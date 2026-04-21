〈あの質問が、ついにきた…！〉谷川俊太郎の名訳が光る性教育絵本『ぼくどこからきたの？』4月22日に新装発売。親がいちばん答えづらい究極の質問に答えてくれる、世界250万部突破のベストセラー

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、ピーター・メイル著 谷川俊太郎訳『ぼくどこからきたの？ あるがままの いのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。』（税込定価1,980円）を、2026年4月22日に新装発売いたします。

●詩人・谷川俊太郎さんが日本語訳！

性は人を未来につなぐ大切なもの ――谷川俊太郎

赤ちゃんってどうやってできるの？

親ならばだれもが直面する、究極の質問！

あかちゃんがどうやってできるかから、お腹のなかで育ち、生まれるまで

いっさいごまかしなしで、チャーミングにユーモラスに答えます。

ひとりひとりの人間が、どんなに大切な存在かということ。

自分を尊重し、他者を尊重すること。

そして、そんな二人が愛し合い、命を繫いでいくこと。

性教育とはきってもきりはなせない、人間の尊厳まで、しっかりと描かれます。

著者は1990年代に南仏プロヴァンスの世界的ブームをつくったピーター・メイル、日本語訳は谷川俊太郎、絵はアーサー・ロビンスと、第一線で活躍する大人たちが本気でつくった、ごまかしいっさいなしの、最強の布陣による子どものための性教育絵本。

性教育に最適な年齢は、3歳～10歳と言われています。

イギリスで1973年に刊行、日本語版初版を小社から1974年に刊行、50年以上にわたって読み継がれてきたイギリス発の性教育絵本『ぼくどこからきたの』の新装発売に、ぜひご注目ください！

●『ぼくどこからきたの』（ピーター・メイル著／谷川俊太郎訳）内容をご紹介

じぶんが どこからどうして

どんなふうにきたのか、

きみは しりたいだろうとおもう。

そこで ぼくらは このほんをかいた。

あいしあう。

おとこにとっても おんなにとっても、これはとても いいきもちのものだ。

おとこはおんなのなかに はいりたいっておもうし、

おんなは おとこに はいってほしいと おもう。

これが あいしあうってことなんだ。

おたがいに すきだから、そうなるんだよ。

●著者紹介

著者：ピーター・メイル

1939年ロンドン郊外に生まれる。広告業界で働いたのち、本書のヒットをきっかけに文筆業に転じる。1986年、南仏へ移住、『南仏プロヴァンスの12か月』『南仏プロヴァンスの木陰から』を著し、世界的なプロヴァンス・ブームを巻き起こした。性教育絵本として、ほかに『なにがはじまるの？』（小社刊）などがある。2018年、逝去。

訳者：谷川俊太郎 たにかわ・しゅんたろう（撮影：川島小鳥）

1931年、東京生まれ。詩人。1952年、第1詩集『二十億光年の孤独』を刊行。翻訳、絵本、作詞など幅広く活躍。2020年、個人全訳による『完全版ピーナッツ全集』全25巻が完結。2024年、逝去。

●新刊情報

書名：ぼくどこからきたの？

あるがままの いのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。

著者：ピーター・メイル

訳者：谷川俊太郎

仕様：A4判変形／上製／48ページ

発売日：2026年4月22日

税込定価：1,980円（本体価格1,800円）

ISBN：978-4-309-25826-3

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258263/

※電子書籍は2026年6月以降に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。

●好評既刊

書名：なにがはじまるの？

思春期にかわりはじめる からだの本。

著者：ピーター・メイル

訳者：谷川俊太郎／みむらみちこ

仕様：A4判変形／上製／56ージ

発売日：2020年5月22日

税込定価：1,870円（本体価格1,700円）

ISBN：978-4-309-24964-3

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309249643/

※電子書籍は発売しておりません。