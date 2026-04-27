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【導入事例】全国選抜高校テニス大会の会場ネットワークを構築。クラウド管理により設営を省力化、屋外・複数会場でも安定したWi-Fi環境を実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、「大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会」（共催（公財）日本テニス協会、（公財）全国高等学校体育連盟）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■事例の概要
青空のもと、2026年3月20日から26日までの7日間、福岡の博多の森で開催された第48回全国選抜高校テニス大会。アライドテレシスは、本大会において大会用フリーWi-Fiおよび会場用ネットワークを構築し、大会運営を支援しました。屋外かつ複数会場というイベント特有の環境においても、安定して快適に利用できるネットワーク基盤を提供。昨年に続き、クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」を活用することで、現地でのセットアップ作業を省力化しました。短期間で設営と撤去が行われる大会環境においても、クラウド技術を活用することで、円滑な大会運営を支えています。
■導入の背景と課題
・屋外・複数会場で試合進行や全体状況を把握しづらい
・短期間イベントでネットワーク設営・設定負担が大きい
・フリーWi-Fiにより体験型コンテンツが活発化し通信負荷に懸念
■採用の決め手
・各コートの状況をリアルタイムで一元共有できる仕組み
・クラウド管理により事前設定・即時展開が可能
・高帯域かつ安定性を両立した無線LAN環境を構築
■導入後の効果
・全体状況を把握しやすくなり運営判断がスムーズに
‐iPadを通じて各コートの試合進行や使用状況を本部に集約し、複数会場の状況を一元的に把握できる環境を構築
‐コート割りや試合進行の調整など、全体を俯瞰した迅速な運営判断を可能に
・設営作業を効率化し安定した通信環境を確保
‐Allied OneConnectを活用することで、クラウド上での事前設定と現地での機器接続のみでネットワーク構築が可能に
‐設営時の作業負担を軽減するとともに、短期間での設営・撤去が求められる環境においても、安定した通信環境を実現
・配信・SNS活用が進み大会の認知拡大に貢献
‐フリーWi-Fi環境の提供により、ライブ配信やSNSでの情報発信、体験型コンテンツの活用を支える通信基盤を整備
‐リアルタイムでの情報発信が可能となり、大会の認知拡大に寄与
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/133744/133744_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/senbatsutennis_48/
■導入した主な製品・技術
・クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」
‐ゼロタッチ設定により機器の初期セットアップを自動化し、導入から運用までの負担を大幅に軽減
‐Webベースの管理画面から、複数拠点や機器の稼働状況を一元管理
・Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」
‐IEEE 802.11beに対応し、2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯を併用可能
‐理論上最大46Gbpsの高速通信を実現
・Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702e GEN2-R」
‐無線LAN機能とルーター機能の両方を兼ね備えた屋外用無線LANアクセスポイント
‐無線部はIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)に対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時利用が可能な2ラジオ構成
‐保護等級IP66/IP67に準拠した防じん・防滴性能を備え、屋外環境でも安心して設置・運用が可能
・10G対応SD-WANルーター「AT-ARX200S-GTX」
‐LAN/WANポートはいずれも10Gインターフェースに対応し、ネットワーク全体の通信を高速化
‐100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチギガに対応
‐最大60万のファイアウォールセッションおよび500のIPsec対地接続をサポート
【大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会 開催概要】
日 程…2026年3月20日〜26日
会 場…博多の森テニス競技場、オクゼン不動産テニスコート
共 催…（公財）日本テニス協会、（公財）全国高等学校体育連盟
主 管…（一社）全国選抜高校テニス大会事務局
URL…https://www.senbatsutennis.com/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年4月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/senbatsutennis_48/
■事例の概要
青空のもと、2026年3月20日から26日までの7日間、福岡の博多の森で開催された第48回全国選抜高校テニス大会。アライドテレシスは、本大会において大会用フリーWi-Fiおよび会場用ネットワークを構築し、大会運営を支援しました。屋外かつ複数会場というイベント特有の環境においても、安定して快適に利用できるネットワーク基盤を提供。昨年に続き、クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」を活用することで、現地でのセットアップ作業を省力化しました。短期間で設営と撤去が行われる大会環境においても、クラウド技術を活用することで、円滑な大会運営を支えています。
＜ネットワーク構成図＞
■導入の背景と課題
・屋外・複数会場で試合進行や全体状況を把握しづらい
・短期間イベントでネットワーク設営・設定負担が大きい
・フリーWi-Fiにより体験型コンテンツが活発化し通信負荷に懸念
■採用の決め手
・各コートの状況をリアルタイムで一元共有できる仕組み
・クラウド管理により事前設定・即時展開が可能
・高帯域かつ安定性を両立した無線LAN環境を構築
■導入後の効果
・全体状況を把握しやすくなり運営判断がスムーズに
‐iPadを通じて各コートの試合進行や使用状況を本部に集約し、複数会場の状況を一元的に把握できる環境を構築
‐コート割りや試合進行の調整など、全体を俯瞰した迅速な運営判断を可能に
・設営作業を効率化し安定した通信環境を確保
‐Allied OneConnectを活用することで、クラウド上での事前設定と現地での機器接続のみでネットワーク構築が可能に
‐設営時の作業負担を軽減するとともに、短期間での設営・撤去が求められる環境においても、安定した通信環境を実現
・配信・SNS活用が進み大会の認知拡大に貢献
‐フリーWi-Fi環境の提供により、ライブ配信やSNSでの情報発信、体験型コンテンツの活用を支える通信基盤を整備
‐リアルタイムでの情報発信が可能となり、大会の認知拡大に寄与
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/133744/133744_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/senbatsutennis_48/
■導入した主な製品・技術
・クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」
‐ゼロタッチ設定により機器の初期セットアップを自動化し、導入から運用までの負担を大幅に軽減
‐Webベースの管理画面から、複数拠点や機器の稼働状況を一元管理
・Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」
‐IEEE 802.11beに対応し、2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯を併用可能
‐理論上最大46Gbpsの高速通信を実現
・Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702e GEN2-R」
‐無線LAN機能とルーター機能の両方を兼ね備えた屋外用無線LANアクセスポイント
‐無線部はIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)に対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時利用が可能な2ラジオ構成
‐保護等級IP66/IP67に準拠した防じん・防滴性能を備え、屋外環境でも安心して設置・運用が可能
・10G対応SD-WANルーター「AT-ARX200S-GTX」
‐LAN/WANポートはいずれも10Gインターフェースに対応し、ネットワーク全体の通信を高速化
‐100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチギガに対応
‐最大60万のファイアウォールセッションおよび500のIPsec対地接続をサポート
【大正製薬リポビタン 第48回全国選抜高校テニス大会 開催概要】
日 程…2026年3月20日〜26日
会 場…博多の森テニス競技場、オクゼン不動産テニスコート
共 催…（公財）日本テニス協会、（公財）全国高等学校体育連盟
主 管…（一社）全国選抜高校テニス大会事務局
URL…https://www.senbatsutennis.com/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年4月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/senbatsutennis_48/