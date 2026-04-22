京都ヨドバシ レストランフロアリニューアルに伴い、牛カツ京都勝牛 京都ヨドバシ店がオープン10年目で全面刷新～ブランド発祥の地、京都の玄関口となる店舗へ進化～

株式会社京都勝牛

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、京都ヨドバシのレストランフロア「Yodobashi The Dining」のリニューアルに伴い、牛カツ京都勝牛 京都ヨドバシ店は開業10年の節目を迎え、店舗の全面リニューアルを行いました。

ブランド発祥の地、京都において国内外より多くの人が行きかう“玄関口”に位置する、本店舗は今回のリニューアルを通じて、京都発の文化である牛カツの食体験をより深めて、楽しめる“ゲートウェイ店舗”へと進化をしていきます。

＜店舗概要＞

■店舗名

牛カツ京都勝牛 京都ヨドバシ店

■所在地

京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 京都ヨドバシ6F

■アクセス

各線「京都駅」中央口より徒歩3分（地下街道より直結）

■営業時間

11:00～23:00（L.O.22:30）

■席数

42席

■店舗サイト

https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/store/kyotoyodobashi

＜リニューアルの狙いと背景＞

牛カツ京都勝牛 京都ヨドバシ店は、京都駅前という国内外からの来訪者が集中する立地において、ブランドの魅力を体験する“玄関口”としての役割を担ってきました。

開業から10年という節目での今回のリニューアルでは、その役割をさらに強化。席数を従来の16席から42席へと拡張し、より多くのお客様を受け入れられる体制へと拡大しました。

また、これまでのカウンター主体の構成から、複数人でも利用しやすいテーブル席を新たに設けることで、観光客やファミリー層など、幅広い来店にも対応します。

さらに、メニューラインナップは厳選された内容へと再構成。牛カツの魅力をより本質的に楽しめる構成とし、初めて牛カツを体験する方から、繰り返し訪れるリピーターまで、それぞれの楽しみ方に応える店舗へとアップデートされました。

今回のリニューアルを通じて本店舗は、単なる飲食店ではなく、京都から世界へと広がる「GYUKATSU」文化の発信拠点として、その役割を担っていきます。

＜京都ヨドバシ ご担当者より＞

京都ヨドバシにて多くのお客様に親しまれてきた「京都勝牛」がこの度、リニューアルオープンを迎える事となりました。

席数が3倍に増え、より多くのお客様にゆったりとした魅力的な空間とこだわりのメニューをお楽しみいただける点が魅力です。

今後も引き続きリニューアルを通じて、商業施設としての価値向上を図って参ります。

是非この機会に、新しく生まれ変わった「京都勝牛」へお立ち寄り下さい。

【牛カツ京都勝牛 - Gyukatsu Kyoto Katsugyu -】

牛カツ京都勝牛は、京都発の牛カツ専門店として2014年に創業した牛カツ業態のリーディングブランドです。関西で洋食の定番として親しまれていたビフカツを、日本人にとって最も身近な和定食に置き換え、日本の食文化に牛カツという新たな選択肢を提案しました。

牛カツ京都勝牛は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、「寿司-SUSHI-」「天ぷら-TEMPURA-」「ラーメン-RAMEN-」のように「牛カツ-GYUKATSU-」が日本食代表として世界中で愛される日を目指し、日本国内のみならず世界を舞台に挑戦を続けています。

京都を感じる空間とおもてなし。日本食ならではのバランスの取れた食事。日本が世界に誇る和牛体験。「京都×日本食×和牛」を柱とした牛カツ京都勝牛のコンセプトは、とりわけ海外で強いブランド力を発揮し、訪日外国人や世界各国の店舗で高く評価していただいています。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：gyukatsu_kyotokatsugyu