毎日の星読みと感情診断で、心を整える。西洋占星術 × 徳積みアプリ「COCOIRO」リリース

BUBGRAPHICS株式会社

BUB GRAPHICS株式会社より、西洋占星術に基づく星読みと感情診断を掛け合わせたウェルネスアプリ 『COCOIRO(https://apps.apple.com/jp/app/cocoiro/id6759347376)』が、App Storeから配信されました。

COCOIRO - ランディングページ ：https://cocoiro.life/

本アプリは、「徳積み」と「占星術」をもっと身近なものにしたいという思いから生まれました。

日々の善行を通じて自己の波動を高め、西洋占星術と掛け合わせることで、一人ひとりに寄り添うウェルネス体験を実現しています。

■機能紹介

1日の始まりの心理状態を自己認識。「波動チェックイン」

アプリは自身の感情計測から始まります。

簡単な5つの質問で、あなたの感情がどの段階にいるのか分析します。

自分の感情と向き合い、穏やかな時間から1日を始めてみませんか。

あなたのホロスコープから毎日の星読みを届ける「Cosmos」機能

日々の天体座標を反映したホロスコープと、それに基づく星読みをお届けしています。

”本アプリでは、精密な天体暦データに基づき、太陽・月・水星から冥王星までの実際の天体座標をリアルタイムに計算しています。"

生年月日や出生地を設定することで、よりパーソナライズされた星読みをお届けします。

日々の徳積みを記録する「Toku Log」機能

日々の小さな徳積みがあなたと周りの波動を高めます。

「感謝する」「挨拶する」「深呼吸する」それらは心を豊かにしていきます。

星々の運行を可視化する「LOOKOUT」機能

3Dグラフィックを用いた天体軌道シミュレーションにより、太陽系の惑星運行をリアルタイムに再現。実際の天体暦データと連動しており、過去から未来までの星の動きを直感的に確認できます。

その他、占星術に関連する様々な機能を搭載しております。 ぜひダウンロードして体験してみてください。

■終わりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

興味を持っていただけましたら、App Store(https://apps.apple.com/jp/app/cocoiro/id6759347376)からダウンロードお願いいたします。

ぜひ「COCOIRO(https://apps.apple.com/jp/app/cocoiro/id6759347376)」で心の穏やかな毎日を！

企業名 ：BUB GRAPHICS株式会社

URL ：https://bubgraphics.com/

業種 ：グラフィック、Webデザイン / BI・CI構築 / アプリ開発 / 楽曲制作 / 写真撮影 / その他クリエイティブ全般

本社所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14F

電話番号 ：03-6826-2069

代表者名 ：清水正貴

設立 ：2025年08月08日