カバヤ食品『タフグミ』ブランド年間売上100億円を突破主力製品『タフグミ』は3年連続市場売上No.1を獲得

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社のグミカテゴリー主力ブランド『タフグミ』の年間売上高（2025年度売上高）が、当社の製品ブランドとして初めて100億円を突破し、同ブランドの主力製品『タフグミ』は、2025年度もグミ市場単品売上金額No.1※となり、3年連続※でその称号を獲得しましたので、お知らせします。

※インテージ SRI＋ グミ市場累計販売金額 単品ランキング（2023年4月-2026年3月）

“噛むほどウマい、この弾力。”という新しいコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”こそが、多くのお客様に支持されている理由であると考えており、『タフグミ』ブランドは成長を続ける日本のグミ市場において確固たるポジションを築くことができました。

そのご支持を背景に、2014年の発売から12年目を迎えた2025年度の『タフグミ』ブランドの売上高が100億円を超え、過去最高を記録することができたのは、これまで『タフグミ』をご支持いただいたお客様やご支援いただいたお取引先様などのお陰であり、『タフグミ』を支え、愛してくださったすべての皆様に心から感謝申し上げます。

当社は、食品業界のブランドにおけるひとつのマイルストーンとも言えるブランド売上高100億円達成に自信と誇りを持ちつつ、2026年度は『タフグミ』のアメリカ合衆国および中国での展開を開始するなど、今後『タフグミ』ブランドのさらなる成長に向けて、全社を挙げて邁進していきます。

＜参考：『タフグミ』ブランド 製品ラインアップ詳細＞ ★全製品価格は「オープン」

◆『タフグミ』シリーズ

タフグミタフグミ グレーピーパンチタフグミ グレフルフィーバータフグミMEGA

【製品特長と概要】

・高弾力で厚みのあるキューブ型による食べごたえ、食べ始めに感じるサワーパウダーのパンチと程よい甘みをアソートで楽しめる、やみつきのウマさ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/97_1_c48305cc625390fbc9bf590fe317b3ec.jpg?v=202604211151 ]

◆『タフグミ mini』シリーズ

タフグミ mini レモン＆ソーダデュオ

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、食べやすい小粒サイズ

・ジューシーでパンチの効いたレモンとソーダの2種アソート

種類別名称・内容量：グミキャンディ・80g

販売エリア・業態：

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

◆『タフグミ PRO』シリーズ

タフグミ PRO カフェイン ジンジャーレモン

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、原料設計の工夫により、口に入れた時の刺激性は通常の『タフグミ』の約2倍※2

※2：『タフグミ』に入っているソーダ味との比較

種類別名称・内容量：グミキャンディ・100g

販売エリア・業態：

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

◆『タフグミ BAR』シリーズ

（上）タフグミ BAR コーラ&ソーダ（下）タフグミ BAR グレープ&マスカット

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、“噛みちぎる”感覚を味わえるバー形状のグミ

・グミ1本の重量は40g（１製品あたり１本入り）。ガツンと腹を満たす食べごたえ

・最後まで飽きずに食べられる、1本に2つのフレーバーの“2in1製法”

種類別名称・内容量：グミキャンディ・1本

販売エリア・業態：全国の一部コンビニエンスストア

『タフグミ』ブランドページ :https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/『タフグミ』公式Xアカウント :https://x.com/kabaya_tough