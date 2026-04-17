コトダマン、8周年記念イベント4月18日（土）より開催！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が運営する、累計利用者数600万人を突破したスマホアプリのことばで闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）は、2026年4月16日（木）に8周年を迎えました。これを記念して、4月18日（土）より8周年記念イベント「KOTODAMAN Anniv. 2026」を開催します。本イベントは「Spark・Drive・Beyond」の3部構成で展開し、豪華なイベントが連続して登場するなど、長期間にわたってお楽しみいただけます。

＜8周年記念イベント「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark-」開催期間＞

2026年4月18日（土）12：00頃～2026年5月1日（金）15：59

■8周年記念イベント「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark-」概要

【1】期間中ログインで新スペシャルコトダマン「ンケーワイ(8th Anniv.)」がもらえる！さらに祝福解放や言塊突破(福)も可能！

【2】新グランドコトダマン「ンヘループ(天佑)」登場！「グランドフェス召喚」

【3】コンプリートで「虹のコトダマ」5,000個！「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark- イベントパネル」

【4】マルチで最大4体ゲット！「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark- スペシャルマルチ召喚」

【5】入場無料のオフラインイベント「KOTODAMAN Anniv. 2026 満福パレード」、渋谷で開催！

【6】「えらべるPay(R)」1,000円分が88名様に当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

なお、イベントの詳細については、コトダマン公式放送「GODステーション第119回 8周年スペシャル！」アーカイブ、コトダマン公式サイト内で公開のお知らせにてご確認ください。



・GODステーション第119回 8周年スペシャル！：https://youtube.com/live/qnvw8Jf3vTY

・ゲーム内イベントお知らせ：https://xfl.ag/4tgja6i

・キャンペーン情報：https://xfl.ag/3OBbNan

【1】 期間中ログインで新スペシャルコトダマン「ンケーワイ(8th Anniv.)」がもらえる！さらに祝福解放や言塊突破(福)も可能！

期間中ログインした方全員に新たなスペシャルコトダマン「ンケーワイ(8th Anniv.)」を1体プレゼントします。さらに、「ンケーワイ(8th Anniv.)」は、イベント「燦めくドレスを纏い」を進めていくことで、満福や祝福、言界突破(福)といった育成要素が順次解放され、より強力なコトダマンへと成長させることが可能です。



※イベント内容や開催スケジュールの詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。

※「ンケーワイ(8th Anniv.)」の言界突破(福)は、2026年4月24日（金）16:00頃より開始予定のイベント「燦めくドレスを纏い【魔級】」以降、解放可能になります。

＜配布期間＞

2026年4月18日（土）12：00 ～ 2026年5月25日（月）15：59

★6 光属性「ンケーワイ(8th Anniv.)」（進化なし）CV：紫月杏朱彩

【2】新グランドコトダマン「ンヘループ(天佑)」登場！「グランドフェス召喚」

新たなグランドコトダマン「ンヘループ(天佑)」が登場します。グランドコトダマンは非常に強力なとくせいやすごわざと、特殊な効果を発揮する「EXスキル」など、際立った能力を持っています。また、「グランドフェス召喚」では、特別なおまけとして、10連ごとに1回、開催中の「グランドフェス召喚」から出現する★5コトダマン1体を召喚のおまけとして獲得できる「グラフェスボーナス」が発生します。

＜開催期間＞

2026年4月18日（土）12：00頃～2026年6月2日（火）15：59

★6 虹属性「ンヘループ(天佑)」（進化後）CV：高木美佑

【3】コンプリートで「虹のコトダマ」5,000個！「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark- イベントパネル」

おだいを達成すると様々な報酬が獲得できる「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark- イベントパネル」が登場します。すべてのおだいを達成すると、コンプリート報酬として「虹のコトダマ」5,000個を獲得できます。

＜開催期間＞

2026年4月18日（土）12：00頃～2026年5月1日（金）15：59

【4】マルチで最大4体ゲット！「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark- スペシャルマルチ召喚」

最大4人で引ける、1回限定の無料召喚です。「火、水、木」の3属性の中から1つの属性を選び、選んだ属性から抽選された8体のうち1体を選んで獲得できます。マルチ（最大4人）で引くと、同じルームで一緒に召喚を引いたユーザーが選んだコトダマンも獲得できます。

本召喚では、レジェンドコトダマンまたはスペシャルコトダマンが確定で登場します。なお、レジェンドコトダマンは選択した属性に関わらず、すべての属性で同一のラインナップとなります。

＜開催期間＞

2026年4月18日（土）12：00頃～2026年5月8日（金）15：59

※上記召喚に必要な「スペシャルマルチ召喚チケット【-Spark-】」の配布期間は2026年4月18日（土）12：00頃～2026年5月8日（金）15：59です。

【5】入場無料のオフラインイベント「KOTODAMAN Anniv. 2026 満福パレード」を渋谷で開催！

オフラインイベント「KOTODAMAN Anniv. 2026 満福パレード」を、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）SHIBUYAタワー3F BLOOM GATE ZONE A/B/Cにて開催いたします。会場内はステージエリア、体験エリア、カフェエリアの3つのエリアで構成されており、気軽にお楽しみいただけるコンテンツから、コトダマンをより深く知っていただけるコンテンツまで、幅広くご用意しております。

また、来場者プレゼントとして、コトダマンのオリジナルノベルティに加え、会場内カフェスペースにて提供する「HUB」とのコラボドリンク1杯と引き換え可能なドリンクチケットを配布いたします。

＜開催期間＞

2026年5月3日（日）12：00～19：00

（11：30受付開始、18：30受付終了予定。状況により変更となる可能性がございます。）

＜会場＞

Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）

SHIBUYAタワー3F BLOOM GATE ZONE A/B/C

（東京都渋谷区桜丘町1-1）

＜入場料＞

無料

※イベントの詳細については、コトダマン公式サイト内で公開のお知らせをご確認ください。

「KOTODAMAN Anniv. 2026 満福パレード」お知らせ：https://xfl.ag/4dFJLom

【6】「えらべるPay(R)」1,000円分が88名様に当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/796_1_653fb7dd1d52b9ffcbca594ab8da05e6.jpg?v=202604181051 ]

■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。2025年10月時点で、累計利用者数600万人を突破しています。

■アプリ概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/796_2_97ad4d872cda1227df71e3b6ddfc1845.jpg?v=202604181051 ]

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。