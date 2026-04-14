LINEヤフー、外回り営業向けAIエージェント「UPWARD」を導入

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、LINEヤフー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛、以下 LINEヤフー）に、外回り営業向けAIエージェント「UPWARD」が導入されたことをお知らせします。

LINEヤフーは、2026年6月より飲食・理美容業界特化の新サービス「LINEレストランプラス」「LINEビューティープラス」を提供開始予定です。日本国内の80万を超える飲食店・理美容サロンへ、新サービスを効率的に普及させるため、外回り営業の活動をデータ化し、訪問効率を高めるAI営業基盤として「UPWARD」を導入しました。

UPWARD導入による期待効果

訪問実績や名刺情報を「企業の資産」として確実にデータ化

1日に10件以上の訪問に加え、電話対応や事務作業も多い新規加盟店開拓営業では、営業データの入力が後回しになりやすく、現場の実態把握や営業戦略の立案の障壁となる場合があります。「UPWARD」モバイルアプリのAIによる訪問自動記録と名刺スキャン（UPWARD AI Scan）により、重要な現場データを「企業の資産」としてSalesforceに自動蓄積し、注力店舗の見極めや施策効果の分析など、戦略的な営業意思決定に活用します。

加盟店開拓マップによる訪問効率の最大化

新規加盟店開拓では、店舗ごとの商談ステータスに基づき、移動時間を最小化しながら訪問数を確保することが重要です。「UPWARD」モバイルアプリのマッピング機能により、サービス未加入の店舗を「未開拓」「検討中」などのステータスごとに色分けして地図上に表示することで、営業担当者は地図を起点に訪問計画を立てられ、訪問漏れや担当間のバッティングを防止します。また、突発的に生じた空き時間にも付近の店舗へ効率的に訪問でき、訪問数の増加と成果最大化に貢献します。

LINEヤフー株式会社コーポレートビジネスドメイン OA・MINIビジネスSBU プロダクトマーケティング2ユニット ユニット長川代 宣雄氏 コメント

当社では、飲食店や理美容サロンなどの店舗事業者のデジタル化支援を推進する中で、「LINE公式アカウント」を基盤とした新たな販促・予約体験の提供を目指し、「LINEレストランプラス」「LINEビューティープラス」を立ち上げました。ユーザーと店舗のより良い接点を創出し、日常の意思決定をスムーズにすることが背景にあります。

これらのサービスの成長においては、魅力的な加盟店の拡充が極めて重要です。多様な店舗との接点を増やし、ユーザーにとって価値ある選択肢を広げるためには、質・量ともに継続的な加盟店開拓が欠かせません。

一方で、営業活動においては、訪問先の最適化や商談履歴の管理、チーム内での情報共有などに課題があり、より効率的かつ高度な営業体制の構築が求められていました。

こうした課題を解決するために導入したのがUPWARDです。位置情報とCRMを連携させることで、営業活動の可視化と効率化を同時に実現できる点や、現場の営業担当者にとって直感的に使いやすい設計である点を高く評価しました。

今後は、UPWARDの活用を通じて営業活動の質と生産性をさらに向上させ、より多くの加盟店とのパートナーシップを強化してまいります。そして、ユーザーと店舗双方にとって価値あるサービスを提供し続けることで、店舗事業者のさらなる発展に貢献してまいります。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されています。

サービスサイト：https://upward.jp/

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名 ：UPWARD株式会社

設立 ：2016年7月

代表者 ：代表取締役 CEO 金木 竜介

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL ：https://corp.upward.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ

UPWARD株式会社 PRチーム

03-6897-3683

pr@upward.jp