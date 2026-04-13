アプリストア SmartHR Plusに「お気に入り」機能をリリース

株式会社SmartHR





株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が提供するアプリストアサービス「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」は、ストア上で気になるアプリをストックできる「お気に入り」機能を2026年4月９日に提供開始しました。

■ 機能追加の背景

「SmartHR Plus」では、SmartHRと連携する多様なアプリケーションを提供しており、現在、多くのパートナー企業さまとともに80のアプリケーションを公開しています（※1）。一方で、アプリケーションの導入を検討しているお客さまからの「どのアプリが自社に合うかわからない」「複数のアプリを比較検討したいが、情報を整理しきれない」といった声も多くありました。

BtoBサービスの導入においては、利用者と決裁者が異なるケースも多く、選定プロセスには「候補の整理」「関係者への説明」「比較検討の共有」といった複数のステップが存在します。今回の「お気に入り」機能は、その検討プロセスを個人レベルから支援することを目的に開発しました。

※1：2026年4月現在

■ アプリストア SmartHR Plus「お気に入り」機能概要

SmartHR管理者だけでなく、SmartHRユーザーなら誰でも利用可能で、以下のことが可能になります。

- 気になるアプリをいつでもストック ：「いつか検討したい」「上司に提案したい」と思ったアプリを、登録上限なしでお気に入りに追加できます。- 最新情報を自動でキャッチ： お気に入りに登録したアプリのキャンペーン情報やアップデート情報が自動的に届きます。担当者が能動的に情報収集しなくても、検討に必要な情報が手元に集まります。

「SmartHR Plus」は、アプリを「探す」「比べる」「選ぶ」「上申する」というユーザーの検討プロセス全体に寄り添うプラットフォームを目指しています。今回の「お気に入り」機能をその第一歩として、今後も担当者一人ひとりが自信を持って「自社に最適な選択」にたどり着けるよう、カテゴリ別比較や既契約アプリとの相性チェックといった機能を順次拡充するなど、継続的に進化していきます。

■ SmartHR Plus 事業責任者 井関 英明氏 よりコメント

アプリ選びに悩んでいても、誰かに相談するほどではない--そんな段階のSmartHRユーザーを、今回提供する「お気に入り機能」でサポートできればと考えています。ユーザー自身がやりたいことや実現したいことを想像しながら納得して選ぶプロセスを、『SmartHR Plus』は支えていきます。お気に入り機能はその第一歩であり、今後搭載予定の比較機能や既契約アプリを踏まえたおすすめ機能などと組み合わせることで、自社に最適なアプリを自信を持って選べる環境を整えていきます。

『SmartHR Plus』は、バックオフィス業務における、あらゆる課題解決の選択肢を網羅し、ユーザーが納得して選べるプラットフォームとして、バックオフィス領域No.1を目指していきます。

■ クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※２)のクラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※２：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度）https://mic-r.co.jp/mr/03710/



・「SmartHR」サービスサイト：https://smarthr.jp

・アプリストア SmartHR Plus：https://www.smarthr.plus/

■ 会社概要

社名：株式会社SmartHR

代表取締役CEO：芹澤 雅人

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立：2013年1月23日

資本金：1億円

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL：https://smarthr.co.jp/