【ウェスティンホテル横浜】『BLUE GIANT』映画版のサックス奏者・馬場智章氏によるスペシャルライブ グリル料理とウイスキーが響き合う一夜限りのペアリングディナー

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、2026年5月15日（金）にシグネチャーレストラン アイアン・ベイにてサントリーウイスキー 碧Aoとのコラボレーションによる「アイアン・ベイ ワンナイトペアリング with サントリーウイスキー 碧Ao」を開催いたします。

薪火と炭による力強さと繊細さを併せ持つグリル料理をご提供するアイアン・ベイが毎月１回開催するペアリングディナー。５月はサントリーウイスキー 碧Aoとのコラボレーションによる特別な一夜をお届けします。

当日は、アイアン・ベイのコース6品と碧Aoを使用したオリジナルカクテルとのペアリングをご用意。さらにこの日限りで、ジャズアーティスト馬場智章氏を迎え、ジャズバンドによる生演奏をお楽しみいただきます。

人気ジャズ漫画『BLUE GIANT』の映画版で主人公・宮本大のサックス演奏を担当したことでも注目を集める同氏。力強くも心地よいジャズの音色に包まれながら、特別なペアリングディナーをご堪能ください。

また、5月1日～6月30日の2カ月限定で、同じく最上階のコード・バーにおいてもサントリーウイスキー 碧 Ao、並びにサントリージャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉を使用したオリジナルカクテルをご提供します。

ディナーとバー、それぞれのスタイルでお楽しみいただける期間限定のコラボレーションです。

アイアン・ベイ

薪火のゆらめき、立ちのぼるスモークの香り、そしてウイスキーの深い余韻。アイアン・ベイのグリル料理が持つ重厚な味わいは、低音が響くジャズのリズムと美しく調和します。

キッチンからは、春から夏へと季節が移ろうこの時期にふさわしいコースをご用意しました。旬を迎える縞鯵は、みずみずしさが際立つビーツと合わせたタルトに。こちらも旬真っただ中のアーティチョークは、軽やかなベニエに仕立て、キャビアを添えてご提供します。鮮魚にはパイナップルを、薪火で焼き上げた牛フィレ肉には春の豆を添えて。

春の名残と初夏の香りが交差する、このひとときだけの特別な6皿をお楽しみください。

ペアリングでご用意するカクテルは3種類。碧Aoに塩昆布のティンクチャーで旨味を添え、ソーダで軽やかに仕上げた「ポート・ハイボール」は、港町・横浜を思わせる爽やかな味わいです。

「ヨコハマ・クローバークラブ」は、碧Aoにローズハイビスカスティーの華やかな香りとライムの酸味を合わせ、ドライラズベリーをアクセントにした一杯。

また、「オリエンタル・スモークド・ファッションド」は、碧Aoにメープルと桜ビターズを重ね、ピートでスモークしたチェリーを添えた、奥行きのあるスモーキーな味わいです。いずれも薪火料理の香ばしさと調和するよう設計された、ジャズの夜にふさわしいウイスキーカクテルです。

重厚感のある音色で会場を魅了するのは、ニューヨークを拠点に活躍するサックス奏者・馬場智章氏。グリルの炎が生む香りと、ジャズの即興が描く音色。どちらも、その瞬間にしか生まれないライブ感が魅力です。ウイスキーカクテルの余韻とともに、五感で味わう特別な夜をお届けします。

馬場智章

バークリー音楽大学卒業後、ニューヨークを拠点に活動。2016年から4年間、テレビ朝日系「報道ステーション」のテーマ曲を所属するバンド「J-Squad」に在籍し、同バンドで2枚のアルバムを発表。2020年に帰国後はリーダー・プロジェクトに主軸に置き、『Storyteller』(2020年)、『Gathering』(2022年)の2枚のリーダー・アルバムをリリース。2023年公開のアニメーション映画『BLUE GIANT』にて、主人公・宮本大のサックス演奏を担当。2024年にはBIGYUKIをプロデュースに迎えたメジャー・デビュー作『ELECTRIC RIDER』をリリースした。また、世界各国のミュージシャンとのコラボレーション・イベント「BaBaBar」をオーガナイズしている。

https://www.youtube.com/watch?v=QsuO0vua_X4(https://www.youtube.com/watch?v=QsuO0vua_X4)

https://www.shimamura.co.jp/happyjam/post/5958(https://www.shimamura.co.jp/happyjam/post/5958)

【アイアン・ベイ ワンナイトペアリング with サントリーウイスキー 碧Ao】

開催日：2026年5月15日（金）

■料金：20,000円（税サ込）お料理6品、ペアリング オリジナルカクテル3種

■会場：アイアン・ベイ（ウェスティンホテル横浜 23階）

■イベント時間：18:00 ドアオープン、18:30 ディナー開始

■ジャズ演奏時間：１回目 19:00-19:30、2回目-20:30-21:00

■予約：https://x.gd/nJlNx

コード・バー

5月1日～6月30日の期間限定で、〈コード・バー〉ではサントリーウイスキー 碧Aoおよびサントリージャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉を使用したオリジナルカクテルをご提供します。

「オーシャン ハイボール」は、碧Aoにトロピカルフルーツと昆布出汁、ほうじ茶を重ねたクラリファイドハイボール。旨味とほのかな塩味に柚子胡椒がアクセントを添える、奥行きのある味わいです。

世界のウイスキー文化をつなぐ深い青い海から着想を得た「ゴールデン パッセージ」は、碧Aoをベースに、ピスタチオやストロベリーミルク、ダージリンティー、オレンジを浸したコッチアメリカーノを合わせ、文化を越えて広がる多彩な香りを一つのグラスにまとめた、旅するようなカクテルです。

そのほか、 碧Aoを使ったスタンダードハイボールや、 ROKU〈六〉の華やかな香りを生かした季節感あふれるジントニックなど、合計4種類の期間限定カクテルをご用意します。

初夏の夜にふさわしい爽やかな味わいとともに、香りと余韻を楽しむ特別なひとときをお届けします。

【コード・バー サントリーウイスキー 碧Ao/サントリージャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉 オリジナルカクテルご提供期間】

■日時：2026年5月1日（金）～6月30日（火）15:00～24:00(L.O. 23:20)

■料金：オーシャン ハイボール 2,700円 ゴールデン パッセージ 2,700円（税サ込）

■レストラン公式ウェブサイト: https://codebar.westinyokohama.com/

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/)

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■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので、詳細はjoinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy(https://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy)

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