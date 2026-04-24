兵庫県淡路島で失踪したハンジを捜索せよ！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 昼イベント第2弾「進撃の巨人 ミステリークエスト」 2026年4月25日（土）より開催
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島 公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。
この度、昼のイベントの第2弾として謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」が2026年4月25日(土)よりスタートが決定し、本日15時よりチケット販売開始いたします。
チケットURLはこちら
https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000046857/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347880/images/bodyimage1】
■謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」について
ニジゲンノモリ現地で体験できる「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」では、参加者の上官であるハンジ・ゾエが失踪するという出来事に巻き込まれ、残された手がかりをもとに謎を解き明かしながらハンジ・ゾエを捜索する任務に挑戦します。
また、ニジゲンノモリ現地だけではなく、自宅で任務に挑戦できる「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」も後日販売開始いたします。
※自宅編の購入は必須ではありません。ニジゲンノモリ編・自宅編はどちらかだけでもお楽しみいただけます。
サブクエストでは、参加者の上官であるハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解いていく体験をすることができます。自宅編はニジゲンノモリ現地だけでなく、ニジゲンノモリ公式オンラインショップでも販売いたします。
「進撃の巨人ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」それぞれの参加者にはオリジナルダイカットステッカー(全8種/ランダム)をプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347880/images/bodyimage2】
また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも提供しております。
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
この度、昼のイベントの第2弾として謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」が2026年4月25日(土)よりスタートが決定し、本日15時よりチケット販売開始いたします。
チケットURLはこちら
https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000046857/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347880/images/bodyimage1】
■謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」について
ニジゲンノモリ現地で体験できる「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」では、参加者の上官であるハンジ・ゾエが失踪するという出来事に巻き込まれ、残された手がかりをもとに謎を解き明かしながらハンジ・ゾエを捜索する任務に挑戦します。
また、ニジゲンノモリ現地だけではなく、自宅で任務に挑戦できる「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」も後日販売開始いたします。
※自宅編の購入は必須ではありません。ニジゲンノモリ編・自宅編はどちらかだけでもお楽しみいただけます。
サブクエストでは、参加者の上官であるハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解いていく体験をすることができます。自宅編はニジゲンノモリ現地だけでなく、ニジゲンノモリ公式オンラインショップでも販売いたします。
「進撃の巨人ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」それぞれの参加者にはオリジナルダイカットステッカー(全8種/ランダム)をプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347880/images/bodyimage2】
また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも提供しております。
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント