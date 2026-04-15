優勝者は77時間を走り抜けた極限のレースを応援！創業50周年の明日香野がBackyard Ultra in 木島平村に参加して和菓子をお届け
「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、サバイバルランニングレース「Backyard Ultra Last Samurai Standing Silver Ticket Race in 木島平村」（4/3スタート・長野県木島平村）に参加。極限の長時間走に挑むランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346528/images/bodyimage1】
本大会は、1時間ごとに6.7kmの周回コースを走り、最後の1人になるまで走り続けるノックアウト形式のレースです。時間内に戻ったランナーが休憩や補給、睡眠を取り、次の周回でスタートを切ります。一般的なランニングレースは制限時間を設けてタイムを競うのに対し、この大会は競技時間を伸ばし続けた者が勝者になることに特徴があります。
レベルの高いランナー30名が集い、昼夜を問わずに周回を重ねていきました。レース中盤に強風の続く時間帯があり、一時は中止かと危ぶまれましたが、選手やサポーターの協力もあり、現場の柔軟な対応で継続することができました。
18名が50周を超えるハイレベルな展開の末に、77周を走った髙橋健吾選手が優勝を果たし、日本国内の予選大会における最高記録を更新しました。髙橋選手を含む6選手が10月の世界大会での日本代表入りを暫定ながら決めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346528/images/bodyimage2】
明日香野はレース会場で「塩あんこ餅」を提供。日付をまたいで走り続けるすべての選手の補給食として活用していただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346528/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：Backyard Ultra Last Samurai Standing Silver Ticket Race in 木島平村
主 催 ：Backyard Ultra Last Samurai Standing実行委員会
開催日 ：2026年4月3日（金）～最後の1人になるまで
開催地 ：木島平村若者センター（長野県下高井郡木島平村往郷911-7）
公式サイト：https://backyardultra.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346528/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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本大会は、1時間ごとに6.7kmの周回コースを走り、最後の1人になるまで走り続けるノックアウト形式のレースです。時間内に戻ったランナーが休憩や補給、睡眠を取り、次の周回でスタートを切ります。一般的なランニングレースは制限時間を設けてタイムを競うのに対し、この大会は競技時間を伸ばし続けた者が勝者になることに特徴があります。
レベルの高いランナー30名が集い、昼夜を問わずに周回を重ねていきました。レース中盤に強風の続く時間帯があり、一時は中止かと危ぶまれましたが、選手やサポーターの協力もあり、現場の柔軟な対応で継続することができました。
18名が50周を超えるハイレベルな展開の末に、77周を走った髙橋健吾選手が優勝を果たし、日本国内の予選大会における最高記録を更新しました。髙橋選手を含む6選手が10月の世界大会での日本代表入りを暫定ながら決めました。
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明日香野はレース会場で「塩あんこ餅」を提供。日付をまたいで走り続けるすべての選手の補給食として活用していただきました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
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大 会 ：Backyard Ultra Last Samurai Standing Silver Ticket Race in 木島平村
主 催 ：Backyard Ultra Last Samurai Standing実行委員会
開催日 ：2026年4月3日（金）～最後の1人になるまで
開催地 ：木島平村若者センター（長野県下高井郡木島平村往郷911-7）
公式サイト：https://backyardultra.jp/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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