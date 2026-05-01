入場者特典イラストカードの第3弾が配布決定！さらにグリーティングやワークショップの開催も！

一般社団法人 日本動画協会(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員

東京都と一般社団法人日本動画協会が運営する日本のアニメ展示拠点・アニメ東京ステーションは、「ANIMEをもっとおもしろく、ANIMEをずっと未来へ」をモットーに日本のアニメの魅力を世界に向けて発信する施設として、国内外から284,713人（2026年4月26日時点）の方々にご来場いただいております。

このたび、現在開催中の『転生したらスライムだった件』特別企画展にて入場者特典第3弾の配布と関連イベントの開催が決定いたしました。

各イベントの最新情報については、公式サイトや各公式SNSにて情報発信中です。ぜひこの機会に、『転生したらスライムだった件』の世界観をお楽しみください。

1. イラストカードに新デザインが登場

特別企画展の入場特典として配布しているイラストカードに、新デザインが登場します。メインキャラクターのイラストを使用したデザインで、5月9日（土）より配布を予定しています。

新デザインイラストカード配布期間：5月9日（土）～5月24日（日）

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

2.クリアファイル制作ワークショップを開催

5月9日（土）には、『転生したらスライムだった件』のデザインを使用してオリジナルのクリアファイルを作ることができるワークショップを開催します。ガイドとなるイラストをトレースして（なぞって）制作をするので、絵を描くのが苦手でも安心して素敵なクリアファイルを制作することができます。事前申し込み無し、無料で参加可能です。

【ワークショップ詳細】

（１）日時：5月9日（土）

第1回／11:30～13:00、第2回／14:00～15:30、第3回／16:30～18:00

※開催時間は前後する場合がございます。予めご了承ください。

（２）会場：アニメ東京ステーション 1F（東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館）

（３）参加費：無料

（４）席数：12 席 ※空席があれば随時参加可能です。順番にご案内いたします。

＜注意事項＞

・事前申し込み無しで当日ご参加いただけますが、参加希望多数の場合はご参加いただけない可能性もございます。予めご了承ください。

3.キャラクターグリーティングを実施

5月17日（日）には各回20組限定でリムルとのキャラクターグリーティングを開催します。リムルと一緒に、思い出に残る一枚を撮影するのはいかがでしょうか。また、当日はフリー撮影タイムも予定をしております。グリーティングの参加応募は5月10日（日）23:59まで受付中です。

【キャラクターグリーティング詳細】

（１）日程：2026年5月17日（日）

（２）時間：第1回12:00～12:20／第2回14:00～14:20／第3回16:00～16:20

（３）会場：アニメ東京ステーション 1F（東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館）

（４）参加人数：各回20組

（５）応募：5月10日（日）23：59まで

（6）応募URL：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sjllvYMzeUKeqQjbSWgenMmQuAWUIxlGgJtuNazzP8RUN1c2SkdCVEoxVEZZOEFXVVI0UUs1NVdNNS4u

＜注意事項＞

・開催日時や実施内容は変更となる場合がございます。

・最新情報は公式サイト・SNSをご確認ください。

・申込みページの注意事項を必ずお読みいただき、ご了承いただいた上でご応募いただきますようお願い申し上げます。

■イベント概要

◆展覧会名：『転生したらスライムだった件』特別企画展

（英語名：“That Time I Got Reincarnated as a Slime” Special Exhibition）

◆会 期：2026年2月21日（土）～5月24日（日）

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東5号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅東口から徒歩4分

◆営業時間：午前11時～午後7時（最終入場は午後6時45分まで／企画展示は午後6時30分まで）

◆休館日：月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする。年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/

◆公式SNS：

X｜https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

Instagram｜https://www.instagram.com/animetokyostation/（@animetokyostation）

YouTube｜https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)