松尾・岩澤研究室、学歴や環境にとらわれない学びの機会を提供する「才能開花プログラム」の募集を開始

東京大学 松尾・岩澤研究室

東京大学大学院工学系研究科 松尾・岩澤研究室（以下、松尾研）は、新たにAI教育プログラム「才能開花プログラム」を開始し、受講生の募集を開始します。

本プログラムは、AI時代を生き抜くための第一歩として、AI・データサイエンスの学びへの入り口を提供する取り組みです。これまで環境や進路の事情により学ぶ機会に恵まれなかった方や、新たな挑戦を考えている方に向けて展開します。

数学やプログラミングの経験は問いません。必要なのは「自分の人生を変えたい」という意志だけです。AI・データサイエンスの基礎を学ぶことで、自ら未来を切り拓くための土台を築くことを目指します。



松尾研が提供する講座は、中高生を含むすべての学生が無料かつオンラインで受講することができ、場所や経済事情などの制約を受けることなく学びの機会を得ることができます。また、教育機会の提供に留まらず、企業との共同研究や関連するスタートアップでのインターンシップでのビジネス実践機会の提供や、学生起業家の育成支援など、幅広い人材の活躍を支援してまいりました。本プログラムもその一環として実施するものです。

■実施背景

2025年1月に放送されたNHKスペシャル「岐路に立つ東京大学 ～日本発イノベーションへの挑戦～」では、松尾研の活動を紹介いただきました。特に、番組では、東大生だけでなく高専生や多様な背景を持つ若者など、従来の枠組みにとらわれない人材の可能性に着目し、イノベーション人材を発掘しようとする松尾研の取り組みが紹介され、大きな反響を呼びました。 番組内で松尾豊教授は次のように述べています。



松尾豊 教授「レールから外れてしまっている中に、実はいろんな才能を持った人がたくさんいるのではないかと思っています。才能というのは常に一定の割合で生まれていて、それを生かすも殺すも社会の側だと思います。」

2025年1月放送 NHKスペシャル 岐路に立つ東京大学 ～日本発イノベーションへの挑戦～ より

この放送をきっかけに、松尾研は「ヤンキーインターン(https://social.hassyadai.com/whatwedo/yankee)」を運営する一般社団法人ハッシャダイソーシャルと出会い、同インターン経験者である町田連さん（取材当時25歳）とともに、本プログラムの企画を進めてきました。

現在、町田さんも松尾研のインターンとして本プロジェクトに参画し、「自分の可能性を広げたい」「新しいことに挑戦したい」と願う人々の後押しとなる取り組みを進めています。

■開催実績

本プログラムは昨年よりクローズドで先行開始しており、すでに成果が生まれ始めています。

昨冬には、ハッシャダイソーシャルおよび町田さんの呼びかけをきっかけに、数名の若者が松尾研が提供するデータサイエンス講座「GCI（Global Consumer Intelligence寄付講座）」を受講しました。

そのうち1名は、未経験からのスタートにもかかわらず東大生を含む全受講生と同じ厳しい修了要件を満たして、見事修了されました。



AI・データサイエンスの知識を身につけることで、これまでの環境に左右されない新たなキャリアの可能性が広がります。AIエンジニアやデータサイエンティストとしての道だけでなく、あらゆる産業でDXを推進する人材として活躍する機会が生まれています。

この成果は、適切な学習環境と強い意志があれば、学歴や背景に関わらず、どんな方でもAI・データサイエンスの分野で活躍できる可能性があることを示しています。

本プログラムは、これまで「レールの外側」にいた才能がAIという武器を得て社会に新たな価値を生み出す、その転換点となることを目指しています。

■プログラム内容

松尾研が展開するGCI（東京大学グローバル消費インテリジェンス寄付講座）は、学生であれば誰でも無料で受講可能なデータサイエンスの講座ですが、初学者にはハードルが高い面もあります。そこで本プログラムでは、GCI受講前の準備段階として、AI・データサイエンスの基礎に触れる特別プログラムを実施します。修了後はGCI本講座に進み、データサイエンティストとしての基礎を体系的に学ぶことを目指します。

■募集要項

募集人数：100名程度（応募フォームの内容をもとに選考）

主な対象者

・学歴不問

・これまで環境によって選択肢が限られてきた方

・これからの進路やキャリアを模索している方

・新しい挑戦を始めたいという強い意欲を持つ方



参加費：無料

※PC・通信環境は各自でご用意ください



受講環境：オンライン（Zoom、Googleサービス、Slack等を利用）

■申し込み方法

以下のLINEアカウントよりエントリーをお願いします。

募集締切：2026年4月22日(水)

https://lin.ee/sqyJiwmx

■松尾研からのメッセージ

松尾研は、既存の枠組みにとらわれず、誰もが持つ可能性を引き出すことを目指しています。「自分を変えたい」「挑戦したい」という気持ちがあれば、どなたでも歓迎します。 AIという新しい学びを通じて、未来を切り拓く第一歩を踏み出してほしいと願っています。