医療介護の職場口コミ・求人サイト「メディコ」、AIによる採用支援機能を実装 求人票作成からスカウト送信まで「人×AI」のハイブリッド運用が可能に

株式会社WILLCO

「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、専門職のキャリア支援サービスを展開する株式会社WILLCO（所在地：東京都港区、代表者：土屋 佳大）は、医療介護の職場口コミ・求人サイト「メディコ」において、医療機関の採用活動を支援するAI機能を4月21日に正式実装したことをお知らせいたします。

医療介護領域では人材不足が深刻化する一方、採用担当者による候補者検索やスカウト送信などの業務負担が増大しています。今回実装したAI機能では、求人票の作成からスカウト送信までの行程に、AIを活用し、「人×AI」によるハイブリッド運用を可能にすることで、採用業務の効率化とマッチング精度の向上を実現します。

テスト導入期間とそれ以前の期間において求職者の応募総数を比較すると、約5倍になったことに加えて、エリア・希望・プロフィールの内容等のマッチ突合精度の向上により、求職者確保が困難だった地方の病院様においても応募が安定的に獲得できるようになりました。

医療介護の採用現場で高まる「スカウト採用」と業務負担

メディコ利用イメージ

医療・介護領域では慢性的な人材不足が続く中、求人掲載だけでは応募が集まりにくく、求職者へ直接アプローチする「スカウト型採用」の重要性が高まっています。

一方で、スカウト採用は候補者の検索、メッセージ作成、送信など多くの作業を伴うため、採用担当者の業務負担が大きいという課題があります。また、求人票の作成においても、求職者に魅力が伝わる内容を作成するには一定のノウハウが必要とされます。

こうした課題を解決するため、WILLCOではAIを活用した採用支援機能の開発に取り組んできました。 このたび、医療介護の職場口コミ・求人サイト「メディコ」において、採用業務を支援するAI機能を実装いたしました。

AIが医療業界の採用業務を支援

今回実装したAI機能では、求人作成から候補者へのアプローチまで、採用活動の主要なプロセスをAIがサポートします。

AI求人票作成機能

募集職種や条件などの基本情報を入力することで、AIが求人票を自動生成します。求職者に伝わりやすい構成や表現をAIが提案することで、求人作成にかかる時間を大幅に削減します。

AIスカウト機能

最大50名へのスカウト一括送信

AI補助機能により、最大50名の候補者に対してスカウトをまとめて送信することが可能です。 候補者選定からメッセージ作成までをAIがサポートし、採用担当者の作業負担を軽減します。

AIエージェントによるスカウト自動送信

AIエージェントが求人要件に合致する候補者を自動で検索し、スカウトを毎日自動送信します。 採用担当者は条件を設定するだけで、AIが継続的に候補者へアプローチを行うことが可能になります。

今後の展開

メディコのスカウト作成中画面イメージ

WILLCOは、AIなどのテクノロジーを活用したHR TECH企業として、採用活動の効率化とマッチングの質の向上を両立するサービス開発を進めてまいります。

求人票作成やスカウト業務など、採用担当者の負担となっている業務をAIで支援することで、採用活動にかかる時間や工数を削減し、より質の高い採用の実現につなげます。

今後も「メディコ」を通じて、医療機関と求職者双方にとってより良いマッチング機会を提供し、専門職のキャリア支援と医療介護領域の人材課題の解決に貢献してまいります。

「メディコ」キャンペーンのご案内

今回のAI機能の正式実装にあわせて、医療機関向けに採用支援を強化する「スタータープラン」を期間限定で提供開始いたします。

本プランでは、AI機能の活用を前提に、求人票およびスカウトテンプレートの設計をサポートし、採用活動の立ち上げを支援します。

初めてスカウト採用に取り組む医療機関や、これまで採用業務の負担に課題を感じていたご担当者様でも、スムーズに運用を開始いただけます。

提供内容

- 求人票の作成支援（AI活用前提の設計サポート）- 効果的なスカウトテンプレートの作成支援- AI機能を活用した採用運用の初期設計サポート対象

医療機関（病院・クリニック）

適用条件

2026年6月末までに「メディコ」へ新規お問い合わせいただいた医療機関

採用ご担当者様 お問い合わせ

https://medi-co.jp/recruit_contact/new

WILLCOについて

WILLCOは、「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、社会課題の大きい法律・医療などの専門職領域に特化した人材事業を展開するHRテックカンパニーです。

情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用が難しい専門職市場において、テクノロジーとデータを活用し、個人向けキャリア支援、企業向け採用支援、HRTech・DXソリューションを複合的に提供しています。各サービスは、「働く」先のしあわせにつながる選択を支援するという共通の思想のもとに設計されています。

WILLCOは、人とテクノロジーの融合によって、労働市場の不透明性を解消し、フェアな転職市場の実現や、採用活動のエンパワーメントを通じて、社会課題の解決を目指します。

WILLCOのサービス

LEGAL JOB BOARD（リーガルジョブボード）

LEGAL JOB BOARDは、弁護士、司法書士、弁理士などの士業に特化し、業界最大級の求人数と、豊富な情報をもとに、納得感のあるキャリア選択を支援する士業専門のキャリア支援プラットフォームです。 転職エージェントによる伴走型支援から、ダイレクトリクルーティングまで、多様な手段を組み合わせることで、求人情報だけでは見えにくい業界動向や職場の実態も含めて提供し、専門職の転職と長期的なキャリア形成を支援します。

https://legal-job-board.com/

LEGAL JOB MAGAZINE（リーガルジョブマガジン）

LEGAL JOB MAGAZINEは、弁護士・司法書士・弁理士など士業のキャリアや業界動向を専門に扱う情報メディアです。 転職市場の動きや採用トレンド、実務や働き方の変化、業界で活躍する人のリアルな声など、士業がキャリアを考えるうえで本当に必要な情報を発信しています。

求人情報だけでは見えにくい背景や文脈まで丁寧に掘り下げることで、士業一人ひとりが「納得できる選択」をするための判断材料を提供します。LEGAL JOB BOARDのキャリア支援で蓄積された知見をもとに、信頼できる情報を届けるメディアです。

https://legal-job-board.com/media/

メディコ

メディコは、医療・介護業界に特化した職場口コミと求人情報をもとに、「働きがい」に合った職場と出会えるスカウト型転職サイトです。 実際に働いた人の口コミを通じて、業務内容や人間関係、働き方など、求人情報だけでは見えにくい職場の実態を把握しながら、自分に合った環境を探すことができます。

また、プロフィールを登録することで、医療機関や介護施設から直接スカウトが届くため、現職を続けながら効率的に転職活動を進めることが可能です。 メディコは、医療・介護に携わる一人ひとりが、納得感を持って次の職場を選べるよう支援します。

https://medi-co.jp/

企業情報

会社名：株式会社 WILLCO

代表者：土屋 佳大

所在地：東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル10階

資本金：5,000万円

設立：2012年

URL：https://www.willco-inc.jp/