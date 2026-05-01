三陽合同会社、NuPhyの新製品「Node100 JIS」の予約注文を開始

三陽合同会社

三陽合同会社（代表社員：加勢 悠）は、メカニカルキーボードブランドのNuPhy（ニューフィ、本社所在地：中国深圳市）の新製品「Node100 JIS」の予約販売を「DIGIART」「ビックカメラ.com」「ヨドバシ・ドット・コム」にて、2026年5月1日（金）13:00より開始いたします。

Node 100 JISの製品特徴

● ミニマルと機能性を両立したデザイン

Node100 JISは、ミッドセンチュリーデザインをベースに、ドットマトリクスインジケーターや同心円モチーフなどのデジタル要素を融合した、洗練された外観が特徴のメカニカルキーボードです。

キーボードの高さはロープロファイルとノーマルプロファイルを展開しているため、用途や環境、そして好みに応じて選択可能です。フルサイズ（100％レイアウト）でありながら、軽量なABS素材を採用することで幅広いデスク環境に適応します。

●日本語配列×分割スペースバーレイアウト

Node100 JISは日本語配列対応でありながら、分割スペースバーを搭載したレイアウトを採用しました。専用ウェブドライバー「 NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US) 」にて左右それぞれ異なる機能を設定できるため、作業効率の向上を実現します。

●タッチバー＆ドットマトリクスインジケーター搭載ドットマトリクスインジケータータッチバー

タッチバーはスライド・タップ・ダブルタップ操作に対応し、音量やバックライト調整を直感的に操作できます。加えて専用ウェブドライバー「 NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US) 」ではタッチバーの機能も設定可能です。

ドットマトリクスインジケーターは、バッテリー残量や入力情報、Caps Lock状態などを視覚的に把握できるため、作業の効率化にもつながります。

● Gateron × NuPhy 共同開発の新世代スイッチNode100 JIS ロープロファイルモデル搭載スイッチの技術仕様Node100 JIS ノーマルプロファイルモデル搭載スイッチの技術仕様

Node100 JISは、GateronとNuPhyが共同開発したスイッチを採用し、ノーマルプロファイルモデルにMaxスイッチ、ロープロファイルモデルにNanoスイッチを搭載しています。滑らかな打鍵感と快適な打鍵音を実現し、長時間の使用でも安定したタイピング体験を提供します。

※Node100 JIS ロープロファイル搭載スイッチは、Air V1, V2, HEシリーズと互換性がありません。

● NuPhy IO 2.0 対応

Node100 JISは、NuPhy自社開発のウェブドライバー「NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)」に対応しており、ブラウザ上でキーマップやマクロ、ライトエフェクト設定などを自由にカスタマイズ可能。ユーザーの用途に応じた最適な環境構築をサポートします。

● 長時間駆動・マルチデバイス対応

Node100 JISは、4000mAh（※ロープロファイルモデルは3000mAh）のバッテリーを搭載し、すべてのライトをオフにした状態で最大約1,000時間の連続使用が可能です。

接続方式は、有線USB-C、Bluetooth 5.0、2.4GHz無線の3モード接続に対応しています。有線USB-Cおよび2.4GHz無線接続時には1,000Hzのポーリングレートを実現し、スムーズで安定した使用感を提供します。なお、本製品は技適認証を取得しており、日本国内でも安心してご利用いただけます。

接続環境はmacOS／Windows／Android／iOSに対応し、最大4台のデバイスを同時に登録可能なため、使用環境に応じてシームレスにデバイスを切り替えることができます。

● 3Dプリント対応

ペンホルダー、充電スタンド、ディスプレイスタンドなど、Node100 JISのスタイルに合わせた専用アクセサリーを3Dプリントで作成できるため、ユーザー独自のカスタマイズを楽しめます。

⇒3Dプリントデータのダウンロードはこちらから(https://sanyollc.com/pages/3d-print-deta)

製品仕様

Node100 JISロープロファイルモデルノーマルプロファイル

定価：オープンプライス

技術仕様：

レイアウト: JIS 100%

キー数:

【ノーマルプロファイル】122

【ロープロファイル】114

スイッチタイプ:

【ノーマルプロファイル】Gateron Maxスイッチ

【ロープロファイル】Gateron Nanoスイッチ3.0 ※

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: ガスケット

ホットスワップ対応: 〇

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: North-facing RGB-LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

※本機に装着可能なロープロファイルスイッチはAir V1,V2,HEシリーズと互換性はございません

接続

接続方式：有線USB-C、Bluetooth5.0、2.4GHz無線

有線ポーリングレート: 1000Hz

2.4GHzポーリングレート: 1000Hz

Bluetooth 5.0ポーリングレート：125Hz

技適認証番号：

【ノーマルプロファイル】R219-267121

【ロープロファイル】R219-267122

素材

トップケース: ABS

ボトムケース: ABS

プレート素材：PC

キーキャップ：

【ノーマルプロファイル】Dye-sub PBT mSA

【ロープロファイル】Dye-sub PBT nSA

サイズと重量

【ノーマルプロファイル】

長さ：441.8ｍｍ

横幅：141.7mm

高さ : 18.9mm

重量：1084.3g

タイピング角度：6º /9° / 12º

【ロープロファイル】

長さ：398.6mm

横幅： 141.1 mm

高さ : 13.2 mm

重量：787.3 g

タイピング角度：4º / 8º / 11°

バッテリー

バッテリー容量：

【ノーマルプロファイル】4000mAh

【ロープロファイル】3000mAh

動作時間（すべてのライトがオン）：約60～100時間（ラボテスト結果）

動作時間（すべてのライトがオフ）：約1000時間（ラボテスト結果）

製造

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

販売スケジュール

予約注文開始時間：2026年5月1日（金）13:00より予約注文を開始いたします。

予約サイト：

DIGIART https://sanyollc.com/

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/

ヨドバシ・ドット・コム https://www.yodobashi.com/

発送開始：ご注文いただいた商品は2026年5月下旬より順次発送いたします。

※予約注文受付期間・発送時期は変更となる場合がございます。

●DIGIARTでは今後も色々なブランド・製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

●公式Xアカウント：

DIGIART：@digiart_m

●お客様のお問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580