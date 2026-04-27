大学DX応援！「Moodle自動連携 eポートフォリオ」提供開始を記念して、「初年度無料キャンペーン」を実施
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」を、さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」を提供し、ご導入・カスタマイズ・運用のご支援を行っております。
この度、「Moodle自動連携 eポートフォリオ」の高等教育機関への普及を加速するため、2026年4月27日（月）より「大学DX応援！eポートフォリオ初年度無料キャンペーン」を実施いたします。
新年度がスタートし、学修成果の可視化や教育DXの推進に課題感をお持ちの教育機関のご担当者様は、ぜひこの機会にご検討ください。
詳細はこちら：https://www.io-maga.com/2026/04/column20260427-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347927/images/bodyimage1】
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「大学DX応援！eポートフォリオ 初年度無料キャンペーン」の概要
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＜キャンペーン内容＞
・先着5機関様限定
・「Moodle自動連携 eポートフォリオ」オプション費用 ⇒ 初年度無料（通常、別途費用が発生いたします）
・「IO Moodle（イオムードル）」初期導入費 ⇒ 無料
＜条件＞
・2026年4月27日～2026年6月30日の期間に、「Moodle自動連携 eポートフォリオ」のお問い合わせをいただき、2027年3月31日までに新規でご契約いただいた大学・高等専門機関・専門学校
・1年間の継続利用
（*）ご契約機関数が上限に達しましたらキャンペーンは終了となります
（*）ご利用開始が2027年4月からでも、上記契約期間であれば、本キャンペーンは適用となります
（*）弊社クラウド環境をご利用いただいた際のお値引きとなります。オンプレミス環境の場合は、対象外となります
（*）カスタマイズや、ドメイン/SSL設定費、管理費等は別料金となります。あらかじめご了承ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347927/images/bodyimage2】
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「Moodle自動連携 eポートフォリオ」とは？
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2026年3月にリリースした「Moodle自動連携 eポートフォリオ」は、イオマガジンが提供する「IO Moodle」の新機能です。Moodleの学習データを自動的に取り込み、入学から卒業までの学習プロセスを「成長の証明書」として一元管理することを可能にします。
▼「Moodle自動連携 eポートフォリオ」の特長
(1)入力負荷ゼロで履修・テスト・課題実績を自動集約
教員や学生がポートフォリオのために改めてデータを入力する必要はありません。Moodleで行われた活動（コース履修、小テスト、レポート提出）は、自動的にeポートフォリオへ反映されます。これにより、形骸化しやすいポートフォリオ運用の課題を解決します。
(2)大学（4～6年）の学びを「成長の証明書」化
学生のポートフォリオは、「履修実績」「テスト実績」「課題実績」の3つのタブで構成され、多角的に学習状況を振り返ることができます。4～6年間の学びを自動的に蓄積し、「成長の証明書」として残すことで、点ではなく線で成長を証明します。
(3)就職活動の自己PRエビデンスとして活用可能
蓄積された学習履歴は、就職活動時の自己PRやエントリーシート作成のエビデンスとして活用できます。エントリーシートや面接では伝えきれない実績を証明する強力な武器となります。
(4)教員のデータドリブンな指導を実現
教員は「担当学生一覧」から、受け持ちの学生のポートフォリオを横断的に閲覧可能です。個々の科目の成績だけでなく、他科目を含めた全体的な学習状況を把握することで、的確な面談指導やキャリアアドバイス（データドリブンな教育）が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347927/images/bodyimage3】
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導入のメリット
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・学生：4～6年間の学びが自動的に蓄積され、就職活動時の自己PRやエントリーシート作成のエビデンスとして活用できます
・教員：学生の過去の学習履歴やつまづきポイントを把握した上で、データに基づいた指導（データドリブンな教育）を実践できます
・大学：学生一人ひとりの学修成果や成長過程を可視化し、教育の質保証や大学評価のエビデンスとして活用できます
