南房総やまと寿司 富浦店 人気企画「寿司食べ放題」を4月24日に開催

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南房総やまと寿司 富浦店（千葉県南房総市）は、2026年4月24日（金）に「寿司食べ放題イベント」を開催いたします。本企画は今回で3回目の開催となり、これまでの開催でも多くのお客様にご来店いただいた人気イベントです。当日は、施設「房総の駅とみうら」全体で連動企画を実施し、寿司に加えてパンの詰め放題やガラポン抽選会など、食と体験を一日中楽しめる内容となっております。

南房総やまと寿司 富浦店では、これまでに2回開催し好評を博した「寿司食べ放題イベント」を、2026年4月24日（金）に実施いたします。3回目となる今回は、さらに多くのお客様に楽しんでいただけるよう、内容を充実させて開催いたします。 当日は、職人が一貫一貫丁寧に握る本格寿司を、食べ放題という特別なスタイルで提供。地元・房総近海で水揚げされた新鮮な地魚を中心に、人気の定番ネタまで幅広く取り揃え、やまと寿司ならではの品質と満足感をお届けします。観光で訪れる方はもちろん、地元のお客様にも気軽に楽しんでいただけるイベントとなっています。

人気のやまと5貫も食べ放題「房総の駅とみうら」施設内で連動イベントを同時開催

今回の食べ放題イベントに合わせて、南房総やまと寿司 富浦店が位置する複合施設「房総の駅とみうら」では、施設内全体で楽しめる連動企画を実施いたします。

施設内の「とみうらカフェ」では、人気企画である「パン詰め放題」を同時開催。焼きたてのパンをお得に詰められるこの企画は、ファミリー層を中心に毎回好評をいただいており、寿司と合わせて楽しめる“食のイベント”として注目されています。

また、「南房総おさかなセンター」では、来館者が参加できる「ガラポン抽選会」を開催。新鮮な海産物やお得な商品が当たるチャンスとなっており、館内を回遊しながら楽しめる仕掛けとなっています。

店内で焼き上げたパンが詰め放題寿司・パン・買い物を一度に楽しめる体験型イベント

今回の企画は、寿司の食べ放題だけでなく、パンや物販イベントも含めた“複合型の食体験イベント”として展開されます。施設内を巡ることで、それぞれ異なる楽しみ方ができるのが大きな特徴です。

春の行楽シーズンに合わせ、ご家族連れや観光のお客様にとって、気軽に立ち寄りながら一日を楽しめるスポットとして、「房総の駅とみうら」の魅力を存分に体感していただけます。

地域の魅力発信を目指して

南房総やまと寿司 富浦店では、今後もこうしたイベントを通じて、南房総の豊かな食資源と地域の魅力を発信してまいります。地元の新鮮な魚介を活かした取り組みを継続しながら、地域活性化に貢献していくことを目指しています。

南房総やまと寿司富浦店アクセス抜群の立地

房総の駅とみうらは、富津館山道路・富浦ICから車で約1分、JR富浦駅からも徒歩圏内という好立地にあります。大型駐車場も完備されており、自家用車や観光バス、ツーリングの立ち寄りにも便利です。

観光バスでの団体客も受け入れ可能な広さがあり、事前に連絡をすればスムーズな乗り入れができます。道路沿いの看板や目印もわかりやすく、初めて訪れる人でも迷うことなく到着できる点も好評です。

とみうらカフェには広々とした休憩スペースやベンチも用意されており、長距離移動の途中でも気軽にリラックスできます。施設の周辺にはコンビニやガソリンスタンドもあり、旅行中の立ち寄り先としても非常に便利な環境が整っています。

さらに、館山・南房総エリアの観光スポットからのアクセスも良好で、海水浴や観光の合間に立ち寄るのにも最適です。

開催概要

房総の駅とみうらは、ただ“物を買う”“食べる”だけの施設ではありません。従業員一人ひとりのあいさつや気配り、清掃の行き届いた館内など、訪れる人が気持ちよく過ごせる空間づくりを大切にしています。

どこか懐かしく、ほっとするような雰囲気もあり、はじめて訪れた人でも自然と笑顔になれる--そんなおもてなしが、この施設のもう一つの魅力です。

「寿司食べ放題」開催概要

イベント名：寿司食べ放題イベント（第3回）

開催日：2026年4月24日（金）※1日限定

開催時間：10:00～21:00（最終入店受付20:00）

開催店舗：南房総やまと寿司 富浦店

所在地：千葉県南房総市富浦町深名505-1

「房総の駅とみうら」内

電話番号：0470-20-4820

内容：本格寿司を楽しめる食べ放題イベント

料金（税込）：女性（大人）3,480円

男性（大人）3,980円

小学生 1,980円

幼児（4歳以上）1,480円

利用条件：オーダー制

・制限時間：60分（入替制75分）