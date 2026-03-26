香港のTHE CHAIRMANがASIA′S 50 BEST RESTAURANTS（アジアのベスト50レストラン）2026年版でNO.1に選出





・香港のThe Chairmanが、S.Pellegrino & Acqua PannaスポンサーによるThe Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン賞）のタイトルを2021年以来初めて獲得

・杭州のRu Yuan（No.10）がHighest New Entry Award（最上位の新規入賞レストラン）を受賞

・北京のLamdre（No.17）が33ランク上昇し、Lee Kum KeeスポンサーによるHighest Climber Award（ハイエスト・クライマー賞）を受賞

・ソウルのOnjium（No.14）のCho Eun-heeがAsia's Best Female Chef Award 2026（アジアの最優秀女性シェフ賞）を受賞

・ジャカルタのAugust（No.42）のArdika Dwitamaが、ValrhonaスポンサーによるAsia's Best Pastry Chef Award（アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞）を受賞

・レストラン経営者の Zhang YongがSevenRooms Icon Award（セブンルームズ・アイコン賞）を受賞

・バンコクのNusara（No.5）およびLe Du（No.36）のThitid 'Ton' TassanakajohnがInedit Damm Chefs' Choice Award（イネディット・ダムシェフズ・チョイス賞）を受賞

・シンガポールのOdette（No.19）のLesley LiuがVikスポンサーによるAsia's Best Sommelier Award（アジアのベスト・ソムリエ賞）を受賞

・バンコクのBaan Tepa（No.53）がSustainable Restaurant Award（サステナブル・レストラン賞）を受賞

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香港, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 広東料理の草分け的な存在として知られるレストラン、 The Chairmanが、Asia's 50 Best Restaurants 2026（アジアのベスト50レストラン）のライブ授賞式において、S.Pellegrino & Acqua Panna（サンペレグリノ＆アクアパンナ）がスポンサーを務めるThe Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン）に選ばれました。中国南部にルーツを有する広東料理の食材と伝統をたたえるメニューで知られるThe Chairmanは、季節感に溢れ、かつ洗練された郷土料理を提供しています。



The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021



350人を超える影響力ある業界有識者で構成され、男女比のバランスも取れたAsia's 50 Best Restaurants Academy（アジアのベスト50レストラン評議委員会）の投票により決定した今年のリストには、アジア地域内17都市からのレストランが選出されました。このうち3都市は1-50リストに初登場を果たし、8軒のレストランが新規ランクインし、同じく4軒がトップ50リストに返り咲きました。都市別ではバンコクが9軒で最多となり、東京が7軒でこれに続きました。香港、ソウル、シンガポールからは、それぞれ6軒がランクインしました。

50 Best（50ベスト）のイベント担当マネージングディレクターのRikki Tidballは、次のようにコメントしています。「今年のリストに掲載されたすべてのレストランに心よりお祝い申し上げます。特にThe Chairmanがアジアのベスト50レストランでNo.1に輝いた事を称えたいと思います。今回リストに名を連ねたすべてのレストランの皆様による料理の卓越性への揺るぎない取り組みと、ガストロノミーの新たな可能性に挑み続ける姿勢は、アジアの活気あふれるレストランシーンを形づくる卓越した才能と、革新の精神を象徴するものと言えるでしょう。」

また、当日は事前に発表した部門賞の受賞者も表彰し、Peggy ChanがChampions of Change Award（チャンピオンズ・オブ・チェンジ賞）を、ムンバイのMasque （No.15）がArt of Hospitality Award（アート・オブ・ホスピタリティ賞）を、ソウルのSanがOne To Watch Award（ワン・トゥー・ウォッチ賞）をそれぞれ受賞しました。

メディアセンター：

https://mediacentre.theworlds50best.com/

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg?p=medium600

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2939478/50_Best.pdf

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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