総務省「シンガポールにおける医療・介護・健康情報共有システム展開に向けた実証の請負」事業が完了しました

株式会社カナミックネットワーク

株式会社カナミックネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」）は、総務省が公募した令和７年度「シンガポールにおける医療・介護・健康情報共有システム展開に向けた実証の請負」事業を完了したことをお知らせいたします。

本事業は、高齢化が急速に進むシンガポールにおいて、日本の健康・医療・介護に関する情報共有システムの有用性を検証し、その海外展開と国際競争優位性の確保を目指すものです。シンガポールでは2023年7月より、60歳以上の国民を対象とした予防医療イニシアティブ「健康促進SG（Healthier SG）」が開始されており、本実証はこれに貢献することが期待されています。

■実証の概要と主な成果

本事業では、カナミッククラウドサービスをシンガポール環境向けに改修し、現地の介護施設・医療機関等を対象として、施設系・在宅系・地域支援系・医療機関の4サービス類型にわたる実証を行いました。

１. 日本型システムの有用性を現地で確認

シンガポールの医療・介護現場において、日本発の情報共有システムが現地業務に適合し、記録・情報連携を中心とした業務の効率化とケアの質向上に資することが確認されました。現場職員からも操作性・利便性について高い評価が寄せられました。

２. シンガポールの通信・クラウド環境での安定稼働を実証

シンガポールリージョンを活用したクラウド基盤の構築により、シンガポール国内の通信インフラ環境下において安定的な稼働が確認されました。セキュリティ面でもPDPA・HCSA（医療機関向け規制）への準拠体制を確立しました。

３. シンガポールにおける法制度・規制環境の整理

現地制度（PDPA・HCSA・今後施行のNEHR連携義務）に関する法規制環境を体系的に整理し、シンガポール版の本格展開に向けた制度対応の方向性を明確にしました。

■今後の展開

１. フィールドトライアル

実証参加の介護事業者を対象に、シンガポール版カナミッククラウドサービスのフィールドトライアルを実施し、実装段階への移行を加速させます。

２. 制度認証の取得

Synapxe社との連携によるシステム認証を取得し、NEHR連携機能を実装することで、2027年の健康情報法施行に対応した制度準拠型サービスとしての確立を目指します。

３. シンガポール市場での本格展開

TWM社を核とした現地の営業・導入・運用体制のもと、シンガポール国内での導入実績を積み上げ、「日本型介護DXの海外成功モデル」を構築します。

４. ASEAN広域展開

シンガポールを技術・ビジネスモデルの移転拠点として位置付け、マレーシア・タイ・ベトナム等のASEAN諸国への横展開を推進します。高齢化が急速に進展するアジア地域において、「社会貢献＋経済利益」の両立を実現してまいります。

本事業を通じて、当社は日本の先進的な医療・介護・健康分野のDXモデルがシンガポールに適用可能かつ有用であることを検証し、将来的にはシンガポールを拠点としてASEAN地域全体（マレーシア、タイ、ベトナムなど）への展開を目指してまいります。これにより、ASEAN各国が直面する超高齢社会における医療・介護人材不足や医療費増大といった社会課題の解決に貢献し、日本の医療・介護産業の国際競争力強化に寄与してまいります。

Fig1.カナミックネットワークの海外展開への展望Fig2. 2030年までのカナミックネットワーク成長戦略

■今後の見通し

当社は令和７年度に総務省事業「シンガポールにおける医療・介護・健康情報共有システム展開に向けた実証の請負」の契約を締結し、事業を実施しましたが、当社業績への影響は、今期に計上される見込みです。

■カナミッククラウドサービスとは

超高齢社会に求められる「地域包括ケアシステム」の実現に寄与するために、地方自治体や医師会及び介護サービス事業者向けの多職種間連携を可能にする地域連携型クラウドサービスです。多職種他法人間の連携を目的とした情報共有システムと、介護事業者向けの業務システムを提供しております。

■The World Management Pte Ltd.について

1980 年1月2日に設立されたシンガポールのITコンサルティング企業。販売管理、在庫管理、会計管理などのバックエンドシステムの導入コンサルティングおよびメンテナンスサービスを提供しています。

【会社概要】

社 名 ： 株式会社カナミックネットワーク（東証プライム上場：3939）

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

代 表 者 ： 山本拓真

設 立 ： 2000年10月

社 名 ： The World Management Pte Ltd.

本社所在地 ： No. 100 Lorong 23 Geylang #06-01 D' Centennial, Singapore 388398

代 表 者 ： 山本拓真

設 立 ： 1980年1月

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カナミックネットワーク 管理部

所在地 〒150-6031 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

ＴＥＬ 03-5798-3955

ＦＡＸ 03-5798-3951