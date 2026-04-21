令和八年　秋巡業大相撲　射水場所

ぴあ株式会社

「大相撲 射水場所」を、2026年10月11日（日）にアルビス小杉総合体育スポーツセンターにて開催致します。

力士と間近で触れ合うことができる巡業では、相撲ビギナーからファンまで楽しめる様々な催しがあります。

取り組みはもちろん、人気力士の“大銀杏”が結われる様が見られる「髪結い実演」など、本場所では見られない演目も必見です。禁じ手や珍しい決まり手をコミカルに実演する「初切」など、笑いをさそうシーンも盛りだくさん。人気力士の握手会や、一緒に撮影をしてもらえるチャンスなど、巡業ならではの交流も魅力のひとつです。

【公演概要】

日時：令和8年10月11日（日）

開場9:00 打ち出し（終了）14:30 予定

場所：アルビス小杉総合スポーツセンター

（〒939-0351 富山県射水市戸破3111番地）

【興行内容】

09:00 開場／公開稽古

11:30 幕下以下取組／髪結い、初切、相撲甚句、太鼓打分など

13:00 幕内・横綱土俵入り／幕内取組

14:30 弓取式／打ち出し（終了）

※時間は目安であり、一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。

【チケット料金】

■座席券

タマリS席 18,000円（１名分／射水場所記念座布団付き）

タマリA席 16,500円（１名分／射水場所記念座布団付き）

ペアマス席 30,000円（２名分／巡業座布団付き）

アリーナイスS席 13,500円（１名分）

アリーナ車イス席 30,000円（2名分／敷地内駐車場付き） ※大相撲巡業チケット事務局でのみ販売

2階イスA席 7,000円(1名分)

2階イスB席 2,300円(1名分)

※ ペアマス席券、車イス席券は2枚単位での販売です。

※ 全館土足厳禁です。スリッパをご持参ください。

※ 1階席は幼児も含めすべての入場者に座席が必要です（危険防止の為、タマリS席への未就学児童入場禁止）。

※ 2階席のみ4歳未満膝上観戦無料(お席が必要な場合は有料)。

※ 2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りができませんのでご了承ください。

■お土産・お弁当券

横綱土産券/弁当付-6,000円（相撲土産（4種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

大関土産券/弁当付-4,000円（相撲土産（3種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

スー女土産券/弁当付-4,000円（バスソルト・ハンド＆ネイルクリーム各1個（色は選べません）、特製弁当、お茶、パンフレット）

お弁当券/パンフ付-2,500円（特製弁当、お茶、パンフレット）

※ 上記の券は予約販売のみとなります。当日会場での券の販売はありません。

※ 当日10:30～14:30までに会場内引換所にてお引換えください。

※ お土産券・お弁当券のみでの入場はできません。（ご入場および商品のお引換えには別途座席券をお買い求めください。）

※ すべての券種に付随するお弁当の内容は共通です。

会場では上記のほかにグッズ販売を行います。（※会場では現金のみのお取扱いになりますのでご了承ください）

【お問い合わせ】

■巡業・チケットについて

大相撲巡業チケット事務局 [TEL] 0570-05-3366 (10:00～17:00)

■会場について

アルビス小杉総合体育センター [TEL] 0766-55-3000

※毎週火曜日休館 (平日9:00～21:30、日祝9:00～17:00)

【チケット販売】

■先行販売

チケットぴあWEB先行先着2026年5月1日(金)10:00～5月8日(金)18:00

〈WEB〉https://w.pia.jp/t/sumo-imizu/(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2667582)

■初日特電販売

2026年5月10日（日）のみ [TEL] 0570-04-8922 （オペレーター対応10:00～17:00）

■一般販売

●2026年5月10日（日）各プレイガイドにて

【プレイガイド】

■チケットぴあ（Pコード：866-079）

〈WEB〉https://w.pia.jp/t/sumo-imizu/

〈店舗〉 セブン-イレブン店内

■ローソンチケット（Lコード：50400）

〈WEB〉 https://l-tike.com/sports/(https://l-tike.com/sports/)

〈店舗〉 ローソン、ミニストップ店内

■e＋（イープラス）

〈WEB〉 https://eplus.jp/sumo-imizu/

〈店舗〉 ファミリーマート店内

■読売新聞販売店（富山・石川県内）

■大相撲巡業チケット事務局

〈電話受付〉 0570-05-3366 (オペレーター対応10:00～17:00)

【令和八年 秋巡業 大相撲 射水場所 公式WEBサイト】

詳細はこちらでもご確認いただけます。新着情報なども発信していきます。

https://www.imizu.lme-sumo-jungyo.jp/(https://www.imizu.lme-sumo-jungyo.jp/)