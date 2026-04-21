『マイナビ進学』、高校3年生とその保護者を対象に、年内入試の悩みに寄り添うイベント「年内入試スタートライブ」を初開催！

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する進路情報サイト『マイナビ進学』（URL：https://shingaku.mynavi.jp/）は、高校3年生とその保護者を対象に、年内入試の理解を深めることで、自分にあった進路選択を支援するためのイベント『年内入試スタートライブ byマイナビ進学』を2026年5月10日（日）に初開催します。

本イベントは、近年受験者が増加している「年内入試※1」により、大学進学の意思決定が高校3年生の早い時期に求められる中で、進路選択に悩む高校生とその保護者を対象に実施する、初の年内入試特化型イベントです。大学職員や『マイナビ進学』アドバイザー等との交流を通じて 年内入試についての理解を深め、高校生自身が前向きに受験と向き合うきっかけを作ります。

※1“総合型選抜"や“学校推薦型選抜"など、主に12月頃までに合否が決まる入試方式のこと。（文部科学省「令和6年度大学入学者選抜実態調査の結果(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/index.htm)」より）

開催の背景

近年、大学入試のあり方に変化が起きています。

文部科学省は2010年代から「高大接続改革※2」を進め、大学入試制度を見直してきました。 現在の大学入試は、学力試験を中心とした「一般選抜」に加え、志望理由や活動実績、面接なども評価する「総合型選抜（旧AO入試）」および「学校推薦型選抜」の3区分で実施されています。

「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」は、主に年内までに合否が出るため、進学への意思決定が早期化する傾向にあります。※3

このような変化の中、高校生は志望校選びの際に重視するポイントとして、「進学後に学べる内容」は上位にありながら入試を取り巻く環境が複雑化したことで「入試方法」も併せて気にする傾向がみられました。※3また、保護者は高校生の学校選びにあたって、「入試の種類」「入試のスケジュール」など、学校情報に加えて、現在の入試のあり方について情報を理解したいニーズが高まっています※4。

これまで、高校生の自分らしい進路とその先につながる情報を提供してきた『マイナビ進学』は、本イベントを通じて、高校生と保護者が年内入試の理解を深め、早期化する進路選択に不安や焦りで向き合うのではなく、自分に合った進路選択を進めるための一歩を支援する場を提供します。

※2文部科学省「令和6年度大学入学者選抜実態調査の結果(https://www.mext.go.jp/content/20250828-mxt_daigakuc02-000044252_01.pdf)」より

※3マイナビ進学総合研究所「2025年度進学トレンド総括(https://souken.shingaku.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/2025_trend_1.2.pdf)」より

※4マイナビ進学総合研究所「高校生の進路に関する保護者調査(https://souken.shingaku.mynavi.jp/research/hogosha/)」より

イベントの特徴

本イベントでは、年内入試の理解を深める様々なコンテンツを用意しました。大学や「マイナビ進学」担当者などから年内入試の基礎知識や入試準備について学び、高校生と保護者の志望校の決定に向けた準備を支援します。

＜イベントコンテンツ＞

1. 直接聞ける・具体的にわかる「入試・進路相談」

〇大学個別相談コーナー：大学担当者に最新の入試情報や卒業後の進路についてなど、個別に質問が可能です。

○親子で相談コーナー：何から考えたらよいかわからない…という漠然な悩みをはじめ、親子で抱える進路の悩みに「マイナビ進学」のアドバイザーが寄り添います。

〇進学費用相談コーナー：進学費用のことをファイナンシャルプランナーに聞くことができます。学校案内も参考に、より具体的にイメージをつけることが可能です。

〇年内入試在学生ブース（東京会場のみ）：実際に年内入試で進学した大学在学生に、受験の進め方などの気になることを直接相談できます。

2. 受験準備のヒントが得られる「年内入試講座」

〇年内入試スタート講座：入試方式の違いから受験に向けたスケジュール、明日から準備が必要なことまで、年内入試の基礎知識をわかりやすく解説します。

〇志望理由書・小論文ミニ講座：年内入試に欠かせない志望理由書・小論文の考え方の基本をお伝えします。

3. 考える・試す・持ち帰る「年内入試特設コーナー」

〇AI-m※5体験コーナー：高校生が入試対策で一番苦労する※6自己分析を始め、面接練習・書類作成をサポートする年内入試対策サービス『AI-m（エイム）』の最新版を一足先に体験できます。

〇資料設置コーナー：学校案内の持ち帰りが可能です。

※5：マイナビが提供する、高校生向け動画面接練習サービス（https://ai-m.mynavi.jp/）

※6：マイナビ進学総合研究所「総合型選抜・推薦型選抜に関する高校生の意識調査(https://souken.shingaku.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/03/%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%9E%8B%E9%81%B8%E6%8A%9C%E3%83%BB%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%9E%8B%E9%81%B8%E6%8A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf)」より

開催概要

イベント名：「年内入試スタートライブ byマイナビ進学」 東京会場

日時：2026年5月10日（日） 開場：13：00／終了：17：00（予定）

会場：新宿NSビル（〒163-0802 東京都新宿区西新宿2-4-1）

対象：高校3年生とその保護者（1・2年生も参加可能）

参加方法：イベントサイト（https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/startlive/）より事前申し込み

または、当日会場にて受付

※そのほかの会場についてはこちら(https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/startlive/)からご確認ください。