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
「IO Moodle（イオムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
「IO Moodle（イオムードル）」は、従来の「Moodle（ムードル）」に足りていない機能を独自でカスタマイズし、社員スキル向上に役立つ機能を搭載したeラーニングシステムです。「Moodle（ムードル）」は世界240カ国以上、約4億人が利用する便利なeラーニングシステムですが、イオマガジンがサポートするお客様からは「こんな機能があったらいいのに…」というご要望を多々お聞きします。そこで、イオマガジンでは、お客様のご要望が多かった“動画制御”や”催促メール”をはじめとする便利な機能を標準搭載したオリジナルパッケージ「IO Moodle（イオムードル）」を開発しました。
「Moodle（ムードル）日本語マニュアル（対象バージョン：4.5）」の無料公開中！
https://www.io-maga.com/sample_document/
「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在しません。そのため、「この機能はどのように使うの？」というちょっとした疑問を解決するのも大変です。そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しているので、この一冊があれば、スムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなすことが可能です。現在、イオマガジンのホームページにて無料公開中です。「Moodle（ムードル）」の使い方にお困りの方はぜひご利用ください。
Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」とは？
https://www.io-maga.com/sample_document/
Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」は、Moodle（ムードル）に特化したAIチャットボットです。Moodleの使い方や設定方法など、ちょっとした疑問から幅広い相談まで24時間いつでも回答します。現在はアルファ版として公開しており、今後も改良を重ねていく予定です。まずは気軽にご利用いただき、疑問点をすぐに解決してください。なお、「ムードル先生」で解決できなかった内容については、お問い合わせフォームよりご質問いただければ、専門スタッフが回答いたします。
イオマガジンとは？
https://www.io-maga.com/company/
イオマガジンは、スタンダード市場上場の「城南進学研究社」のグループ会社であり、また「Moodle（ムードル）」の正式パートナーです。日本の大学や病院、企業さまに対し、「Moodle（ムードル）」の構築・運用・カスタムなどをサポートしています。「何度でもチャレンジできるセカイを」をモットーにしながら、人生100年時代の大人の学び（リカレント教育）をサポートしています。
配信元企業：株式会社イオマガジン
この度、「Moodle自動連携 eポートフォリオ」の高等教育機関への普及を加速するため、2026年4月27日（月）より「大学DX応援！eポートフォリオ初年度無料キャンペーン」を実施いたします。
新年度がスタートし、学修成果の可視化や教育DXの推進に課題感をお持ちの教育機関のご担当者様は、ぜひこの機会にご検討ください。
詳細はこちら：https://www.io-maga.com/2026/04/column20260427-2/
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「大学DX応援！eポートフォリオ 初年度無料キャンペーン」の概要
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＜キャンペーン内容＞
・先着5機関様限定
・「Moodle自動連携 eポートフォリオ」オプション費用 ⇒ 初年度無料（通常、別途費用が発生いたします）
・「IO Moodle（イオムードル）」初期導入費 ⇒ 無料
＜条件＞
・2026年4月27日～2026年6月30日の期間に、「Moodle自動連携 eポートフォリオ」のお問い合わせをいただき、2027年3月31日までに新規でご契約いただいた大学・高等専門機関・専門学校
・1年間の継続利用
（*）ご契約機関数が上限に達しましたらキャンペーンは終了となります
（*）ご利用開始が2027年4月からでも、上記契約期間であれば、本キャンペーンは適用となります
（*）弊社クラウド環境をご利用いただいた際のお値引きとなります。オンプレミス環境の場合は、対象外となります
（*）カスタマイズや、ドメイン/SSL設定費、管理費等は別料金となります。あらかじめご了承ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347927/images/bodyimage2】
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「Moodle自動連携 eポートフォリオ」とは？
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2026年3月にリリースした「Moodle自動連携 eポートフォリオ」は、イオマガジンが提供する「IO Moodle」の新機能です。Moodleの学習データを自動的に取り込み、入学から卒業までの学習プロセスを「成長の証明書」として一元管理することを可能にします。
