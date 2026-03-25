よりスマートに、よりコンパクトに、業務に寄り添うモノクロA3複合機「TASKalfa MZ3201i/MZ2502」を新発売

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京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生）は、2026年5月より、モノクロA3複合機の新製品「TASKalfa MZ3201i / MZ2502」の2機種を発売いたします。TASKalfa MZ3201iは、従来モデルTASKalfa 2520i+の後継機として、新しいワークスタイルの多様化に対応するために、操作性および機能性を強化することで、業務全体の効率化と生産性の最適化を実現しています。直感的な操作を可能にするユーザビリティーを向上させるために、シンプルなナビゲーションメニューを導入しています。また、セキュリティ機能を強化し、情報漏えいリスクの低減と企業の信頼性向上に貢献します。AI機能のサポートとして、スキャンデータの欠けや抜けを抑える「画像欠損防止」や、機密情報を含む文書の取り扱いを支援する「機密文書ガード」を搭載し、文書品質の確保と情報保護の両立を図ります。TASKalfa MZ3201i / TASKalfa MZ2502さらに、クラウド連携によるDX推進を通じて、場所を問わない柔軟な働き方を支援し、オフィスの生産性向上に貢献します。TASKalfa MZ2502は、限られたスペースでも高い生産性を発揮する、コンパクト設計のA3複合機です。卓上設置が可能な省スペース設計に加え、セキュリティ機能の強化により情報保護を徹底します。さらに、業務内容に応じてカセットの段数を選べる柔軟な構成で、多様な用紙サイズや印刷量に対応し、オフィスの効率化を支援します。■新製品の特長[1] AI機能のサポートで業務効率UP ※TASKalfa MZ3201i1）画像欠損を検知原稿の紙折れや付箋による画像欠損を自動検知し、確認の誘導や通知をおこないます。データの確認やスキャンのやり直し作業による負担を減らします。２）機密文書を検知機密文書であることを示す情報（社外秘、CONFIDENTIALなど）を自動で検知して、読み込みを停止するため、データでの流出を未然に防止します。検出するスタンプやウォーターマーク、文言を事前に登録することも可能です。[2] 多様なワークスタイルを支えるクラウドアプリケーション ※TASKalfa MZ3201i複合機のスキャンおよび印刷機能をクラウド上で拡張するKYOCERA Cloud Print and Scanをプリインストール※1。アプリケーションに登録されたユーザーは、PINコードやICカード※2でログインし、複合機からクラウドサービスに直接データの保存や印刷をすることが可能となります。※1使用にはライセンス契約など別途申し込みが必要です。※2オプション対応[3] デスクにも置けるコンパクトサイズ ※TASKalfa MZ2502本体の設置面積は、幅565mm×奥行525mm×高さ583mmとデスクに置けるコンパクトサイズ。本体のみであればデスクの上に設置できます。※TASKalfa MZ3201i の本体設置面積は、幅590mm×奥行585mm×高さ 688mm[4] 用途に応じたカセット数が選択可能 ※TASKalfa MZ2502業務スタイルに合わせてカセットを1段ずつ追加することが可能です。3段まで追加ができ、本体カセット1段と合わせ最大4段カセットでお使いいただけます。専用キャビネットもご用意しており、多様な用紙サイズや印刷量に対応し、業務の効率化をサポートします。※本体以外はオプションです。※TASKalfa MZ3201iは1段もしくは2段のカセットの追加を選択でき、本体カセット1段と合わせて最大3段カセットでお使いいただけます。[5] 新しいユーザーインターフェースにより使いやすさを向上 ※2機種共通シンプルでわかりやすいアイコンとテキストで操作をナビゲーションします。チルト機構も搭載し角度調整が可能です。左：7インチタッチパネル （TASKalfa MZ3201i）、右：4.3インチタッチパネル （TASKalfa MZ2502）[6] IDカードスキャン機能搭載 ※2機種共通従来のIDカードコピー機能をスキャンでもサポート。IDカードをスキャンする際、原稿台にカードを置く位置がずれてしまっても、読み取ったデータの傾きを自動補正し、1枚の用紙にカードの表裏を並べます。[7] 機器稼働時のCO2排出量表示 ※2機種共通環境負荷低減の意識づけを目的とし、稼働中の消費電力量およびCO2排出量をグラフで表示することができます。