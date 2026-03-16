磁気共鳴画像法（MRI）市場の市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『磁気共鳴画像法（MRI）市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、そしてそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
磁気共鳴画像法（MRI）市場は、世界中の医療システムにおいて高度な診断用画像技術の需要が高まっていることにより、大きな成長を遂げています。磁気共鳴画像法（MRI）は、強力な磁場と電波を利用して人体内部の臓器、組織、構造の詳細な画像を生成する非侵襲的な医療画像技術です。MRIは、神経疾患、心血管疾患、がん、筋骨格系の損傷、その他の複雑な医療状態の診断において重要な役割を果たします。慢性疾患の増加、画像システムの技術進歩、早期診断方法の採用拡大が、世界のMRI市場の拡大を推進する主な要因となっています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/452
市場規模とシェア
世界の磁気共鳴画像法（MRI）市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2035年末までに市場規模は137億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は77億米ドルでした。
北米は現在、確立された医療インフラ、高度な医療技術の高い導入率、そして高い医療支出により、MRI市場で最大のシェアを占めています。特に米国は、主要な医療機器メーカーの存在と診断用画像検査の増加により、地域市場の大きな割合を占めています。
一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も速い成長が見込まれています。中国、日本、インド、韓国などの国々が医療インフラへの投資を拡大し、病院ネットワークを拡充し、高度な画像技術を導入していることが、MRIシステムの需要を押し上げています。
製品タイプ別では、高磁場MRIシステム（1.5Tおよび3T）が、その優れた画像品質と病院や診断画像センターでの広範な採用により、市場を支配しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344211/images/bodyimage1】
主な成長要因
MRI市場の主な推進要因の一つは、がん、神経疾患、心血管疾患、整形外科疾患などの慢性疾患の有病率の増加です。MRIは軟部組織の詳細な画像を提供できるため、これらの疾患の診断およびモニタリングに不可欠なツールとなっています。
世界的な高齢化人口の増加も、診断用画像サービスの需要増加に寄与しています。高齢者はさまざまな健康状態にかかりやすく、正確な診断と治療計画のために頻繁な医療画像検査を必要とします。
技術革新も市場成長を促進する重要な要因です。高磁場MRIスキャナー、オープンMRIシステム、より高速なスキャン技術、AIによる画像解析などの革新により、画像の精度向上、スキャン時間の短縮、患者の快適性の向上が実現されています。
さらに、早期疾患検出と予防医療への関心の高まりも、医療提供者による高度な画像技術の導入を促しています。MRIは疾患を初期段階で検出するうえで重要な役割を果たし、治療結果の改善や医療コストの削減に貢献します。
新興国における診断画像センターや病院の拡大も、市場成長を後押ししています。医療アクセス向上を目的とした政府の取り組みや医療インフラへの投資により、発展途上地域でのMRIシステムの導入が増加しています。
磁気共鳴画像法（MRI）市場は、世界中の医療システムにおいて高度な診断用画像技術の需要が高まっていることにより、大きな成長を遂げています。磁気共鳴画像法（MRI）は、強力な磁場と電波を利用して人体内部の臓器、組織、構造の詳細な画像を生成する非侵襲的な医療画像技術です。MRIは、神経疾患、心血管疾患、がん、筋骨格系の損傷、その他の複雑な医療状態の診断において重要な役割を果たします。慢性疾患の増加、画像システムの技術進歩、早期診断方法の採用拡大が、世界のMRI市場の拡大を推進する主な要因となっています。
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市場規模とシェア
世界の磁気共鳴画像法（MRI）市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2035年末までに市場規模は137億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は77億米ドルでした。
北米は現在、確立された医療インフラ、高度な医療技術の高い導入率、そして高い医療支出により、MRI市場で最大のシェアを占めています。特に米国は、主要な医療機器メーカーの存在と診断用画像検査の増加により、地域市場の大きな割合を占めています。
一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も速い成長が見込まれています。中国、日本、インド、韓国などの国々が医療インフラへの投資を拡大し、病院ネットワークを拡充し、高度な画像技術を導入していることが、MRIシステムの需要を押し上げています。
製品タイプ別では、高磁場MRIシステム（1.5Tおよび3T）が、その優れた画像品質と病院や診断画像センターでの広範な採用により、市場を支配しています。
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主な成長要因
MRI市場の主な推進要因の一つは、がん、神経疾患、心血管疾患、整形外科疾患などの慢性疾患の有病率の増加です。MRIは軟部組織の詳細な画像を提供できるため、これらの疾患の診断およびモニタリングに不可欠なツールとなっています。
世界的な高齢化人口の増加も、診断用画像サービスの需要増加に寄与しています。高齢者はさまざまな健康状態にかかりやすく、正確な診断と治療計画のために頻繁な医療画像検査を必要とします。
技術革新も市場成長を促進する重要な要因です。高磁場MRIスキャナー、オープンMRIシステム、より高速なスキャン技術、AIによる画像解析などの革新により、画像の精度向上、スキャン時間の短縮、患者の快適性の向上が実現されています。
さらに、早期疾患検出と予防医療への関心の高まりも、医療提供者による高度な画像技術の導入を促しています。MRIは疾患を初期段階で検出するうえで重要な役割を果たし、治療結果の改善や医療コストの削減に貢献します。
新興国における診断画像センターや病院の拡大も、市場成長を後押ししています。医療アクセス向上を目的とした政府の取り組みや医療インフラへの投資により、発展途上地域でのMRIシステムの導入が増加しています。