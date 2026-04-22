MOSHフィットネス領域で累計流通総額50億円超・累計売上1億円超の個人クリエイターもぞくぞく誕生──″指名経済″の現在地を照らす共創プロジェクト「TORCHISM」第4弾、クリエイター15名が参画

MOSH株式会社

「この人と、変わりたい」--その揺るぎない想いが身体を動かすように、フィットネス市場では今、特定の"人"を指名する動きが加速している。

MOSH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：籔 和弥、以下「MOSH」）は、個人クリエイターと共創するプロジェクト「TORCHISM（トーチズム）」の第4弾として、フィットネスカテゴリーを公開いたしました。

語学・子育て・美容に続く本プロジェクトでは、フィットネス・パーソナルトレーニング・ピラティス・ボディメイク・セルフケアなど多彩な専門領域で活躍するクリエイター15名が参画。

特設サイトの公開、品川駅自由通路での大型OOH広告掲出、そして参画クリエイターと共に開催する勉強会・公開Q&Aイベントを同時展開いたします。

▶︎共創プロジェクト「TORCHISM」特設サイトはこちら(https://cp.mosh.jp/torchism-fitness/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_torchism_fitness)

数字で見る、フィットネス領域の"指名経済"

01. 拡大するフィットネス市場と、選択軸の「人」への移行

日本のフィットネス市場は2024年度に7,100億円規模となり、過去最高水準を更新しました（※1 帝国データバンク調べ）。24時間型施設の普及やSNSの活発化により、市場の裾野は広がり続けています。 一方で、スタジオ・オンラインレッスン・動画コンテンツなど提供チャネルが多様化するなか、利用者の選択基準は「どこで」「何を」から「誰に指導を受けるか」へと比重が移りつつあります。

02. AIの普及と、個別指導への需要拡大

AIによるトレーニングメニュー自動生成や無料動画コンテンツが普及するなか、逆説的に「個別最適化された指導」への需要は高まっています。汎用情報がコモディティ化するほど、利用者個々の身体特性や目標に寄り添う専門家の価値は際立ちます。

施設数にもその傾向は表れており、2025年8月時点の全国パーソナルトレーニングジム数は2,368施設。直近1年の新規開業278施設は全新規フィットネス施設の約22%を占め、24時間型に次ぐ出店ペースを維持しています（※2 矢野経済研究所調べ）。

この需要は対面・オンラインを問わず広がっており、直接指導からサブスクリプション型のオンラインサポートまで、形態を超えて「この人に教わりたい」という選択が起きています。こうした変化が、特定の個人を名指しで選ぶ「指名」という行動を、フィットネス市場の新たな軸へと押し上げています。

03. MOSH上で可視化される「指名経済」

MOSHが提唱する「指名経済」は、特定の個人を名指しで選ぶ行動を起点にした経済圏を指す概念です。MOSHのフィットネス領域においても、その実態が数値で裏付けられてきました。

▼ MOSHフィットネス領域の主要指標（2026年4月時点・累計）

- サービス数：55,944件- 累計購入者数：15.5万人超- 累計流通総額：約50億円

MOSHを活用するクリエイターの中には、個人で累計売上1億円を超える方も増えてきました。その方々はいずれも特定の専門テーマに特化しており、月額サブスクリプションまたは養成講座を軸とした継続課金モデルを主力としています。汎用的なカテゴリーではなく、特化した専門性と継続的な顧客接点の設計が、個人クリエイターの事業拡大につながっていると考えられます。

参画クリエイター15名

本プロジェクトでは、「この人から学びたい」「この人にお願いしたい」と指名され続ける、フィットネス系クリエイターたちが集結。

▶ 参画クリエイター（五十音順）

今古賀 翔 ／ かいと ／ Ken ／ 佐川 裕香 ／ さち ／ さやピラ ／ 葉坂 多壱貴 ／ 橋本 剛史 ／ ヒサノ ／ miey ／ みお ／ 森 拓郎 ／ もりもと さちこ ／ ユウトレ ／ 渡辺 しんご

▶ 各クリエイターのプロフィール・活動詳細は特設サイトをご覧ください。

共創プロジェクト「TORCHISM」特設サイトはこちら(https://cp.mosh.jp/torchism-fitness/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_torchism_fitness)

同時展開イベント

本プロジェクトの開始にあわせて、以下の企画を展開いたします。フィットネス領域で活動するクリエイター・事業者の方が、「指名される側」の実践知を学べる場を提供します。

