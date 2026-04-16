【ポケアン】累計15万回以上利用されている来店＆アンケート回答でポイントが貯まるチェックイン機能をAndroidでも提供開始

株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、アンケートポイ活アプリ「ポケアン」において、先行リリースしていたiOS版で好評頂いている新コンテンツ「チェックイン（特許出願中）」を、2026年4月13日(月)よりAndroid版でも提供開始いたしました。

iOS版では累計15万回利用を突破！待望のAndroid版リリース

iOS版にて先行提供を開始した「チェックイン」機能は、リリースからわずか20日間で1万回以上の利用を記録。現在までに累計15万回以上利用されている「ポケアン」内の人気コンテンツです。この度、多くのご要望にお応えし、Androidユーザーの皆様も同機能をご利用いただけるようになりました。

本機能は、アプリ内の地図上に表示された特定のスポットを訪れ、チェックイン後にアンケートに回答するだけでポイントが貯まる仕組みです。移動や買い物の「ついで」に効率よくポイントを貯められる、新しいポイ活体験を提供しています。

※「チェックイン機能」は出願番号「特願2025-247581」として特許出願中です。

※「チェックイン機能」のご利用には「ポケアン」アプリのインストール、モニター登録、およびGPS機能の有効化が必要です。

ポケアンについて

アンケートポイ活アプリの「ポケアン」は2017年にサービスの提供を開始しました。

サービス開始以来、10万人を超えるユーザーに利用されており、日々企業から届く様々なアンケートや、2択形式の簡単なアンケートに回答をすることでポイントが獲得できるお得なサービスです。

今後について

「ポケアン」では今後も生活者の声を企業に届けることを第一の目標に掲げ、企業と生活者をつなぐ架け橋となれるように、企業・生活者に様々なソリューションをご提供してまいります。

会社概要

株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール/ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/