【世界9,000万件超の実績】サウジアラビア最大の電力会社Saudi Energy、エネルギーDXの基盤に「クラーケン」を全面採用

Kraken Technologies Japan合同会社

世界最大級のエネルギー・オペレーティング・システム（OS）を提供する Kraken Technologies（以下、クラーケン） は、サウジアラビア最大の電力会社である Saudi Energy（以下、SE） と、中東・北アフリカ（MENA）地域におけるユーティリティ領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させるための合弁会社（JV）を設立したことを発表いたします。

本提携により、SEが保有する1,150万以上の顧客アカウントにクラーケンのAIプラットフォームが導入されます。また、SEは2025年12月のクラーケンの資金調達ラウンドにおいて戦略的持分を取得しており、両社は長期的な資本・業務提携を通じて、サウジアラビアの「ビジョン2030」および2050年のネットゼロ実現に向けた強固な基盤を構築します。

■ なぜサウジアラビアは「クラーケン」を選んだのか

サウジアラビアは、2030年までに125GWの再生可能エネルギー導入を掲げるなど、急速なエネルギー変革の真っ只中にあります。膨大な分散電源の管理、グリッドの柔軟性と安定性の両立、そして複雑化する顧客ニーズへの対応という、日本を含む世界のエネルギー事業者が直面している課題に対し、SEは「デジタルOSの刷新」を次世代戦略の柱として選択しました。

毎日150億のデータポイントをリアルタイムで処理するクラーケンの「Utility-Grade AI(TM)」は、発電から送配電、小売まで、エネルギー・バリューチェーン全体を一気通貫で最適化し、コスト削減と運用効率の最大化を同時に実現します。

■ 本提携の主なポイント- 1,150万件の大規模マイグレーション：サウジアラビア国内の全顧客アカウントにクラーケンを導入。- MENA地域への独占展開：リヤドに本社を置くJVを拠点に、周辺諸国のエネルギーDXを支援。- AIによるグリッド最適化：再生可能エネルギーの導入拡大に伴う需給調整の高度化。- 経済・雇用への貢献：地域的なデジタル能力を構築し、高度なIT・エネルギー関連の雇用を創出。■ パートナーシップを通じた展望

Saudi Energyは、本提携を通じてAI駆動型のデジタルイノベーション戦略を強化し、業務効率、組織の回復力、そして長期的な持続可能成長の実現を目指します。クラーケンのクラウドネイティブなプラットフォームは、請求、サービス管理、データ分析、スマートグリッド制御を統合。刻一刻と変化する市場環境において、エネルギー事業者の「攻めのDX」を支えます。

■ クラーケン（Kraken）について

Krakenは、エネルギー業界向けの最も信頼され、実績あるオペレーティングシステムです。Utility-Grade AI(TM)と深い業界知見を活かし、ユーティリティ事業者の業務変革とエネルギー移行を支援しています。家庭・法人から大規模産業顧客まで、世界9,000万以上のアカウントをサポートし、最大40％の業務効率化、顧客満足度を3倍に改善といった成果を実現。東京ガス、EDF Energy、E.ON Next、Octopus Energy、Origin、Plenitude、National Gridなど、世界の主要ユーティリティに採用されています。

ロンドンおよびニューヨークに本社を構え、パリ、東京、メルボルンに拠点を展開。

「10年で10億人の暮らしをより良くする」ことをミッションに掲げています。

Webサイト：https://kraken.tech/jp

本件に関するお問い合わせ先

Kraken Technologies Japan合同会社

マーケティング・広報部

E-mail: Marketing-jp@kraken.tech