「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

2026年5月16日(土)より新宿マルイ アネックスにて「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは「モデル」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、お買上げ抽選会などの実施やスタンディパネルの展示を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」

開催期間：2026年5月16日(土)～5月24日(日)

開催場所：新宿マルイ アネックス 6F

入場料：無料

営業時間：11:00～19:00 ※土・日・祝は10:30～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

▼「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」特設サイト

https://event.amnibus.com/newpsg-0101/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

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【「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」内へのご案内について】

≪5月16日（土）のご入場≫

多くのお客さまのご来店が予測される為、5月16日(土)の一部時間帯は、LINEアプリを利用した事前予約制(抽選)を実施させていただきます。

詳細は以下をご確認ください。

https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=142301&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=142301&article_type=sto)

≪事前予約後の入場のご案内≫

5月16日(土)の事前予約後のご入場はフリー入場を予定しております。

※混雑状況に応じて入場規制や整理券配布を実施させていただきますので、あらかじめご了承ください。

≪5月17日（日）以降のご入場≫

開店時よりフリー入場を予定しております。直接6Fイベントスペースへお越しください。

※混雑状況により、整理券配布・入場規制を行う場合もございます。

※一部日程について入場制限を設ける場合がございます。予めご了承ください。

新宿マルイ アネックス特設ページ：

https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=142094&article_type=sto&hashtag=animeent(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=142094&article_type=sto&hashtag=animeent)

「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime

「新宿 マルイ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_shinjuku

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【お買上げ抽選会情報】

▼条件

関連商品を税込3,000円以上お買い上げかつエポスカードをご提示いただいたお客様を対象に、

オリジナルグッズがハズレなしで当たる抽選会を実施致します。

また、新規入会特典として、期間中、エポスカードにご入会いただいたお客様にはB賞をプレゼントいたします。

▼特典内容

A賞 キャンバスボード（全2種） ※サイズ：F3号（横220mm×縦273mm）

B賞 ブロマイド（全12種） コンプリートセット

C賞 ブロマイド（全12種） ランダム1枚

※A賞は好きな柄が先着でお選びいただけます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※新規入会特典は当イベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を複数回に分けることは出来かねます。

※ご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済に限ります。

※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選は承れません。

※お買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※すべての内容は予告なく変更になる場合がございます。

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし パンティ モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ A（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼描き下ろし ストッキング モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ A（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼描き下ろし パンティ モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ B（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼描き下ろし ストッキング モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ B（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼描き下ろし パンティ モデルver. 着用クラフトリングショルダーバッグ（全1種）

価格：4,620円（税込）

▼描き下ろし ストッキング モデルver. 着用クラフトリングショルダーバッグ（全1種）

価格：4,620円（税込）

▼描き下ろし モデルver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし モデルver. トレーディングコンパクトクリアカード（全12種）

単品：440円（税込）/BOX：5,280円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし モデルver. トレーディングAni-Frame（全18種）

単品：275円（税込）/BOX：4,950円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし モデルver. トレーディングポストカード（全18種）

単品：275円（税込）/BOX：4,950円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし モデルver. トレーディングアクリルコースター（全10種）

単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし モデルver. BIGアクリルスタンド（全4種）

価格：各1,320円（税込）

▼描き下ろし パンティ＆ストッキング モデルver. パーツ付きBIGアクリルスタンド（全2種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし モデルver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー（全6種）

価格：各990円（税込）

▼描き下ろし モデルver. アクリルステッカー（全6種）

価格：各715円（税込）

▼描き下ろし モデルver. マルチデスクマット（全6種）

価格：各3,960円（税込）

▼描き下ろし パンティ&ストッキング モデルver. BIGシルエットTシャツ（全2種）

価格：各4,950円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし モデルver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「描き下ろし パンティ&ストッキング D モデルver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし パンティ&ストッキング C モデルver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

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【Xキャンペーン情報】

「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト&「AMNIBUS公式アカウント」をフォローすることで、抽選で１名様に「イベント特典ブロマイド（全12種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

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■店舗情報

店名：新宿マルイ アネックス

URL：https://www.0101.co.jp/005/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

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発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

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