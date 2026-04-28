福井県小浜市に位置する 道の駅「若狭おばま」(運営：株式会社まちづくり小浜、代表取締役：青木 美昭)は、商品と地域の観光地や歴史文化を結びつける新たな商品として、文化庁の「100年フード」に認定された伝統食「若狭おばま醤油干し」を使用したオリジナル商品「若狭おばま醤油干し飯」を令和8年4月29日(水)より発売いたしますので、お知らせします。





若狭おばま醤油干し飯(1)





道の駅「若狭おばま」は、舞鶴若狭自動車道 小浜インターチェンジからすぐの立地にあり、小浜市の「海・里・まち・食・文化」をつなぐゲートウェイ施設として2011年3月に開業しました。2014年の舞鶴若狭自動車道の全線開通を経て、2016年には国の「重点道の駅」に選定されています。さらに、北陸新幹線敦賀開業(2024年春)を見据えてさらなるお客様の受け入れと機能の充実を図るため、2023年3月には「鯖街道ワンダーランド」をコンセプトに物販施設とフードコートを増改築してイメージを一新し、リニューアルオープンしました。

リニューアル後は、魅力的なオリジナル商品の品揃えの充実、楽しいお買い場づくり、明るい接客に力を入れ、福井県内でも有数の人気の道の駅となっています。2024年7月には、日本遺産「御食国若狭と鯖街道」が全国唯一の日本遺産プレミアムに選定されたことを契機に、若狭の食文化や歴史をより多くの方に知っていただくため、日本遺産に関連するオリジナル商品等の開発も行ってまいりました。

その結果、リニューアル前の2022年度に1.5億円だった売上は、2025年度には3億円を超えるまでになりました。

今回開発した「若狭おばま醤油干し飯」は、地元住民に親しまれてきた伝統食「若狭おばま醤油干し」をメインに使用して、鯖寿司の製造で定評のある株式会社若狭三蔵と連携して開発した一品です。醤油干しに特化したお弁当の発売は、道の駅「若狭おばま」において初の取り組みとなります。









【道の駅若狭おばまのオリジナル商品「若狭おばま醤油干し飯」を新発売】

本商品の販売のきっかけは、小浜市・若狭町日本遺産活用推進協議会が「鯖街道」をテーマに実施した商品開発事業を活用し、リニューアルにも携わった「金山 宏樹(かなやま ひろき)氏」をアドバイザーに迎え、商品開発を行ったことです。

商品開発では、こだわり抜いた鯖寿司を製造している「若狭三蔵」さんと連携し、醤油干しを初めて知る方でも手に取りやすいようにお弁当のかたちにしました。

商品は、全3種「三種」、「穴子8切」、「穴子6切」です。









【商品の特長】

(1) ご飯に合うように仕立てた醤油干し

地元の魚屋が本商品用に調整した味付けで、醤油干しの旨味を活かしつつ食べやすさを追求





(2) 全3種のラインナップ

「三種」 ：季節ごとに異なる3種類の醤油干しを味わえる

「穴子8切」：穴子の旨味と醤油の香ばしさを味わえます

「穴子6切」：女性やお子様向けのサイズ





(3) 山椒で味の変化を楽しめる

付属の粉山椒が、爽やかな香りとピリッとした刺激で醤油干しの旨味を引き立てます





(4) 地元産米を使用した炊き込みご飯

福井県おおい町産の米を使用。ふっくらとした食感と甘みが醤油干しと相性抜群





(5) 食文化を伝えるオリジナルパッケージ

「若狭おばま醤油干し」の魅力を伝えるデザインで、地域の食文化・歴史を結びつける表現





一口食べれば、醤油干しの香ばしさと魚の旨味が口に広がり、炊き込みご飯の食感と甘さが調和。さらに粉山椒を加えることで味わいの変化を楽しめます。





発売日：2026年4月29日(水)

価格 ：「若狭おばま醤油干し飯」(三種／穴子8切) 1,700円(税込)

「若狭おばま醤油干し飯」(穴子6切) 1,400円(税込)





若狭おばま醤油干し飯(左から「穴子8切」、「穴子6切」、「三種」)





【株式会社若狭三蔵】

福井県若狭のおおい町で炊飯業、おむすび、鯖寿司、小鯛のささ漬寿司の他、ご飯製品の製造をしています。御食国若狭のプライドと伝統を引き継ぎ、安心、安全のものつくりを行いながら“人がよろこぶことが一番うれしい会社に”を企業理念に真心を込めてお作りしています。

HP： https://omusubicompany.com/





株式会社まちづくり小浜「おばま観光局」では、今後も観光地域づくり法人(DMO)として地域の事業者と連携し、小浜市への観光誘客を通した地域活性化に取り組んで参ります。









■ 店舗概要

店舗名 ： 道の駅若狭おばま

所在地 ： 〒917-0024 福井県小浜市和久里24-45-2

電話番号 ： 0770-56-3000

FAX番号 ： 0770-56-3001

営業時間 ： 9：00～18：00(テイクアウトコーナーは 17：00 まで)

定休日 ： 不定休

ウェブサイト： https://michinoeki-obama.jp/





道の駅若狭おばま(外観)