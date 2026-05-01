【大阪・梅田で“心ほどけ、街に溶け込む滞在”を提案】Ascend Collection 日本第2号店「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」、7月16日（木）開業

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Collection」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、「Ascend Collection」の日本第2号店として、“洗練されたアートな空間で、地域の文化や空気に自然と触れる、心ほどける滞在”を提供する「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel（以下、「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」）」を2026年7月16日（木）に開業いたします。

開業に先立ち、2026年5月1日（金）より公式サイト、および各宿泊予約サイトにて予約受付を開始します。

「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」は、西日本最大級のターミナルエリアであり、再開発が進む大阪・梅田エリアに位置しています。JR「大阪駅」徒歩約6分、地下街「ホワイティうめだ」に直結しており、国内旅行者はもちろん、訪日外国人旅行者にとって利便性の高い立地です。

“自分の旅が見つかる滞在”を提案するAscend Collection

「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」客室 ※イメージ

Ascend Collectionは、アメリカの世界最大級のホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」が保有するアップスケールのソフトブランドです。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリアなど世界各国で500軒以上の個性豊かなホテルを展開しています。

“Find Your Travel Story.” をコンセプトに掲げ、画一的なホテル体験ではなく、その土地ならではの文化や歴史、街の魅力に溶け込むような、上質で個性あふれる滞在体験を提供しています。

加盟ホテルは、それぞれが独自のデザインコンセプトやストーリーを持ち、地域に根ざした魅力を体現している点が特長です。

日本国内でも、ホテル独自の個性やその土地の文化や地域とのつながりを感じられるホテルを展開しています。

日本第2号店となる「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」もその一つとして、大阪・梅田の街に自然と馴染みながら、自分の旅が見つかる時間を提供します。

アール・デコの装飾美と梅田の文化が融合する、個性あふれる空間

「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」館内では、1920～30年代のモダン都市文化を象徴するアール・デコ様式と、大阪・梅田が持つ歴史・にぎわい・人情文化を融合したデザインを採用しています。

幾何学的な装飾美や秩序あるライン、洗練された意匠が館内全体に広がり、現代的でありながらどこか懐かしさを感じる空間が日常に溶け込みます。

ホテル名称の「GEOMETIQ（ジオメティック）」は、アール・デコの象徴的な意匠である “GEOMETRIC（幾何学）” に、”IQ（知性）”と” UNIQUE（個性）”の意味を込めた造語です。

計算された知的な美しさと、唯一無二の個性を兼ね備えたホテルでありたいという想いを表現しています。

「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda」は、Ascend Collectionの日本第2号店として、大阪・梅田の街に自然と馴染みながら、過ごす中で自分らしい旅が形づくられていくホテルです。

Ascend Collectionが大切にしているのは、その土地ならではの文化や空気感、人々の営みに滞在を通じて、溶け込んでいくような時間です。街に身をゆだね、自分の感性でその土地を味わう中で、自然と自分らしい旅の時間が生まれていきます。

今後について

「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」館内 ※イメージ「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」館内 ※イメージ

チョイスホテルズジャパンでは、滞在の中で自然と街に馴染み、その土地のストーリーに入り込むような体験を、Ascend Collectionのホテルから届けていきたいと考えています。

日本各地において、その土地ならではの物語とつながる滞在価値を提供し、多様化する幅広い旅行者のニーズに応えてまいります。

HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel 概要

客室は全132室（予定）、全室禁煙。快適な眠りを追求し、フランスのホテルベッドブランド「スランバーランド」の140cm幅ベッドを一部客室に導入しています。

また、浴室にはゆとりある1418サイズのユニットバスを採用し、一部客室では3点分離型バスルームも備えるなど、都市滞在に求められる快適性と機能性を備えています。

ホテル名称 ： HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel

所在地 ： 〒530-0057大阪府大阪市北区曽根崎2-15-23

TEL ： 06-6311-1551 / FAX ： 06-6311-1571

開業予定 ： 2026年7月16日（木）

予約開始 ： 2026年5月1日（金）

客室数：132室（予定）

建物概要 ： 地上11階、地下1階、全132室（予定）、全室禁煙

アクセス ： JR「大阪駅」から徒歩約6分、地下街「ホワイティうめだ」直結

URL ： https://www.choice-hotels.jp/ascend/hotelgeometiqosakaumeda

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Collectionを展開