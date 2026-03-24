世界の冷却断熱市場、2036年に207億米ドルへ拡大予測（CAGR 8.01%）―エネルギー効率と低温インフラ需要が成長を牽引

世界の冷却断熱市場、2036年に207億米ドルへ拡大予測（CAGR 8.01%）―エネルギー効率と低温インフラ需要が成長を牽引