株式会社ウチコミ(本社：東京都新宿区、代表取締役：[大友 健右])が運営する、大家さんと入居希望者を直接つなぐ賃貸プラットフォーム「ウチコミ！」は、2026年1月～3月(引越し繁忙期)における入居希望者のサイト利用動向・検索トレンドの分析結果を発表いたしました。

前年同期比で「初めての方向け紹介ページ」の閲覧数が『＋186.6％』と激増し、仲介手数料無料・大家さん直接相談という「新しいお部屋探しのカタチ」が、これまで以上に多くの方に支持されています。





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■ 2026年繁忙期：ウチコミ！検索動向ハイライト(前年同期比)

当サイトにおける検索動向から、入居希望者が求める「住まいの条件」が大きく変化していることがわかりました。





引越し繁忙期の検索動向伸び率





■ データが示す「お部屋探しの新常識」

1. 「自分らしい暮らし」を叶える個性派物件が大人気「古民家(＋57％)」「DIY物件(＋54.7％)」「戸建て(＋27.8％)」といった、画一的な賃貸アパート・マンションにはない魅力を持つ物件への注目が集まっています。

テレワークの定着やライフスタイルの多様化により、「自分好みにカスタマイズしたい」「広々とした空間で暮らしたい」というニーズが顕著に表れています。また、難易度が高いとされる「ペット多頭飼い(＋11％)」の検索増も、大家さんに直接交渉できるウチコミ！ならではの特徴です。





2. 女性の単身引越しにおける「安心感」と「初期費用の抑制」「女性向け物件検索(＋83％)」の増加は、セキュリティ面への関心の高さに加え、大家さんの顔が見えて直接コミュニケーションが取れるという「ウチコミ！の安心感」が評価されている結果と言えます。

また、「初期費用10万円以下(＋40％)」の検索増は、物価高騰が続く中で引越し費用を賢く抑えたいという堅実な消費者心理を反映しています。

全物件が仲介手数料無料であるウチコミ！の強みが、入居希望者のニーズに直結しています。









■ お部屋をお探しの皆様へ：ウチコミ！で「隠れ家」を見つけませんか？

「ペットを2匹飼いたい」「壁紙を自分でDIYしたい」「趣のある古民家に住みたい」――通常のお部屋探しではハードルが高い条件でも、ウチコミ！なら実現できるかもしれません。物件の所有者である大家さんと直接チャットで相談ができるため、あなたの熱意や希望のライフスタイルを直接伝えることが可能です。

初めてご利用になる方が急増している今、ぜひ一度ウチコミ！で「あなただけの理想のお部屋」を検索してみてください。









■ 全国の大家さんへ：空室対策のヒントがここにあります

今回のデータは、築古物件や駅から遠い物件であっても、「DIY可能」「ペット多頭飼いOK」「女性向けにセキュリティ強化」といった独自の付加価値をつけることで、強力な競争力を持つことを示しています。ウチコミ！には、こうした「個性的な物件」を指名買いで探している入居希望者が多数集まっています。

「うちの物件は古いから…」と諦める前に、ぜひ一度ウチコミ！にご登録いただき、物件の魅力を直接アピールしてみませんか？既存の大家さんにおかれましても、今回の検索トレンドを今後のリフォームや募集条件の見直しの参考にしていただければ幸いです。









■ ウチコミ！について

「ウチコミ！」は、全物件仲介手数料無料で、大家さんと入居希望者が直接チャットでやり取りできる画期的な賃貸プラットフォームです。

入居希望者は初期費用を抑えつつ、お部屋の詳しい情報を大家さんから直接聞くことができ、大家さんは自らの言葉で物件の魅力をアピールし、入居者と良好な関係を築くことができます。





サービスサイト： https://uchicomi.com/









【株式会社ウチコミ概要】

社名 ： 株式会社ウチコミ

代表者 ： 代表取締役 大友 健右

URL ： https://uchicomi.com/

本社 ： 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル18階

設立 ： 2012年7月

資本金 ： 2,500万円

事業内容： オーナーと入居希望者を直接つなぐプラットフォーム「ウチコミ！」運営