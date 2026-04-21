インフォーママーケッジャパンは、スターマリン・パブリックリレーションズと共催で（東京都）、2026年4月22日（水）、東京ビッグサイトにて開催されるSea Japan 2026において、海事産業における女性活躍推進をテーマとした国際討論会を開催いたします。

開催概要

日時：2026年4月22日（水）13:30～15:00 会場：東京ビッグサイト 西2ホール（イベントステージ） 主催：スターマリン・パブリックリレーションズ 言語：日本語／英語（逐次通訳あり）

プログラム構成

【Session 1｜基調講演】 ・海事メディア視点でのジェンダー平等の現状と課題 ・サステナビリティ戦略における女性活躍推進 【Session 2｜国際連携】 ・WISTA Japanの役割とグローバルネットワーク ・海運・保険・海外企業によるパネル討議 【Session 3｜技術×女性】 ・脱炭素技術企業における女性エンジニアの活用事例 ・Net Zeroに向けた女性技術者のパネルディスカッション

取材ポイント

・海運大手における女性登用の最新事例 ・脱炭素・DX分野での女性技術者の実像 ・WISTA Japanによる国際連携の実態 ・多様性が海事産業の競争力に与える影響

取材のご案内

本セッションはメディア関係者の皆様のご取材を歓迎しております。 登壇者への個別取材アレンジも可能ですので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

スターマリン・パブリックリレーションズ 担当：吉田 麻貴 Email：maki@starmarinepr.com / Tel：+818033983726