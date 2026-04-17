新番組「CHALLENGERS」が 4 月 26 日より放送開始! ～メイン MC に IMALU を迎え、挑戦する女性たちのリアルに迫る～
株式会社ウィスコム(代表取締役:齋藤隆、本社:東京都中野区)は、新番組「CHALLENGERS」を、テレビ神奈川 にて 4 月 26 日(日)より放送開始いたします。
また、本番組は放送後、動画配信サービス 「TVer」でも視聴可能となり、より多くの視聴者へ届けてまいります。番組のメイン MC には、タレントとして幅広く活躍する IMALU さんを起用し、持ち前の柔らかく親しみやすい人柄で、ゲストの本音やリアルな想いを自然に引き出します。 視聴者と同じ目線で問いかけるスタイルにより、これまでのビジネス番組とは一線を画す“共感型”の番組です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage1】
本番組は、各業界で新たな挑戦を続ける挑戦者たちにフォーカスし、その“挑戦の裏側”や“人生の転機”、そして“未来への想い”を深掘りするトーク&ドキュメンタリー番組です。成功の裏にあるリアルな葛藤や努力を、等身大の言葉で届けることで、視聴者一人ひとりの「次の一歩」を後押しする番組です。
<番組概要>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage2】
■番組名:「CHALLENGERS」
■放送局:テレビ神奈川
■初回放送:2026 年 4 月 26 日(日)25:00~25:30
■出演者:IMALU、中山由衣、南沙彩
■配信:TVer にて見逃し配信予定
■番組公式HP :https://challengers-tv.com/
■公式YouTube :https://www.youtube.com/@CHALLENGERS_tvk
■公式Instagram :https://www.instagram.com/challengers_2026
<初回(4月26日)の放送内容>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage3】
最初の挑戦者は、美容エステ事業を中心に多角的に事業展開する株式会社Ang.Loiの川島美佳さん。そして、もう一人の挑戦者は、英会話教育の常識を変えるトレーニングアプリを手掛ける株式会社プログリットの佐竹奈津美さん。
<出演者プロフィール>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage4】
■IMALU
語学を学ぶためにカナダの高校へと留学。現在はタレントとしてテレビやラジオで活躍中!映画や音楽好きでも知られており、 イベントや配信ライブなどのMC やゲストとして参加するなど、マルチな才能を持つ。また、2022 年より奄美大島と東京との2拠点生活を開始。体や性の悩み、対人関係や恋愛、社会課題についての疑問を”ハダカの声"でディスカッションする「ハダカベヤ」を配信するなど新たな自分らしい生活に挑戦中!
■中山 由衣
女性活躍応援ドットコム主宰。
23 歳で起業を行い、現在は女性経営者のコミュニティを作り、悩める経営者のコンサルを行いつつ、日本初の特許取得のLEDキッチンカーの運営などを幅広く活躍する女性実業家。多様性を受け入れ、融合させ、新たな価値を生みだ等の力や女性ならではの視点や感性をもとに、女性の為の様々なサービスを提供する「女性活躍応援ドットコム」プロジェクトに挑戦中!
■南 沙彩
キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」のメンバーとして活動しながら、ソロアーティストとしても人気を集める実力派アイドル。キッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演するなど、次世代のハイブリットアイドルに挑戦中!
<株式会社ウィスコム会社概要>
社名 :株式会社ウィスコム https://wiscom-inc.com/
所在地 :東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代表者 :代表取締役 齋藤隆 事業内容:映画・テレビ番組制作事業、PR事業、コンテンツ制作事業
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社ウィスコム 担当:中山
Mail：yuto@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
また、本番組は放送後、動画配信サービス 「TVer」でも視聴可能となり、より多くの視聴者へ届けてまいります。番組のメイン MC には、タレントとして幅広く活躍する IMALU さんを起用し、持ち前の柔らかく親しみやすい人柄で、ゲストの本音やリアルな想いを自然に引き出します。 視聴者と同じ目線で問いかけるスタイルにより、これまでのビジネス番組とは一線を画す“共感型”の番組です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage1】
本番組は、各業界で新たな挑戦を続ける挑戦者たちにフォーカスし、その“挑戦の裏側”や“人生の転機”、そして“未来への想い”を深掘りするトーク&ドキュメンタリー番組です。成功の裏にあるリアルな葛藤や努力を、等身大の言葉で届けることで、視聴者一人ひとりの「次の一歩」を後押しする番組です。
<番組概要>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage2】
■番組名:「CHALLENGERS」
■放送局:テレビ神奈川
■初回放送:2026 年 4 月 26 日(日)25:00~25:30
■出演者:IMALU、中山由衣、南沙彩
■配信:TVer にて見逃し配信予定
■番組公式HP :https://challengers-tv.com/
■公式YouTube :https://www.youtube.com/@CHALLENGERS_tvk
■公式Instagram :https://www.instagram.com/challengers_2026
<初回(4月26日)の放送内容>
最初の挑戦者は、美容エステ事業を中心に多角的に事業展開する株式会社Ang.Loiの川島美佳さん。そして、もう一人の挑戦者は、英会話教育の常識を変えるトレーニングアプリを手掛ける株式会社プログリットの佐竹奈津美さん。
<出演者プロフィール>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347208/images/bodyimage4】
■IMALU
語学を学ぶためにカナダの高校へと留学。現在はタレントとしてテレビやラジオで活躍中!映画や音楽好きでも知られており、 イベントや配信ライブなどのMC やゲストとして参加するなど、マルチな才能を持つ。また、2022 年より奄美大島と東京との2拠点生活を開始。体や性の悩み、対人関係や恋愛、社会課題についての疑問を”ハダカの声"でディスカッションする「ハダカベヤ」を配信するなど新たな自分らしい生活に挑戦中!
■中山 由衣
女性活躍応援ドットコム主宰。
23 歳で起業を行い、現在は女性経営者のコミュニティを作り、悩める経営者のコンサルを行いつつ、日本初の特許取得のLEDキッチンカーの運営などを幅広く活躍する女性実業家。多様性を受け入れ、融合させ、新たな価値を生みだ等の力や女性ならではの視点や感性をもとに、女性の為の様々なサービスを提供する「女性活躍応援ドットコム」プロジェクトに挑戦中!
■南 沙彩
キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」のメンバーとして活動しながら、ソロアーティストとしても人気を集める実力派アイドル。キッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演するなど、次世代のハイブリットアイドルに挑戦中!
<株式会社ウィスコム会社概要>
社名 :株式会社ウィスコム https://wiscom-inc.com/
所在地 :東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代表者 :代表取締役 齋藤隆 事業内容:映画・テレビ番組制作事業、PR事業、コンテンツ制作事業
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社ウィスコム 担当:中山
Mail：yuto@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
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