トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、中小企業向けDXプラットフォーム「Hirameki 7（ヒラメキセブン）」において、AIによるページ自動生成機能を搭載した「AIサイト」をリリースしました。





「AIサイト」は、プロンプトを入力するだけでWebページを数分で生成することができます。さらに、AI生成機能とデザインエディタを1つのUI上に統合したことで、AIとヒトが自然な形で連携しながら制作を進める、これまでにないWebサイト制作体験をお届けします。













「AIサイト」の概要

「Hirameki 7」（https://www.hirameki7.io/）は、中小企業の営業力強化をデジタルの力で支援するDXプラットフォームです。Webサイトやランディングページの制作を通じた顧客獲得から、名刺・案件情報の一元管理まで、営業活動の全体をワンストップでサポートします。





今回リリースした「AIサイト」は、Webサイト制作の専門知識がない方でも、プロンプトを入力するだけでAIがデザインとコンテンツを自動生成します。生成したページはそのまま統合されたデザインエディタで自由に編集・カスタマイズできるため、「AIが作ってヒトが仕上げる」新しいコラボレーション制作が実現します。





また、300種類以上のテンプレートからの選択にも対応しており、これまで通りのテンプレートベースの制作フローもそのままご利用いただけます。完成したページはワンクリックするだけでHirameki 7で管理するサーバーへ即時公開でき、SEOにも配慮した設計でお届けします。





「AIサイト」の詳細





料金改定のお知らせ

「AIサイト」のリリースに伴い2026年4月より料金を改定します。詳細は以下のURLをご確認ください。

https://www.hirameki7.io/lp-planChange2026/





「Hirameki 7」について

「Hirameki 7」は、Webサイト制作、営業リスト作成、顧客管理、ファイル共有など、顧客獲得と業務効率化に必要な機能をひとつのプラットフォームで提供する中小企業向けのDX支援サービスです。低コストかつ直感的に使える操作性で、デジタルの力を活用した新しいビジネス成長の機会を提供します。

URL：https://www.hirameki7.io/





【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/





【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

トライベック株式会社 DXプラットフォーム事業部 担当：佐孝

TEL：03-5414-2020 ／ FAX：03-5414-2021 ／ E-MAIL：pr@hirameki7.io



