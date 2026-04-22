AI時代に“選ばれる士業”へ　SNS内製化伴走支援サービスを開始

株式会社NWS

株式会社NWS（兵庫県西宮市、石元和弘・代表取締役社長）は2026年4月13日、税理士をはじめとする士業を対象にしたSNS内製化伴走支援サービスを開始します。SNSの資格取得から実務相談、運用体制づくり、業務受託までを一貫して支援し、顧客とのさらなる信頼関係構築と持続的な成長につながる内製化を後押しします。

AIに代替される業務範囲が拡大する中、顧客に必要とされ続ける状態を目指す士業のみなさまを支援するのが本サービスの目的です。

■背景：士業にも求められるSNS知識

DXやAIの発展で、士業に求められる役割は書類作成や申請手続きだけでなく、採用や経営などに関する相談対応や意思決定の支援へと広がっています。AIには代替できない、顧客の課題に寄り添った対応がこれまで以上に求められています。

近年、企業の広報・採用・営業活動でSNSを活用する重要性が高まっています。これに伴い中小企業や個人事業主を支援する士業もSNSに関する相談を顧客から受ける場面が増えてきました。

■サービスの特徴

例えば「人材採用にSNSを活用したい」「どの媒体を使うべきか」「発信をどのように設計すべきか」といった相談に答え、顧客の事業課題に資することを目的としています。

また、士業事務所のバックオフィス業務を担う従業員がSNSの知識を習得することで、経営者からの質問に対しより円滑に対応できる体制作りに貢献します。SNSに関する相談にも対応できる人材を育成することは、事務所全体の競争力強化にもつながります。

こうした展望のもと、当社はSNSの資格取得支援から実務相談、運用体制づくりまでを一貫して伴走するSNS内製化支援サービスを提供します。

■担当講師

藤原忍（ふじわら・しのぶ）

一般社団法人ウェブ解析士協会認定チーフSNSマネージャー（講師）

株式会社NWS顧問

株式会社NWS 顧問 藤原 忍氏

年間100社程の企業でSNS講座を開催するほか、大学・専門学校6校でSNSやマーケティングを学生に指導。経済産業省、京都府などの官公庁でもSNS研修の講師を務める。

経歴詳細はこちら(https://nwssbs.co.jp/executive/#advisor_01)

■サービス詳細

一般社団法人ウェブ解析士協会認定「SNSマネージャー」資格取得を支援するコースと、必要な知識や実務への応用力を身につける「カリキュラムコース」の2種類を提供します。受講者の目的や習熟度に応じて、適した学び方を選択できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173940/table/6_1_a3c1fe84e585de2c6512ebff8b41598b.jpg?v=202604220251 ]

初級SNSマネージャーの受講費用は3万3000円（税込）です。実費のみで資格を取得できます。

https://www.waca.or.jp/snsmanager/elementary(https://www.waca.or.jp/snsmanager/elementary)

サービスの詳細はこちら

https://nwssbs.co.jp/service/snsmg/



カリキュラムコースでは、コンテンツカレンダー作成、ショート動画制作、炎上対策など、実務に直結するテーマを選択して学べます。資格取得コースの方もオプションで受講できます。

「自社の課題に踏み込んだアドバイスが欲しい」「自社の情報を他の受講生に知られたくない」とお考えの場合は、秘密保持契約を当社と結んでいただいた上で9講座すべて関係者のみで受講できるコースもあります。

また、実務への落とし込みや困った時に相談できる体制をご用意します。技術やリソースが足りない時の外注対応（アライアンス）まで一貫して支援します。

藤原講師よりコメント

これまで税理士事務所の方、中小企業診断士など士業の方々にも多くご受講いただいてきました。背景には、企業・店舗を経営するクライアントからの相談に答えたいとの思いや、SNS運用や提案の経験はあるものの「独学ではなく体系的に学びたい」という真摯な向上心がありました。



本講座を通じ、士業のみなさまには、経営支援やコンサルティングの場面でクライアントからより深く信頼される存在になることを期待しています。

NWS代表取締役 石元よりコメント

本講座は、私自身がかつてSNSでの発信に悩んでいたこと、また藤原講師との対話を通じて軸を見出し、運用できるようになった経験が出発点です。

同じように悩むみなさまのお役に立ちたいと考えています。

【株式会社NWS 概要】

社名：株式会社NWS

設立：2015年11月2日

代表者：石元和弘

事業内容：デジタルマーケティングおよびソーシャルリクルーティングの内製化伴走支援

本社：兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリーンタウン3F

URL：https://nwssbs.co.jp/