▼「Moodle自動連携 eポートフォリオ」の特長
(1)入力負荷ゼロで履修・テスト・課題実績を自動集約
教員や学生がポートフォリオのために改めてデータを入力する必要はありません。Moodleで行われた活動（コース履修、小テスト、レポート提出）は、自動的にeポートフォリオへ反映されます。これにより、形骸化しやすいポートフォリオ運用の課題を解決します。
(2)大学（4～6年）の学びを「成長の証明書」化
学生のポートフォリオは、「履修実績」「テスト実績」「課題実績」の3つのタブで構成され、多角的に学習状況を振り返ることができます。4～6年間の学びを自動的に蓄積し、「成長の証明書」として残すことで、点ではなく線で成長を証明します。
(3)就職活動の自己PRエビデンスとして活用可能
蓄積された学習履歴は、就職活動時の自己PRやエントリーシート作成のエビデンスとして活用できます。エントリーシートや面接では伝えきれない実績を証明する強力な武器となります。
(4)教員のデータドリブンな指導を実現
教員は「担当学生一覧」から、受け持ちの学生のポートフォリオを横断的に閲覧可能です。個々の科目の成績だけでなく、他科目を含めた全体的な学習状況を把握することで、的確な面談指導やキャリアアドバイス（データドリブンな教育）が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347927/images/bodyimage3】
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導入のメリット
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・学生：4～6年間の学びが自動的に蓄積され、就職活動時の自己PRやエントリーシート作成のエビデンスとして活用できます
・教員：学生の過去の学習履歴やつまづきポイントを把握した上で、データに基づいた指導（データドリブンな教育）を実践できます
・大学：学生一人ひとりの学修成果や成長過程を可視化し、教育の質保証や大学評価のエビデンスとして活用できます
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
「IO Moodle（イオムードル）」とは？
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「IO Moodle（イオムードル）」は、従来の「Moodle（ムードル）」に足りていない機能を独自でカスタマイズし、社員スキル向上に役立つ機能を搭載したeラーニングシステムです。「Moodle（ムードル）」は世界240カ国以上、約4億人が利用する便利なeラーニングシステムですが、イオマガジンがサポートするお客様からは「こんな機能があったらいいのに…」というご要望を多々お聞きします。そこで、イオマガジンでは、お客様のご要望が多かった“動画制御”や”催促メール”をはじめとする便利な機能を標準搭載したオリジナルパッケージ「IO Moodle（イオムードル）」を開発しました。
「Moodle（ムードル）日本語マニュアル（対象バージョン：4.5）」の無料公開中！
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「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在しません。そのため、「この機能はどのように使うの？」というちょっとした疑問を解決するのも大変です。そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しているので、この一冊があれば、スムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなすことが可能です。現在、イオマガジンのホームページにて無料公開中です。「Moodle（ムードル）」の使い方にお困りの方はぜひご利用ください。
Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」とは？
https://www.io-maga.com/sample_document/
Moodle専用AIエージェント「ムードル先生」は、Moodle（ムードル）に特化したAIチャットボットです。Moodleの使い方や設定方法など、ちょっとした疑問から幅広い相談まで24時間いつでも回答します。現在はアルファ版として公開しており、今後も改良を重ねていく予定です。まずは気軽にご利用いただき、疑問点をすぐに解決してください。なお、「ムードル先生」で解決できなかった内容については、お問い合わせフォームよりご質問いただければ、専門スタッフが回答いたします。
イオマガジンとは？
https://www.io-maga.com/company/
イオマガジンは、スタンダード市場上場の「城南進学研究社」のグループ会社であり、また「Moodle（ムードル）」の正式パートナーです。日本の大学や病院、企業さまに対し、「Moodle（ムードル）」の構築・運用・カスタムなどをサポートしています。「何度でもチャレンジできるセカイを」をモットーにしながら、人生100年時代の大人の学び（リカレント教育）をサポートしています。
配信元企業：株式会社イオマガジン
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