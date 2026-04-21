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作品募集開始！「第8 回ポラスグループおえかきコンクール」
ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026 年4 月21 日より、「第8 回ポラスグループおえかきコンクール」（主催：ポラス株式会社、後援：越谷市、さいたま市、草加市、松戸市、柏市、流山市、吉川市、野田市、船橋市、川口市）の作品募集を開始します。
本コンクールは、地域密着型経営を推進する当社が、地域への感謝の気持ちを込めて、2019 年に創業50 周年を迎えたポラスグループの記念事業の1 つとして創設し、以降毎年開催をしております。第7 回となった昨年は、全国から生き生きとして夢のある3,085点もの作品をご応募いただきました。
本年は越谷市、さいたま市、草加市、松戸市、柏市、流山市、吉川市、野田市、船橋市に、新たに川口市を加えた10 の自治体にご後援をいただきました。
結果の発表は、2026 年11 月下旬に「ポラスグループおえかきコンクール」ホームページにて行います。多くのお子様からの、明るく夢のある作品をお待ちしています。
「第7 回ポラスグループおえかきコンクール」表彰式の様子
応募票は下記『第8 回ポラスグループおえかきコンクール』WEB サイトよりダウンロードをお願いします。
：https://www.polus.co.jp/articles/oekaki/
■ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
■ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社 コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
関連リンク
第8 回ポラスグループおえかきコンクール
https://www.polus.co.jp/articles/oekaki/