Oris、新作「スター エディション」を発表

独立企業ORISを解放した時計法撤廃

オリスジャパン株式会社スターは再び輝く。

1930年代に制定されたスイス時計法は、過度な競争抑制を目的とする一方で、技術革新を大きく制限していました。独立企業として歩んできたオリスも例外ではなく、自社の意思で高品質なムーブメントを開発する自由を奪われていたのです。この法規制が撤廃された1965年は、オリスにとって単なる制度変更ではなく、ブランドの独立性と未来を取り戻した歴史的転換点でした。制約から解放されたことで、オリスは本来の技術力と創造性を発揮できるようになり、機械式時計ブランドとして新たな道を切り拓いていきます。

ロルフ・ポートマン氏、自由への10年

時計法撤廃の中心人物が、1956年にオリスへ迎えられた若き弁護士ロルフ・ポートマン博士です。彼は約10年にわたり、業界の既得権益に立ち向かい、法改正を粘り強く推進しました。その尽力が実を結び、1965年に時計法は撤廃。オリスは自社初のレバー脱進機搭載ムーブメントを開発する自由を獲得します。ポートマン氏の功績は単なる法的勝利にとどまらず、オリス、ひいてはスイス機械式時計産業の未来を守った決定的な一歩として、今も語り継がれています。

スターエディションが語る復刻の意味

1956年の入社後、いまなお名誉会長としてORISに籍をおく、ロルフ・ポートマン氏

「オリス スター エディション」は、その解放の象徴として1966年に誕生した名作を現代に甦らせたモデルです。35mmのバレル型ケースやシルバーダイアル、プレキシガラスなど、往年の意匠を忠実に再現しながら、ムーブメントには信頼性の高い現代の自動巻きを搭載。単なる懐古的復刻ではなく、独立を貫くオリスの精神と、時代を超えるエレガンスを今に伝える一本です。スターの名が示す通り、その輝きは過去ではなく、現在と未来に向けて放たれています。

スペック詳細

1960年代当時のオリジナル オリススターの広告。この画期的なモデルは単に新たな機械式時代の幕開けを告げただけではなく、時代の嗜好の変化、そしてラグジュアリーの民主化を象徴する存在でもありました。オリス スター エディションは、実用性と洗練、静謐さとスタイルを兼ね備えた一本。それはスイス時計史に刻まれた最も偉大な物語のひとつへのオマージュでもあります。

オリスジャパン公式ウェブサイト：www.oris.ch

ケース：マルチピースステンレススチール

サイズ ：35.00 mm

厚さ：11.10 mm

ラグtoラグ 41.50 mm

ダイアル： シルバー、アプライドインデックス

蓄光素材 ：針とインデックスにスーパールミノバ(R)

トップガラス ：プレキシガラス

ケースバック：ステンレススチール、ねじ込み式、ビンテージオリスシール刻印

リューズ： ステンレススチール、ねじ込み式

ストラップ：ブラックレザーストラップ、尾錠付き、

防水： 5気圧 (50m)

ムーブメント：Oris Calibre 733

機能： センター時分秒針、日付表示、ストップセコンド

巻き ：自動巻き

パワーリザーブ： 41時間

販売価格： 363,000円（税込）

発売： オリス銀座ブティック、正規販売店にて2026年5月～