東儀秀樹30周年ツアー、文化庁事業に採択 5都市で18歳以下無料ご招待！

日本を代表する雅楽の第一人者、東儀秀樹のデビュー30周年を記念した全国ツアーのうち、福岡、京都、石川、宮城、愛知の5公演が、文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されました。18歳以下無料ご招待、同伴者半額の施策を実施します。

この取組は、子供たちの豊かな人間性の涵養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手や観客育成等に資することを目的としたものです。

東儀秀樹は宮内庁楽部在籍後独立し、日本を代表する雅楽師として国内外で活躍。本ツアーでは、伝統的な雅楽の枠にとどまらず、独自の音楽表現「TOGISM」を体現するプログラムを展開し、30周年の節目にふさわしい内容となっています。普段、雅楽になかなか触れることのない皆様もこの機会にぜひお楽しみください。





〈18歳以下無料ご招待 概要〉

対象公演において、18歳以下の来場者を無料でご招待します。また、同伴者は半額でのチケット購入が可能です。

●対象：平成20年(2008年)4月2日以降に生まれ、ご来場時に小学生以上18歳以下の方

●同伴者：一般席半額4,400円(税込)で購入可能

●組み合わせ：子供1～2名に対して同伴者1名まで、子供3～4名に対して同伴者2名まで半額

※詳細条件および申込方法は公式HPをご確認ください

〈対象公演〉

「東儀秀樹 30th アニバーサリーツアー～悠久と革新のTOGISM～」福岡、京都、石川、宮城、愛知公演

※東京、大阪公演は対象外となります

〈申込方法〉

申込方法は以下URLよりご確認ください。

https://eplus.jp/togihideki-bunka/

〈お願い・注意事項〉

○公演当日、対象者および同伴者の本人確認を行います。

○公演終了後、文化庁によるアンケートにご協力ください。

○その他詳細条件は公式HPをご確認ください。

＜公演概要＞

タイトル： 東儀秀樹 30th アニバーサリーツアー ～悠久と革新のTOGISM～

ツアー全体スケジュール：

2026年10月11日(日) 福岡 FFGホール

2026年12月12日(土) 京都 京都コンサートホール 大ホール

2026年12月27日(日) 石川 金沢市文化ホール

2027年2月23日(火･祝) 宮城 日立システムズホール仙台 シアターホール

2027年3月6日(土) 愛知 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2027年5月14日(金) 東京 国際フォーラム ホールC

2027年5月23日(日) 大阪 ザ・シンフォニーホール

開催時間：14:00開場 / 15:00開演

出演者： 東儀秀樹 / 東儀典親

〆野護元 (龍笛) / 中村華子 (笙)

Keiko (ピアノ) / 内田義範 (ベース) / 天倉正敬 (ドラム)

〈ゲスト〉三浦一馬（バンドネオン) ※愛知･東京･大阪公演のみ

チケット： 一般席8,800円(税込) 当日券10,000円(税込)

※未就学児童入場不可

<お問い合わせ>

公演に関するお問い合わせ：株式会社UTACA info@utaca.jp

チケットに関するお問い合わせ：BSフジイベントお問い合わせ event@bsfuji.co.jp

ツアー公式HP： https://www.bsfuji.tv/event/togihideki30th/

主催：BSフジ / 株式会社矢島聰子事務所

企画：株式会社矢島聰子事務所

制作：株式会社UTACA

協賛：〈東京公演〉カンロ株式会社

後援：ユニバーサル ミュージック合同会社

東儀秀樹 プロフィール

1959年東京⽣まれ。東儀家は奈良時代から今⽇まで1300年間雅楽を代々受け継いできた楽家（がっけ）。

宮内庁楽部在籍中は、篳篥（ひちりき）を主に、琵琶、太⿎類、歌、舞、チェロを担当。宮中儀式や皇居において⾏われる雅楽演奏会や海外公演に参加し、⽇本の伝統⽂化の紹介と国際親善の役割の⼀翼を担う⼀⽅で、ピアノやシンセサイザーと雅楽器による独⾃の曲の制作に情熱を傾けてきた。

1996年アルバム「東儀秀樹」でデビュー後、⽇本レコード⼤賞企画賞、⽇本ゴールドディスク⼤賞純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤーなど受賞歴多数。

国内外を問わずコンサートを開催し、古典はもとよりロック、ジャズ、オーケストラなど、ジャンルを超えたコラボレーションと、雅楽器の持ち味を⽣かした唯⼀無⼆の表現で雅楽の新た

な可能性を切り開き、⽇本の芸術⽂化に貢献したとして2024年度⽂化庁⻑官特別表彰を受賞。

東儀典親 プロフィール

2006年東京⽣まれ。ギター、ピアノ、ベース、ドラム、笙、舞、作曲など多才な⾯を持つ。通称「ちっち（CICCI）」。2019年9⽉仁和寺⾳舞台の初舞台から数々のステージに加えて、テレビ朝⽇「ハマスカ放送部」、フジテレビ「千⿃のクセスゴ︕」、NHKEテレ「沼にハマってきいてみた」などTV出演多数。

⾃⾝のロックバンドではギターボーカル、作曲を担当。東儀秀樹アルバム「NEO TOGISM」にギタリストとして参加するほか、メディアでの親⼦共演も注⽬を集めている。