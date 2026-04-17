栃木県の魅力をライブ配信で届けるバーチャルライバープロジェクト「#とちぎけんV25」とのコラボ楽曲『ハオハオちゅ(ハート)』をリリース

カラアゲプロジェクト

このたび、「Project B-idol」は、2026年5月2日（土）～3日（日）に栃木県宇都宮市で開催される「とちてれ☆アニメフェスタ」に出展することをお知らせいたします。本イベントへの出展をきっかけとして、栃木県の魅力をライブ配信で届けるバーチャルライバープロジェクト「#とちぎけんV25（ぶいにいご）」とのコラボレーション楽曲『ハオハオちゅ(ハート)』を制作・リリースいたします。また、人気宇都宮餃子ブランド「寿限無」の看板メニューである“七福餃子”を、とちてれ☆アニメフェスタ限定のコラボレーション仕様で販売いたします。

本企画は、栃木発のキャラクターコンテンツ、地域飲食店、そして地元アニメイベントを掛け合わせた取り組みとして展開し、地域の魅力を発信していくことを目的としています。

楽曲「ハオハオちゅ(ハート)」について

『ハオハオちゅ(ハート)』

作詞/作曲/編曲：齋藤 大 (Hifumi,inc.)

ジャケットイラスト制作：桜祐

歌唱：ヨウラン (Project B-idol CV.西尾夕香)、雷都つづみ (#とちぎけんV25)

2026年5月2日リリース

『ハオハオちゅ(ハート)』は、栃木県の魅力をライブ配信で届けるバーチャルライバープロジェクト「#とちぎけんV25」とコラボレーションした楽曲です。

栃木県宇都宮の名物である餃子をはじめとした中華料理をモチーフに、恋する気持ちを“熱々ジューシー”に包み込んだキュートでポップなガールズソング。キャッチーなフレーズとともに、ドキドキとワクワクを届けるハッピー全開の一曲になっています。

作詞・作曲・編曲は「アイドルマスター」をはじめとした多数の楽曲制作を手掛けるクリエイター齋藤大氏が担当。ジャケットイラストは、「#とちぎけんV25」のキャラクターデザイン・メインイラストレーターの桜祐氏による描き下ろしです。

歌唱者コメント

雷都つづみ雷都つづみ（#とちぎけんV25）

熱々な「好(ハオ)」で溢れているとっても可愛い楽曲を歌わせていただきました！餃子を食べる時にみんなの頭の中で流れてくれたら嬉しいなぁ(ハート)収録では明るく元気なヨウランちゃんに沢山引っ張ってもらいました！歌声のコンビネーションはもちろんのこと、キュートな中にかっこよさも散りばめられている旨味たっぷりの1曲なので、あっちにもこっちにもご注目ください♪

西尾夕香西尾夕香 （ヨウラン役）

完成形を聴くとやはり2人で歌っているサビが良いなと思うのですが、REC時は1人だったこともあり当時はラップパートがお気に入りでした。テストの時から「めちゃくちゃ良い！」と言っていただけて嬉しかったです！

コーラスパートの「chu」などをYouranらしくそこまでノリ気で言っていないところもこだわりの一つです。コンテンツの壁を越えたコラボ、是非お楽しみください！

とちてれ☆アニメフェスタ2026でCD販売

楽曲『ハオハオちゅ(ハート)』のCDは、2026年5月2日から開催される「とちてれ☆アニメフェスタ2026」にて販売予定です。Project B-idolブースでの販売を予定しております。出展場所等の詳細は、Project B-idol公式サイトのイベント特設ページにて後日発表いたします。

とちてれ☆アニメフェスタ！2026 supported by フェドラ

開催日 2026年5月2日（土）～5月3日（日）

会場 宇都宮市中心市街地（オリオンスクエアほか）

宇都宮の餃子店「サムライ寿限無」とのコラボ

サムライ寿限無店舗 外観コラボメニュー

人気宇都宮餃子ブランド「寿限無」の看板メニューである“七福餃子”を、とちてれ☆アニメフェスタ限定のコラボレーション仕様で販売いたします。

栃木の人気宇都宮餃子店「寿限無」で人気を博している七福神をイメージしたカラフルな餃子は、色ごとに異なる味付けと地産地消に拘った素材を楽しめる“映える餃子”としてSNSでも支持を集めています。今回のコラボでは、その既存メニューの魅力を活かしながら、各色を「Project B-idol」「#とちぎけんV25」のメンバーのイメージカラーとして再構成。「寿限無餃子」「竹炭餃子」「イタリアン餃子」に加え、サムライ寿限無では初お目見えとなる『日光ゆばビーガン餃子』がセットになりました。ファンはもちろん、初めての来店者にも楽しんでいただける一品です。

コラボメニューとミニパネル

桜祐氏描き下ろしのイラストによるミニスタンドと写真撮影ができます！

ポストカード

メニューをご注文いただいた方への特典としてポストカードの配布いたします。

※なくなり次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

■とちてれ☆アニメフェスタ 特別メニュー開催店舗

開催日：2026年4月21日(火)～5月5日(火)

実施店舗：サムライ寿限無 栃木県宇都宮市二荒町8-1 渡清ビル 1F

（注：寿限無本店での提供はございません）

サムライ寿限無 について

栃木県宇都宮市に店舗を構える「サムライ寿限無」は、一つ一つ皮から手作りする餃子を提供する人気店です。看板メニューの“寿限無餃子”は、色鮮やかでジューシーな餡が特徴で、食べて健康と幸福を願う「福」を包んだ餃子として地元で親しまれています。地元での人気はもちろん、県内外からも多くの来店客が訪れる、栃木を代表する餃子店・居酒屋です。

#とちぎけんV25について

栃木県の魅力をライブ配信で全国に届けるがテーマの完全民間型のバーチャルライバーユニット。日々のライブ配信でファンの心をつかみ、週末には彼女たちのバックボーンである栃木県に足を運び、まちの魅力を楽しむ方が多数。県の事業のアンバサダーや、大阪・関西万博では栃木県公式催事で展示されるなど、徐々に活動範囲が拡大中。（運営会社：YUM innovation合同会社 代表社員 義達祐未/とちぎ未来大使）

Project B-idol とは

Project B-idolは、「二次創作を誰もが自由に楽しみ、参加できる」をコンセプトに、ファンやクリエイターが主体的に参加できる新しいIP（キャラクターコンテンツ）開発プロジェクトです。6人のキャラクターを中心に、音楽、イラスト、映像、ストーリー、コスプレなど、幅広いジャンルの創作活動を公式に受け入れ、UGC（User Generated Contents）を積極的に活用しています。

また、将来的にはアニメ化も視野に入れており、UGCを通じてファンと共にコンテンツを育てる「開かれたIP開発モデル」の実現を目指しています。

Cast

リン 愛原ありさ

アメリア 吉武千颯

ヨウラン 西尾夕香

ソフィア 長久友紀

カミーユ 音羽里奏

エマ 長谷川玲奈

公式リンク

公式サイト：https://project-b-idol.com/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/project_b_idolj

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@b-idol

【本件に関するお問い合わせ】

Project B-idol運営チーム 近持（ちかもち）

E-mail：info@project-b-idol.com