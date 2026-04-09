【新潟県少年自然の家】「こども」が「こども」でいるうちに！親子向け体験イベント「春だ！ちびっこ大集合！」を開催！

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株式会社サンアメニティ

新潟県少年自然の家の主催イベント「春だ！ ちびっこ大集合！」では


3歳から小学2年生とその家族・グループを対象に、「体験活動の楽しさを親子で一緒に感じ取る」をテーマとした様々な体験プログラムを実施します！




今回のイベントは親子で一緒に参加できる1泊2日の体験イベントです！


子どもも大人もおんなじ目線で、いっぱい触れる、いっぱい見つける2日間！


春の自然、話したり笑ったりする時間。親子でつくるとっておきの宝物を！


真っ白な春をみんなの色で染めちゃおう！


「こども」が「こども」でいるうちに一緒に体験してみませんか？



[主な実施内容]


・自然の中で草花を集めてみよう


・草花を使ってオリジナルハンカチを作ろう


・バードコールを作ってみよう


・自分だけのお弁当を作ろう　等






◯施設紹介（イベント紹介・告知）


【 日 程 】令和8年5月4日(月)～5月5日(火)


【 対 象 】3歳～小学2年生とその家族・グループ


【 参加費 】小学生以下：4,000円 / 一般：6,000円


【 定 員 】30名程度


【 締 切 】先着順　定員に達し次第締切


【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。


　　　　　　イベント詳細ページ： https://x.gd/bUR1L




◯施設概要（利用方法・料金等）


新潟県少年自然の家


新潟県胎内市乙1503-166


TEL:0254-46-2224


FAX:0254-46-3070


公式HP: 新潟県少年自然の家


公式Instagram：新潟県少年自然の家(@niigata_shizen) ・ Instagram写真と動画


【会社概要】


社名：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子3-19-7


代表取締役：大隈 太嘉志


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp