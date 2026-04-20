【学術論文発表済】群馬県太田市のバザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパがニキビ・肩こり・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで肌トラブル軽減と生理トラブルの緩和を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】群馬県太田市のバザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパがニキビ・肩こり・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで肌トラブル軽減と生理トラブルの緩和を同時に実現した最新症例を公開