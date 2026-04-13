株式会社こんにちハロー、生成AI×人の動画翻訳「こんにちHELLO」で東京都主催・アジア最大級のスタートアップイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」出展

株式会社こんにちハロー

株式会社こんにちハロー（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：早見星吾）は、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップカンファレンス 「SusHi Tech Tokyo 2026」 に出展することをお知らせいたします。

本イベントは、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、自治体などが集結する国際的なイノベーションイベントで、世界700社以上のスタートアップが参加するグローバルイベントとして注目されています。

スタートアップ展示エリアには、成長が期待される技術やビジネスモデルを持つ企業が応募し参加する形式となっており、海外VCやグローバル企業とのビジネス連携の機会としても高い関心を集めています。

当社は、生成AIと人の編集力を組み合わせた動画翻訳サービス 「こんにちHELLO」 を通じて、日本の文化・観光・企業の魅力を世界に発信する技術として、このたび出展企業として参加いたします。

SusHi Tech Tokyoとは

SusHi Tech Tokyoは、東京都が主催する国際的なスタートアップイベントで、「Sustainable High City Tech Tokyo」 をコンセプトに、世界の最先端テクノロジーと都市課題解決のアイデアを結集する場です。

世界各国からスタートアップ、投資家、大企業、政府関係者などが参加し、グローバルなビジネス連携や技術発信の機会を創出するイベントとして注目されています。

スタートアップ展示エリアでは、成長性の高い技術やビジネスモデルを持つ企業が出展し、海外VC・企業とのビジネスマッチングや投資機会の創出が期待されています。

出展内容

今回の出展では、生成AIと人の力を組み合わせた動画翻訳サービス 「こんにちHELLO」 を紹介します。

本サービスは

- 話し手の声質- 口の動き- 話し方のニュアンス

を再現することで、字幕翻訳では伝わりにくい「人の想い」まで届ける映像翻訳を実現しています。

特に以下の分野で活用が進んでいます。

・観光・自治体のインバウンド向け情報発信

・地域文化や観光資源の海外プロモーション

・企業の海外向け動画コンテンツ

・教育・医療・福祉分野の多言語対応

最大37言語に対応し、日本のコンテンツを低コストかつスピーディーに海外へ発信することが可能です。

展示ブース： Startups- Lower Floor WEST1-2Hall- 小間番号： D-1085［MAPS］ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/

代表コメント

株式会社こんにちハロー代表取締役CEO早見 星吾

SusHi Tech Tokyoのように、世界中の企業や投資家が集まる場に出展できることを大変光栄に思います。私たちのサービスは、日本の企業や地域、文化の魅力を「自分の声」で世界に届けられることを大切にしています。

今回の出展を通じて、日本発の技術として、より多くの海外企業や自治体の皆さまに「こんにちHELLO」を知っていただき、新しい国際コミュニケーションの可能性を広げていきたいと考えています。

今後の展望

株式会社こんにちハローは、生成AIと人を組み合わせた動画翻訳サービス「こんにちHELLO」を通じて、日本の情報発信の多言語化を支援しています。

SusHi Tech Tokyoへの出展を契機に、国内外の企業・自治体・投資家との連携を強化し、日本発の多言語動画プラットフォームとしてグローバル展開を加速してまいります。

株式会社こんにちハロー

動画生成AIを使った多言語翻訳サービス「こんにちHELLO」は、あなたの声と唇の動きを他言語で再現し、ネイティブスピーカーが聞いても違和感のない高精度な動画翻訳を提供します。

誰もが気軽に「自分の想いを自分の声」で世界に発信できる社会を目指し、特に観光・自治体・文化発信分野において訪日外国人向けプロモーション動画で高い効果を発揮しています。

最大37言語への対応が可能で、海外向け情報発信を低コストかつスピーディーに支援しています。

会社概要

会社名：株式会社こんにちハロー

所在地：東京都中央区築地三丁目2番10-1106号

代表者：代表取締役CEO 早見 星吾

創業：2024年3月

事業内容：生成AI＋人を活用した多言語動画翻訳サービス「こんにちHELLO」の開発・提供

資本金：4,240万円

URL：https://www.konnichihello.com/