、町の観光協会も出展。 北欧生まれの話題のスポーツ「モルック」を誰でも気軽に体験できるコーナーを用意しました。 美味しいものと楽しい遊びが詰まった、新緑の法華嶽公園へピクニックに出かけませんか？

観光協会ブースで「モルック3投チャレンジ！」

「モルックって何？」という方も大歓迎！ 木製の棒を投げてピンを倒すだけのシンプルなスポーツです。

マルシェ特別ルール: 3投で合計20点を目指そう！

プレゼント: 20点ピッタリを達成した方には、国富町自慢のプレゼントをご用意しています。

みんなの声を聞かせて: ブースでは簡単なシールアンケートも実施。 「どこから来た？」など、シールをペタッと貼って教えてください！

開催概要

イベント名: ほけだけマルシェPICNIC

日時: 2026年5月5日（火・祝） 10:00 ～ 16:00

場所: 法華嶽公園 ふれあい広場（宮崎県東諸県郡国富町）

主催: ほけだけマルシェ実行委員会

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公式Instagram: @hokedakemarche

5/5 ほけだけマルシェでお会いしましょう！

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◆国富町

宮崎県の中央部に位置する人口約17,000人の町。まち並みに溶け込むように点在する本庄古墳群（国指定史跡）など貴重な文化財が多くあり、美しい自然の中に歴史と文化が息づく人情豊かな町です。一年を通して温暖な気候が特徴で、南国宮崎の太陽に育てられたマンゴー、せんぎり大根（切り干し大根）、ピーマン、富有柿（ふゆうがき）、米などの農産物に加え、宮崎牛や鶏の炭火焼など食材の宝庫です。最近では、SiCパワー半導体を生産するローム株式会社が町内に新たな生産拠点の設立を目指すニュースや、町出身で演歌歌手の二見颯一さんが初のふるさと大使に就任するなど、商工業や芸能分野にも明るい話題があります。

◆国富町ふるさと納税返礼品（マンゴー、切り干し大根、宮崎牛、鶏の炭火焼など）

町HP内の各サイトへのリンクから返礼品をご覧になれます。

https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/hurusato/page001255.html

◆お問い合わせ

国富町役場 総合戦略課 ふるさとPR係

TEL：0985-75-3126

e-mail：kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp

URL：https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/