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【ホテルラフォーレ那須】宿泊施設向け日本発のESG認証「Sakura Quality An ESG Practice」 にて 4御衣黄桜を栃木県で初取得
持続可能な観光をリードするホテルとして高評価
ホテルラフォーレ那須（栃木県那須郡那須町湯本、支配人：白川 幸夫）は、株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証「Sakura Quality An ESG Practice」において、「４御衣黄桜」を取得いたしました。これは栃木県の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。
「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。
・地元住民も楽しめる日帰り温泉や音楽コンサートを実施
・地元工房と連携し、宿泊プランの造成やイベントを開催
・那須高原ビジネスセンターと連携し、ネイチャーガイドツアーを企画・実施
・地元産「芦野石」を使用したコースターを客室に設置し、売店でも販売
これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もホテルラフォーレ那須は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
＜お問い合わせ先＞
ホテルラフォーレ那須 TEL：0287-76-1811（代表）
URL ：https://www.laforet.co.jp/nasu/
関連リンク
サクラクオリティマネジメント
https://www.sakurastay.com/
ホテルラフォーレ那須（栃木県那須郡那須町湯本、支配人：白川 幸夫）は、株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証「Sakura Quality An ESG Practice」において、「４御衣黄桜」を取得いたしました。これは栃木県の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。
・地元住民も楽しめる日帰り温泉や音楽コンサートを実施
・地元工房と連携し、宿泊プランの造成やイベントを開催
・那須高原ビジネスセンターと連携し、ネイチャーガイドツアーを企画・実施
・地元産「芦野石」を使用したコースターを客室に設置し、売店でも販売
これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もホテルラフォーレ那須は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
＜お問い合わせ先＞
ホテルラフォーレ那須 TEL：0287-76-1811（代表）
URL ：https://www.laforet.co.jp/nasu/
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サクラクオリティマネジメント
https://www.sakurastay.com/