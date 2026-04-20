【学術論文発表済】群馬県太田市のバザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパがニキビ・肩こり・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで肌トラブル軽減と生理トラブルの緩和を同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――群馬県太田市・Reposの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、群馬県太田市のサロン『Repos』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、冷えや婦人科系のお悩みを抱え、ニキビができやすく、慢性的な肩こりと頭痛にも悩まされていたお客様です。ブライダルを控えた方も含め、複合的な不調を持つ方々がご来店されました。
同サロンでは、フェイシャルまたはヘッドスパを月2回のペースで継続実施。シェービングと組み合わせたコースや、ヘッド＆フェイシャルを3ヶ月継続するプログラムなど、お客様の状態に合わせた複合メニューを設計。月1回でも3回ほどで変化を実感されるケースが確認されています。
継続するうちにニキビができにくくなり、生理トラブルの軽減が確認されました。肩こりと頭痛も和らぎ、お客様からは「身体が温かくなった」「疲れにくくなった」「肌トラブルが減った」「脂肪が柔らかくなった」との声が寄せられています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Repos（群馬県太田市）
URL：http://www.repos2021.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347319/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347319/images/bodyimage2】
「がんばらなくてもいい施術。やさしく整えながら、しっかり結果につながる。」
群馬県太田市の『Repos』オーナー・茂木氏がバザルト(R)を選んだ理由は、自身が施術を受けた瞬間の感動でした。体で感じた確かな変化が、導入の原点となったといいます。
「リピート率が上がり、体のケアもできるようになりました。他店との差別化にも大きくつながっており、お客様から喜びの声も増えています」と茂木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、茂木氏はこう語ります。「施術者にも負担がかからず、年齢を重ねても施術しやすい技術です。頑張りすぎてしまう方ほど、本当は力を抜くケアが必要だと思っています。バザルト(R)は、がんばらなくてもいい施術。お客様にも、セラピストにも、長く続けていけるケアとして知っていただけたら嬉しいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、冷え・婦人科系トラブル・ニキビ・肩こり・頭痛といった複合的な不調を抱えた女性が、バザルト(R)の継続ケアにより肌環境・生理トラブル・全身コンディションに同時に変化が確認されるという、自律神経を介した内臓への間接的アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、群馬県太田市のサロン『Repos』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、冷えや婦人科系のお悩みを抱え、ニキビができやすく、慢性的な肩こりと頭痛にも悩まされていたお客様です。ブライダルを控えた方も含め、複合的な不調を持つ方々がご来店されました。
同サロンでは、フェイシャルまたはヘッドスパを月2回のペースで継続実施。シェービングと組み合わせたコースや、ヘッド＆フェイシャルを3ヶ月継続するプログラムなど、お客様の状態に合わせた複合メニューを設計。月1回でも3回ほどで変化を実感されるケースが確認されています。
継続するうちにニキビができにくくなり、生理トラブルの軽減が確認されました。肩こりと頭痛も和らぎ、お客様からは「身体が温かくなった」「疲れにくくなった」「肌トラブルが減った」「脂肪が柔らかくなった」との声が寄せられています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Repos（群馬県太田市）
URL：http://www.repos2021.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347319/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347319/images/bodyimage2】
「がんばらなくてもいい施術。やさしく整えながら、しっかり結果につながる。」
群馬県太田市の『Repos』オーナー・茂木氏がバザルト(R)を選んだ理由は、自身が施術を受けた瞬間の感動でした。体で感じた確かな変化が、導入の原点となったといいます。
「リピート率が上がり、体のケアもできるようになりました。他店との差別化にも大きくつながっており、お客様から喜びの声も増えています」と茂木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、茂木氏はこう語ります。「施術者にも負担がかからず、年齢を重ねても施術しやすい技術です。頑張りすぎてしまう方ほど、本当は力を抜くケアが必要だと思っています。バザルト(R)は、がんばらなくてもいい施術。お客様にも、セラピストにも、長く続けていけるケアとして知っていただけたら嬉しいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、冷え・婦人科系トラブル・ニキビ・肩こり・頭痛といった複合的な不調を抱えた女性が、バザルト(R)の継続ケアにより肌環境・生理トラブル・全身コンディションに同時に変化が確認されるという、自律神経を介した内臓への間接的アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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