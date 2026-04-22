大好きなお母さんへ、心温まる「ありがとう」を。母の日ギフトに最適な、限定刺繍入りハンカチや上質な木箱入りタオルを発売

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、手にする全ての人がタオルを通じてつながり「まいにち、もっと、しあわせ」になるタオルをお届けするタオルブランド「今治謹製（いまばりきんせい）」は、2026年の母の日（5月10日）に向けて、感謝の気持ちを伝えるギフトアイテムを展開いたします。

日頃なかなか伝えられない「ありがとう」の想いを、毎日の暮らしに寄り添うタオルに込めて、今年の母の日は、使うたびに心が温まる特別な一枚を贈ってみてはいかがでしょうか。

期間・数量限定の刺繍入りハンカチタオルをはじめ、日本の伝統色で染め上げた木箱入りタオルギフトや、縁起の良い意味を持つハンカチなど、多彩なラインナップをご用意しております。

母の日限定：カーネーション刺繍入り はんかちたおる

母の日の象徴であるカーネーションを、繊細な刺繍で表現した特別なハンカチタオルです。

柔らかな肌触りと上品なデザインで、日常にさりげない華やかさを添えます。

期間・数量限定の商品として、母の日ならではの贈り物におすすめです。感謝の気持ちを、さりげなく、そして確かに伝える一枚です。

カーネーション刺繍入り はんかちたおる

価格：880円（税込）

【公式オンラインショップ 商品ページ】

カーネーション刺繍入り はんかちたおる(https://www.imabari-kinsei.com/c/series/handkerchi-towel-piece/066TIHT134004250)

日本の伝統色を用いた「古色ゆかりいろ」シリーズ

日本で古来受け継がれてきた伝統色を用いて、美しく染め上げた柔らかな今治タオル。

落ち着きのある上品な色合いと、ふんわりとした風合いをお楽しみいただけます。

上質感のある木箱入りで、贈り物としての特別感を一層引き立てます。

いつも頑張るお母さんへ、ほっとひと息つける時間を贈るタオルギフトです。

【贈答用】古色ゆかりいろ

価格：2,750円（税込）～11,000円（税込）

【公式オンラインショップ 商品ページ】

古色ゆかりいろ(https://www.imabari-kinsei.com/c/series/koshiki)

縁起の良いタオルギフト「千歳はんかち」

伝統的な模様刺しをモチーフにした、縁起の良いタオルハンカチ。「千歳（ちとせ）」という名前には、長く続くご縁や健やかな日々への願いが込められています。

やさしく手になじむ風合いと、使いやすいサイズ感が使う人の生活に自然に寄り添います。見た目の可愛らしさだけでなく、実用性も兼ね備えたギフトとして幅広い世代におすすめです。

感謝の気持ちとともに、これからの日々への願いを込めて贈ることができる一品です。

【贈答用】千歳はんかち

価格：1,100円（税込）～3,300円（税込）

【公式オンラインショップ 商品ページ】

千歳はんかち(https://www.imabari-kinsei.com/c/series/chitose-handkerchief#productList)

母の日の包装について

今治謹製表参道店、公式オンラインショップではオリジナル包装紙を取り揃えております。

母の日では

A 「今治謹製オリジナル（ロゴ）【慶事・弔事全般】」

B 「今治謹製オリジナル（コットンフラワー）【慶事用・弔事全般】」がよく選ばれています。

このほかにも様々なのし・リボンシール・有料メッセージカードなどをご用意しており、タオルソムリエやギフトアドバイザーなど、経験豊富なスタッフが皆様のご希望に寄り添い、ご相談を承ります。

タオル選びはもちろん、ギフトのマナーやご予算の目安、のしに関するご相談なども、お気軽にお問い合わせください。※紙袋は別売りですのでお買い忘れの無いようにご注意ください。

のし・包装紙についてくわしくはこちら(https://www.imabari-kinsei.com/wrapping/)

今治謹製とは

今治謹製は160年の歴史を誇る老舗繊維専門商社がプロデュースするプロダクトブランドです。今治謹製は2004年から今治産地をブランド化した業界を代表するヒット商品でシリーズ累計1000万個以上を販売しています。今治謹製シリーズのタオルは全て今治産地で生産されています。

今治は温暖な気候に恵まれた、日本最大級のタオル産地として知られる地域です。古くから受け継がれてきた織物文化と、磨き続けられた技術により、世界でも高く評価されています。

その産地と共創しながら、「大切な人に、確かなものを贈りたい」という気持ちに寄り添い、品質・デザイン・包装のすべてにこだわり続けています。豊富な素材バリエーションや日常に溶け込むカラー展開により、ライフスタイルに合った一枚を選ぶことができます。

ふんわりとした肌触り、しっとりとした質感、抗菌性など、求める使用感に合わせた細やかな規格。

その人が求めるタオルの価値や風合いへ近づけるための細やかな配慮、そして今治産地の職人の技術こそが、今治謹製です。

今治謹製 公式オンラインショップ ：https://www.imabari-kinsei.com/(https://www.imabari-kinsei.com/)

今治謹製 Instagram ：https://www.instagram.com/imabari_kinsei_official/(https://www.instagram.com/imabari_kinsei_official/)

今治謹製 表参道店 : https://www.imabari-kinsei.com/omotesando/