1. 今古賀 翔氏 × MOSH 特別勉強会「トレーニング科学の専門家が教える、指名されるSNS発信の極意」

スポーツ科学修士（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科卒）、YouTubeチャンネル登録者55万人・SNS総フォロワー100万人超のフィットネスブランドオーナー・今古賀翔氏が、ついにフィットネストレーナー向けマーケティング講座をMOSHにて始動。10年以上のWeb集客経験を体系化した同講座のリリースを記念し、特別勉強会を開催します。

「発信→信頼→指名→収益化」につながるSNS発信の極意とノウハウを惜しみなく共有します。

- 日時：2026年5月19日（火）20:00～21:00 @Zoom- 申込：特設サイト(https://cp.mosh.jp/torchism-fitness/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_torchism_fitness)からお申し込みページへ進めます（無料｜事業者向けウェビナー）

2. 参画クリエイター5名による公開Q&A「フィットネスクリエイターの今と未来を語る」

さやピラ・ヒサノ・ユウトレ・miey・みお--累計SNS総フォロワー300万人を超える5名が登壇。「フィットネスで人生が変わった瞬間」をテーマにしたトークと、事前質問＋ライブQ&Aで、実際に選ばれているクリエイターのリアルに迫ります。

- 日時：2026年5月29日（金）18:00～19:15予定 @Zoom- 申込：特設サイト(https://cp.mosh.jp/torchism-fitness/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_torchism_fitness)からお申し込みページへ進めます（無料｜事業者向けウェビナー）

大型OOH広告の掲出

本プロジェクトの開始を記念し、品川駅自由通路にて15名のクリエイターを紹介するサイネージ広告を掲出しております。

- 掲出期間：2026年4月20日（月）～ 4月26日（日）- 場所：品川駅自由通路（※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください）

TORCHISM（トーチズム）とは

情熱という火を、次なる誰かへ。

共創プロジェクト「TORCHISM（トーチズム）」は、一人ひとりの熱意や知見がたいまつの炎（トーチ）のように手渡され、次の誰かの挑戦へと繋がっていくポジティブな連鎖を目指す取り組みです。

MOSHが掲げる「情熱がめぐる経済」をクリエイターと共に加速させ、個人の専門性や情熱、そして培われた信頼そのものが価値となり、「指名」で選ばれる新しい生き方を日常へと変えていく。ある個人の情熱が、次の誰かの「自分らしい一歩」を照らす。私たちはこのプロジェクトに、そんな未来への強い願いを込めています。

- 語学カテゴリー：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000031615.html- 子育てカテゴリー：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000031615.html- 美容カテゴリー：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000031615.html

MOSHについて

一流のクリエイターを目指す人に。AI搭載のオールインワンプラットフォーム「MOSH」

集客・申込・予約・決済・会員サイト・顧客管理など、サービス販売に必要なすべての機能をMOSHひとつに集約。現在90,000人を超えるクリエイターが、自身の事業拡大や継続を支えるビジネスインフラとして活用しています。

AIが企画やページ作成を強力にサポートするほか、コンテンツ管理やメッセージ配信といった充実の機能がクリエイターの「やりたい」を形にし、スムーズな顧客体験を実現します。

【MOSHサービスページ・アカウント登録はこちら(https://mosh.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_torchism_fitness)】

MOSH株式会社は、2017年に設立された、サービスEC領域において有数のオールインワンプロダクトを提供する企業です。

個人クリエイターが専門性を価値に変え、持続可能な活動を実現するための多機能プラットフォームを提供し、2025年には年間流通総額200億円を突破しました。現在は、米国のクリエイター支援プラットフォーム「Pensight」のグループインを通じてグローバル展開を加速。日本発の「指名経済」を世界へ広げ、新しい働き方と経済のエコシステムを牽引しています。

- 社名：MOSH株式会社（MOSH, Inc.）- 所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9番8号 KN渋谷3 4階- 代表者：籔 和弥 設立：2017年7月28日- 事業内容：インターネットビジネスの企画・開発・運営- コーポレートサイト：https://corp.mosh.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

メディア関係者の取材/お問い合わせはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9R6cfqlEbDI0aWeQB0qhXn70S73Z_Q3y3RYDzqp2XaI3Ag/viewform?usp=dialog)

MOSH株式会社 事業広報担当：入口瞬（Mail: pr@themosh.jp）

※ 参画クリエイター15名への取材アレンジ/相談も承ります。お気軽にご連絡ください。

【引用データ出典】

※1：帝国データバンク「フィットネスクラブ・スポーツジム業界動向調査（2024年度）」（2025年5月）

https://www.tdb.co.jp/report/industry/250516_fitness24fy/

※2：矢野経済研究所「フィットネス施設に関する調査を実施（2025年）」（2026年3月）

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3992