Yahoo!ショッピング「Best Store Awards 2025」にて、「パートナー特別賞」をグリニッジが受賞

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループの子会社で、EC支援ツールを展開するグリニッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 裕之）は、このたびLINEヤフー株式会社が主催する「Yahoo! JAPAN コマースパートナー マーケットプレイス」において、年間の優れたパートナーを表彰する「BEST STORE AWARDS 2025 パートナー特別賞」を受賞いたしました。

今回の受賞は、当社が提供する「らくらくーぽん Yahoo!ショッピング版」（旧名称：らくらくフォロー）を通じて、ストア様のレビュー獲得・リピーター育成・販促業務の効率化を支援してきた取り組みが評価いただいたものです。

なお、「BEST STORE AWARDS 2025」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイト：

https://business-ec.yahoo.co.jp/commerce_partner/notice/promo/2025/index.html

■ 受賞の背景

EC市場の競争が激化するなか、ストア様は「新規購入」だけでなく、「レビュー蓄積」「リピート促進」「作業効率化」までを一体で進めることが求められています。

グリニッジが提供する「らくらくーぽん Yahoo!ショッピング版」は、商品到着後のフォローメール送信、レビュー投稿確認、クーポンの自動発行・自動送信などを通じて、レビュー施策とリピーター施策を効率的に実行できるサービスです。日々の運営業務負荷を軽減しながら、ストア成長を支援できる点が特長です。今回の受賞は、こうした“売上向上”と“作業効率化”の両立を支えるパートナーとして評価されたものと受け止めています。

■グリニッジ株式会社 代表取締役 田中 裕之のコメント

このたびはパートナー特別賞という名誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。

日頃よりご支援いただいているLINEヤフー株式会社の皆さま、そして日々ご一緒させていただいているストアの皆さまに心より感謝申し上げます。

今後もストア様の商売繁盛に直接つながるサービスの提供に全力で取り組んでまいります。

■ 今後の展望

当社は、EC事業者様の販促・CRM・レビュー活用をより高度に支援するため、サービス機能の拡充と支援領域の拡大を進めてまいります。

■ サービス概要

■【受賞記念】期間限定キャンペーンを実施

- サービス名：らくらくーぽん Yahoo!ショッピング版- 内容：Yahoo!ショッピング向けレビュー施策・リピーター施策支援ツール- 主な機能：フォローメール自動配信、レビュー投稿確認、クーポン自動発行、クーポンメール自動送信 など

今回の受賞を記念し、より多くのストア様に「自動化による成長」を体感いただくため、期間限定のトライアル延長キャンペーンを実施いたします。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 特典内容：トライアル期間延長 30日間→60日間- 申込期限：2026年4月30日（木） まで- 申込方法：申込の際の備考欄に「受賞特典」と記載- 公式サイト：https://coupon-y.greenwich.co.jp/- 会社名：グリニッジ株式会社- 所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前3階- 代表者：代表取締役 田中裕之- 事業内容：EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)- URL：https://www.greenwich.co.jp/- グリニッジ株式会社- 担当：インサイドセールス 塚部一貴- MAIL：inside-sales@greenwich.co.jp- TEL：03-5510-7260- FAX：03-5510-7296