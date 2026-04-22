ベルギー1部STVV×日本発スタートアップ共創、現地往復航空券キャンペーン開始

Back Dooor株式会社

Back Dooor株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：馬瓜エブリン、以下「Back Dooor」）は、運営するスポーツ特化ライブ配信プラットフォーム「Fantrance（ファントランス）」とベルギー・ジュピラー・プロ・リーグ1部所属のサッカークラブ、シント＝トロイデンVV（以下「STVV」）とのコラボレーション開始を記念し、STVV公式Xアカウント（@STVV_JP）を主催とする「シント＝トロイデンVV × Fantranceコラボ記念 ベルギーで応援キャンペーン」を2026年4月22日（水）より開催いたします。

アプリURL｜https://x.gd/WDBTL

STVV公式X｜https://x.com/STVV_JP

Fantrance公式X｜https://x.com/Fantrance00

■ コラボレーションの背景

STVVは、谷口彰悟選手・伊藤涼太郎選手をはじめ8人の日本人選手が所属するベルギーのサッカークラブです。2025-2026シーズンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1に進出し、欧州最高峰の舞台を目指して戦っており、日本からクラブを応援する機会を創出するために、「MIRACLE STVV PROJECT」を展開されています。

その一方で、試合の多くはベルギー現地の深夜帯に開催されるため、日本のファンがリアルタイムで観戦することが難しいという課題がありました。



Back Dooorは、「放映権の高騰と戦い、全てのファンが感動にアクセスできる文化を創る」をミッションに掲げ、アスリートとファンをつなぐスポーツ特化のライブ配信プラットフォーム「Fantrance」を運営しています。

Back Dooorは、UEFA欧州大会出場権獲得に挑むSTVVの「MIRACLE STVV PROJECT」というプロジェクトに深く共感し、日本人選手たちがピッチで背負うリアルな熱量と、歴史的挑戦の一瞬一瞬を、自社プロダクトを通じて日本のファンの皆さまへお届けしたいという想いを抱いておりました。

この想いと、STVVが抱える「日本ファンへのさらなるリーチ・体験強化」という課題が合致し、今回のコラボレーションが実現しました。

■ SNSキャンペーン内容

【VS. KVメヘレン 観戦ペアチケット】

対象試合：2025-26 ジュピラー・プロ・リーグ チャンピオンズ・プレーオフ 第10節

シント＝トロイデンVV vs KVメヘレン 試合日：2026年5月24日 25:30(日)＝(5月25日1:30 )キックオフ※日本時間

場所：大王わさびスタイエンスタジアム 観戦チケット 2枚（主催者指定席）

【日本～ベルギー間 往復航空券2名様分】

出発地は日本国内主要空港、主催者指定の航空会社・便にて手配 航空券の有効期間・旅行日程は別途主催者と調整のうえ決定

【現地ホテル宿泊券】

※上記以外の手配は含まれません（現地交通費等）

※詳細は下記の応募規約をご確認ください。

■ 応募方法

１. STVV公式Xアカウント（@STVV_JP）をフォロー

２. 本キャンペーンの対象投稿をリポスト

※応募期間以外にリポストした場合は対象外となります。

※すでに「@STVV_JP」をフォローしている場合は２.のみで抽選対象となります。

※ Xのシステムエラー、障害等その他やむを得ない事情により、フォローやリポストができない場合があります。

■ 応募期間・当選通知

応募期間：2026年4月22日（水）12:00 ～ 2026年4月27日（月）23:59

当選通知：2026年4月28日（火）にFantrance axアカウントより当選者へダイレクトメッセージにてご連絡

当選者返信期限：2026年4月29日（水・祝）中

■ コラボレーション企画内容

Fantranceプラットフォームを活用し、STVVの試合翌日または翌々日に日本語による振り返り解説番組をライブ配信します。出演者はSTVVアンバサダーの岡崎慎司氏を中心に、選手の都合に合わせて選手本人の参加も予定しています。



配信プラットフォーム：Fantrance（Back Dooor株式会社運営）

配信回数：ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1期間中に２回を予定

第1回配信

振り返り試合予定 : 4月26日（日） プレーオフ1 第5節

AWAY vs メヘレン 日本時間 23:00 キックオフ（DAZN・BS10放送）

配信日程：4月28日（火）夜 を予定

出演者：岡崎慎司氏（STVVアンバサダー）ほか

配信内容：試合の振り返り解説、選手のプレー分析など



第2回配信：プレーオフ後半戦（5月上旬～中旬）予定

出演者：岡崎慎司氏（STVVアンバサダー）ほか

配信内容：試合の振り返り解説、選手のプレー分析など

■ SNSキャンペーン応募規約

シントトロイデン公式×アカウント（＠STVV_JP）が主催する「シント＝トロイデンVV × Fantranceコラボ記念 ベルギーで応援キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」とします）に応募される方（以下、「お客様」とします）は、本キャンペーンの応募規約（以下、「本規約」とします）を十分にご理解、ご同意の上、ご応募ください。本キャンペーンに応募された場合、本規約にご同意いただいたものとみなします。なお、本規約は予告なく内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

応募期間

2026年4月22日（水）12:00～2026年4月27日（月）23:59

賞品

【VS. メヘレン観戦ペアチケット】

2025-26 ジュピラー・プロ・リーグ チャンピオンズ・プレーオフ 第10節

シント＝トロイデンVV vs KVメヘレン

試合日：2026年5月24日 25:30(日)＝(5月25日1:30 ) キックオフ ※日本時間

場所：大王わさびスタイエンスタジアム 観戦チケット 2枚（社指定席）座席は当社にて指定します。座席の変更・指定はお受けできません。 賞品内容や当選人数は変わる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【日本～ベルギー間往復航空券2名様分】

出発地は日本国内主要空港とし、主催者が指定する航空会社・便にて手配します。 渡航に必要な旅券（パスポート）の取得、有効期限の確認は当選者自身でお願いいたします。 航空券の有効期間、旅行日程は別途主催者と調整のうえ決定します。

【現地ホテル宿泊】

※上記以外の手配は一切含まれません。（現地交通費等）

応募方法

１.当社公式メアカウント（@STVV_JP）をフォローする

２.本キャンペーンの対象投稿をリポストする 応募期間以外にリポストした場合は対象外となります。

すでに「@STVV_JP」をフォローしている場合は２.のみで抽選対象となります。

Xのシステムエラー、障害等その他やむを得ない事情により、フォローやリポストができない場合があります。

当選通知

抽選は応募期間終了後に厳正に行い、2026年4月28日（火）頃にFantrance公式×アカウント（@Fantrance00）よりダイレクトメッセージにてご連絡します。

選通知後、2026年4月29日（水・祝）中にご返がない場合は、当選を無効とし、補欠の方を当選者とする場合があります。 当選通知の時点で、社公式Xアカウント（@STVV_JP）をフォローしていない、対象投稿をリポストしていない等、応募基準を満たしていない場合は当選無効となります。

当選通知の時点で、下記の理由等によりダイレクトメッセージが送できない場合、当選は無効となります。

・ダイレクトメッセージのリクエスト受設定を「全員」にしていない場合

・アカウントを非公開にしている場合

・アカウントが凍結されている場合

・Xを退会している場合

・その他Xルール違反等により受信できない場合

注意事項

・本キャンペーンは× Corp.が支援・運営・関与するものではありません。

・お一人様につき1アカウントのご応募のみ有効です。

・複数アカウントでのご応募は無効とします。

・当選の権利は当選者本人のみに帰属し、第三者への譲渡・換金・交換はできません。

・ 試合の中止・延期等、主催者の都合による変更については、社は責任を負いかねます。

・ 虚偽の情報による応募はお断りします。

・その他当社が不適切と判断する行為はお断りする場合があります。

個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいた個人情報は、チケット発行および選者へのご連絡の目的にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。

お問い合わせについて

Fantrance公式×アカウント（@Fantrance00）ダイレクトメッセージにてお問い合わせください。

ダイレクトメッセージの受備は24時間受け付けておりますが、返答にはお時間をいただく場合がございます。 抽選、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできませんのであらかじめご了承ください。

■ シント＝トロイデンVV（STVV）について

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。

【日本人所属選手】

伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）

山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）

小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）

谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）

松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）

畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）

後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）

新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）

2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。

URL：https://stvv.jp/

■ Fantrance(ファントランス)概要

アスリートが試合後に、自身のパフォーマンスについて解説してくれるスポーツ専門ライブ配信、Fantrance。

近年は、ライブ配信・ポッドキャストが世界的にも注目されるコンテンツとしてトレンドになっており、トップの選手であるほど個人ブランディングとして活用されています。

さらには、SNSを通じ競技リテラシーが上がっているファンには解説にズレや物足りなさを感じることがあり、より高度でプレーした本人の見解を直接聞いてみたいというニーズ・アスリートへの直接的な応援を行うことで、推しのアスリートやチームを盛り上げていきたいというニーズに応えていきたいと思っております。

試合後にライブ配信を行うことで『試合後はファントランス！』という習慣を創り、試合後の体験強化していきます。

■ 企業概要

名称｜Back Dooor株式会社

所在地 ｜ 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目２番３２号 STATION Ai

設立日｜2023年 1月

代表者｜代表取締役 馬瓜エブリン

事業内容｜ ライブ配信事業 /イベント事業

アプリURL｜https://x.gd/WDBTL

Webサイト｜https://fantrance.com/

問い合わせ先｜info@backdooor.jp