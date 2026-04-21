MBRYONICS、急速に拡大する需要に対応し顧客基盤と製造施設の拡充を発表

ゴールウェイ・アイルランド／サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- MBRYONICSは、パートナーおよび顧客エコシステムの拡大を進めており、このたび欧州宇宙機関（ESA）により、ケプラー・コミュニケーションズが主導するチームの一員として、軌道上実証活動に選定されました。本件は、ESAの先端通信研究プログラム（ARTES）内の「光・量子通信（ScyLight）」プログラムに属する「High-throughput Optical Network（HydRON、高スループット光ネットワーク）」プロジェクトのElement 3の一環として実施されるもので、助成額は1,860万ユーロです。

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MBRYONICSは、HydRON Element 2において光学テストベッド設備を提供し、システムの信頼性向上に貢献した実績が評価され、本ミッションへの参加が決定されました。

Element 3では、ケプラー・コミュニケーションズとの連携のもと、MBRYONICSの光通信ターミナル「StarCom」および地上局テストベッドが採用され、軌道上実証において他の光通信ターミナルプロバイダーとの完全な相互運用性を実証するとともに、地上での相互運用性の検証も行います。MBRYONICSのStarCom光通信ターミナルと地上検証インフラは、高速データ通信、ESTOL準拠、ならびに低遅延を実現するエンドツーエンドの統合通信リンクを構築し、複雑な衛星構成への対応に不可欠な役割を果たします。

ESAのレジリエンス・ナビゲーション・コネクティビティ担当ディレクターであるロラン・ジャファール氏は次のように述べています。「HydRONは、毎秒テラビット級の容量を持つ世界初のマルチ軌道光通信ネットワークとして機能し、安全かつ迅速で信頼性の高い接続を複数ユーザーに提供するため、強靭で効率的なデータ転送を実現します」

MBRYONICSのジョン・マッキーCEOは次のように述べています。「インターネットは、異なるネットワーク同士を相互接続することで構築されてきましたが、私たちはそれを宇宙で実現しています。当社の光通信ターミナルと、AI最適化されたSDNプラットフォーム、OGS-1地上局を組み合わせることで、分断された衛星コンステレーションを単一のシームレスかつ相互運用可能なネットワークへと統合します」

さらに同氏は、「DARPAのSpace-BACNで実証したとおり、ESAによる採択を受け、当社のレーザー通信技術が異なるプロバイダーの衛星間通信を軌道上でシームレスに実現できることを示すことができます。ケプラーおよびエコシステムの各パートナーとともに、この戦略的プロジェクトに参画できることを大変嬉しく思います」と付け加えました。

ケプラー・コミュニケーションズのCEO兼共同創業者であるミナ・ミトリー氏は、「本イニシアチブにおいてMBRYONICSと協業できることを楽しみにしています。相互運用性はHydRONの成功に不可欠であり、複数の光通信技術を共通プラットフォーム上に統合することは、宇宙におけるマルチベンダー運用ネットワークの実現に向けた重要な一歩です」と述べています。

MBRYONICSは、欧州および米国における光通信プラットフォームの需要急増に対応するため、アイルランドのシャノンに第2の製造拠点を建設中です。「Photon 2」と名付けられた同施設は40,000平方フィートの規模を有し、2027年までに数千台規模の光通信ターミナルの生産を開始する予定です。

MBRYONICSは、すべての光通信規格に対応可能であることが実証されている唯一のプロバイダーであり、異なる衛星コンステレーションおよび地上ネットワークを、単一のシームレスかつ大容量の統合ネットワークとしての運用を可能にします。今回の拡張により同社の生産能力は大幅に強化され、地球から低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）、さらにはシスルナー空間に至るまで、「ネットワーク・オブ・ネットワークス」の構築に向けてソリューションの迅速な展開が可能になります。

MBRYONICSについて

MBRYONICSは、光通信における“ユニバーサル・トランスレーター”として、LEO、MEO、GEO軌道にわたりテラビット級の通信速度を実現するシームレスで統合されたネットワークを提供しています。すべての主要な光通信規格に対応するプラットフォーム技術を有する唯一のレーザー通信企業として、宇宙インターネットのインフラ層を担い、宇宙―地上間および衛星間通信を実現しています。同社の技術はESAおよびDARPAのSpace-BACNプログラムにも採用されています。MBRYONICSは宇宙にインターネットを構築するディープテック企業であり、本社はアイルランドのゴールウェイおよび米国サンフランシスコにあります。詳細はmbryonics.com をご覧ください。

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