Dropbox、ChatGPT連携の新アプリを発表

Dropbox Japan株式会社

Dropbox, Inc. （NASDAQ： DBX）の日本法人であるDropbox Japan株式会社（本社：東京都千代田区）は本日、3つのChatGPT同期対応の新アプリであるChatGPT用Dropboxアプリ、Dropbox Dashアプリ、Reclaim AIアプリを発表しました。これらのアプリにより、業務へのアクセスが容易になり、AIを活用した作業に文脈を取り込みながら、ChatGPT内で業務を完結できるようになります。また、ファイルを使った作業、複数のツールをまたいだ検索、カレンダーでの予定調整も、よりスムーズに行えるようになります。

ChatGPT用Dropboxアプリ

ChatGPT用Dropboxアプリ(https://chatgpt.com/apps/dropbox/asdk_app_69b31dc2110c8191b8b47dc98fe5a052)により、Dropbox内のファイルへのアクセスやプレビュー、生成された回答のDropboxへの保存、作業ファイルへのリンクの共有を、ChatGPT内で簡単に行えるようになります。これにより、ファイルを手動でアップロードしたり、文書をコピー&ペーストする必要がなくなります。

ChatGPT用Dropboxアプリは、Dropboxアカウント内に保存されている関連ファイルを参照できるため、ツールを切り替えることなく文脈を活用しながら、下書きの作成や質問への回答を得ることができます。作業をChatGPT上で始めても終えても、Dropboxの権限とアクセス制御が適用されるため、Dropboxに保存したデータは安全に保たれます。

ChatGPT用Dropboxアプリは、世界中で提供を開始しており、Dropboxの全てのプランのユーザーが利用できます。日本でも提供されており、日本語で利用可能です。

ChatGPT用Dropbox Dashアプリ

Dropbox Dashは、30以上の業務用アプリに保存されている情報やコンテンツを、1箇所に安全に集約できるAI検索ツールです。ChatGPT用Dropbox Dashアプリ(https://chatgpt.com/apps/dropbox-dash/asdk_app_69ca45719b948191999f401a2108740b)を利用することで、それらのデータを取り込んでChatGPT上で作業ができます。

ChatGPT用Dropbox Dashアプリに質問すると、Dropbox Dashに連携されているアプリのデータの文脈に基づいた、より適切な回答を素早く得られます。この豊富な文脈を活用することで、ChatGPTのチャット画面を離れることなく、より有益で、関連性が高く、行動につなげやすい回答を得ることができます。Dropboxと同様に、Dropbox Dashも既存の権限やアクセス制御が適用されるため、Dropbox Dashに連携したデータは常に安全に保たれます。

ChatGPT用Dropbox Dashアプリは、Dropbox Dashの既存ユーザー向けに提供を開始しています。Dropbox Dashの新規ユーザーは、30日間の無料トライアルを利用できます。

ChatGPT用Reclaim AIアプリ

DropboxのAIカレンダー管理ツールのReclaim AIも、ChatGPT用Reclaim AIアプリ(https://chatgpt.com/apps/reclaim-ai/asdk_app_69b4620162f48191a05cc9fcc172e5f1)としての提供を開始します。Reclaim AIは、AIを活用してスケジュールの自動調整や最適化を行い、日々の生産性向上を支援するツールです。

ChatGPT用Reclaim AIアプリを使うことで、GoogleカレンダーやMicrosoft Outlookと連携し、予定調整、管理、最適化がさらに簡単になります。面倒なスケジュール管理を手作業で行う必要はなく、ChatGPT用Reclaimアプリに指示することで調整できるようになります。予定の追加、会議時間の調整、重複した予定の整理、生産性の分析、連絡先の検索、その日の予定の確認まで、すべて既存のチャット内で行えます。

ChatGPT用Reclaim AIアプリは、世界中で英語版の提供を開始しています。本機能は、Reclaim AIのカレンダーシステムの最新バージョンを利用しているユーザーが対象となります。

最新アプリは、ChatGPT Apps(https://chatgpt.com/apps)のアプリ一覧からダウンロード可能です。

詳細は、Dropboxのヘルプセンター(https://help.dropbox.com/ja-jp)を参照ください。

以上

Dropbox Japanについて

Dropboxは、プライベートと仕事、それぞれのコンテンツをわかりやすく整理し、生産性を維持できる場所を提供します。Dropboxの製品は、よりスマートな働き方を実現するために開発され、現在180か国以上で7億人を超える方々に愛用されています。本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコです。Dropboxの使命と製品については、dropbox.com(http://dropbox.com/) をご覧ください。

Dropbox Japanは、Dropboxの日本法人です。詳細は https://www.dropbox.com/ja/business 、または https://navi.dropbox.jp/ をご覧ください。